Comment faire la différence entre une infection virale saisonnière et un champignon noir

Un an après que la pandémie de coronavirus a fait des ravages dans nos vies collectives, notre société est aux prises avec la peur et l’insécurité. En conséquence, nous avons vu la désinformation se propager comme une traînée de poudre, et beaucoup ont recours à des méthodes bizarres et incorrectes pour lutter contre le virus. Avec cette chronique, qui sera publiée tous les dimanches, nous visons à répondre à toute question relative à la santé ou aux vaccins que nos lecteurs pourraient avoir sur la pandémie de coronavirus.

Dans la chronique de cette semaine, le professeur (Dr) Nitin M Nagarkar, directeur et PDG de l’AIIMS Raipur et chef du département de chirurgie ORL, tête et cou, a répondu aux questions liées au COVID-19 et aux infections des oreilles, du nez et de la gorge.

Quel genre de précautions les personnes atteintes d’infections des oreilles, du nez et de la gorge doivent-elles prendre pour prévenir le COVID-19 ?

Portez toujours un masque pour empêcher l’entrée d’agents pathogènes dans les voies respiratoires supérieures. Les personnes ayant des infections préexistantes ou une tendance à contracter des infections doivent également éviter les endroits surpeuplés. Ils doivent maintenir une hygiène personnelle en se lavant régulièrement les mains et consulter rapidement un médecin si des symptômes apparaissent.

L’ORL étant une spécialité à haut risque pendant le Covid, quels défis avez-vous rencontrés lors de la prise en charge des patients ?

En tant qu’ORL, nous devons examiner le nez et la gorge qui sont les points d’entrée d’un pathogène. Par conséquent, il est important de prendre les précautions et les soins appropriés lors de l’exécution de procédures générant des aérosols. Les chirurgies d’urgence comme la trachéotomie doivent être effectuées en utilisant un équipement de protection approprié.

Quelles sont les directives gouvernementales pour réduire le risque de Covid-19 chez les médecins ORL ?

Un chirurgien ORL doit porter un masque N95, utiliser un écran facial lors de l’examen des patients et porter des kits d’EPI lors de l’exécution des procédures. En outre, tous les travailleurs de la santé doivent se faire vacciner conformément aux règles gouvernementales.

Une augmentation du taux de sucre dans le sang donne-t-elle une indication de problèmes liés à l’ORL chez les patients COVID ?

Oui, une glycémie incontrôlée peut entraîner divers problèmes ORL comme la sinusite fongique invasive comme la mucormycose.

En raison du changement de saison et de l’installation de la mousson, beaucoup ont le nez bouché et les sinus bouchés. Comment faire la différence entre un simple virus saisonnier et un champignon noir ? Ceux qui n’ont pas d’antécédents de covid ou de diabète peuvent-ils aussi avoir un champignon noir ?

Dans les infections à champignons noirs (mucormycose), les saignements du nez, l’engourdissement du visage, les douleurs dentaires et la diplopie sont des symptômes courants, qui ne sont généralement pas une caractéristique courante des infections virales ou des allergies. Oui, les patients peuvent avoir une infection par le champignon noir (Mucormycose) même en l’absence de COVID ou de diabète. Tout état immunodéprimé comme le cancer, la transplantation d’organe peut conduire à ces infections fongiques opportunistes.

Combien de temps faut-il au champignon noir pour s’aggraver et montrer des signes visibles ? Quels sont les marqueurs qui nous aident à identifier le champignon noir au tout début avant qu’il n’endommage les parties du corps ?

Habituellement, dans les 1-2 semaines, les symptômes observés sont des maux de tête, une congestion nasale/des croûtes, un engourdissement et une douleur du visage, une vision diminuée/une vision double, un déchaussement des dents, une ulcération palatine. Tous les patients post-Covid présentant une glycémie non contrôlée avec des taux de ferritine accrus sont sujets aux infections fongiques noires. Un indice de suspicion élevé, l’endoscopie nasale diagnostique ainsi que les frottis de KOH ou la biopsie des cavités nasales sont également essentiels. L’imagerie comme l’IRM/CT aide également au diagnostic précoce.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici