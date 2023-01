Comment faire fructifier votre argent en 2023

TORONTO-

Les investisseurs canadiens qui ont traversé une année 2022 tumultueuse font face à une incertitude supplémentaire au cours de l’année à venir dans un contexte de risque de récession accru, de taux d’intérêt plus élevés, d’inflation persistante, d’un marché boursier nerveux et d’un marché immobilier en chute libre.

Les professionnels de l’investissement et les experts en finances personnelles disent que la façon la plus simple de faire fructifier votre argent cette année est de garder les choses simples.

C’est le bon moment pour investir en bourse maintenant que les prix ont beaucoup baissé, en particulier pour les personnes qui ont du temps libre, a déclaré Michelle Hung, experte en investissement et auteure de “The Sassy Investor”.

“Investir dans certains fonds indiciels larges comme l’indice S&P 500, l’indice composé S&P/TSX et les fonds de dividendes de haute qualité est bon pour la croissance monétaire à long terme”, a-t-elle déclaré.

« Il y a une bonne valeur là-bas avec des entreprises qui versent des dividendes réguliers et ont un potentiel de croissance modeste et sont moins volatiles que, par exemple, les entreprises technologiques. Les actions des banques canadiennes entrent dans cette catégorie. Il est toujours bon de les avoir dans votre portefeuille. “

Hung suggère également d’inclure certaines options de placement plus sûres comme les certificats de placement garanti (CPG). Les deux principales caractéristiques de chaque CPG sont la durée et le taux d’intérêt.

“Certains GIC paient plus de cinq pour cent par an”, a-t-elle déclaré.

Hung a ajouté qu’avec des taux d’intérêt plus élevés, les produits à revenu fixe, tels que les obligations, sont maintenant meilleurs comme option d’investissement qu’à tout moment au cours de la dernière décennie.

En ce qui concerne la direction que prennent les marchés boursiers, Carol Schleif, chef des placements chez BMO Family Office, s’attend à ce qu’ils passent de la nervosité à la fourchette alors que les investisseurs s’installent dans la nouvelle normalité des taux d’intérêt plus élevés. Un marché lié à une fourchette est lorsque le prix des actifs financiers comme les actions ou les matières premières reste dans une fourchette relativement étroite pendant une période prolongée.

“Il existe des moyens d’équilibrer les risques d’investir dans des actions. Soyez diversifié par capitalisation boursière, localisation et industrie. Surveillez vos coûts et votre chiffre d’affaires. Adoptez une attitude à long terme et utilisez la moyenne d’achat et le rééquilibrage à votre avantage”, a-t-elle déclaré. .

Être en liquide en ce moment n’est pas une mauvaise idée, a ajouté Schleif.

“Les liquidités ne sont plus des déchets. De nombreux conseillers intègrent les liquidités dans les recommandations d’allocation d’actifs – alors qu’elles n’ont jamais été considérées comme une classe d’actifs à part entière. Les investisseurs peuvent être payés pour être patients”, a-t-elle déclaré.

Les liquidités, ou fonds liquides, dans un portefeuille de placement vous donnent une marge de manœuvre en période d’incertitude financière.

En pensant au marché boursier comme un véhicule pour créer de la richesse, Diana Orlic, gestionnaire de portefeuille et conseillère en patrimoine chez Richardson Wealth, a déclaré qu’il est important de considérer à quelle étape de la vie vous vous trouvez.

“Si vous êtes jeune, vous voulez en fait des marchés terribles, parce que c’est vous qui achetez et que vous voulez acheter à bas prix”, a-t-elle déclaré.

“Si vous êtes établi et que vous avez une bonne valeur nette, je pense que c’est le moment idéal pour revoir votre portefeuille. Si vous avez des gains, prenez-les – prenez vos gagnants. S’il y a des choses qui vous mettent mal à l’aise avec, il est maintenant temps de faire une mise au point.”

Orlic a déclaré qu’elle préférait les marchés canadiens pour les actions des matières premières, des matériaux et des services publics et les marchés américains pour les services financiers et les soins de santé pour le moment.

Les actions technologiques ont été battues en 2022, et bien qu’Orlic ne s’attende pas à ce qu’elles soient les leaders de la prochaine étape du marché, elle n’est pas négative sur le secteur.

“Je pense qu’il y a encore de la place pour la croissance là-bas. Mais est-ce que (la technologie) fonctionnera comme les années précédentes ? Je pense que cela reste à voir.”

Pour les personnes à la recherche d’opportunités d’investissement moins conventionnelles, The Sassy Investor’s Hung a déclaré que le marché de la crypto vaut toujours la peine d’être examiné, car les crypto-monnaies populaires comme le bitcoin et l’éthereum tentent de reprendre pied après une année 2022 difficile.

“J’ai un œil sur la crypto-monnaie maintenant qu’elle est si peu appréciée. Ce n’est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui peuvent supporter des risques plus élevés, c’est une classe d’actifs à surveiller”, a-t-elle déclaré.

L’immobilier est un bon investissement tant que vous ne mettez pas tous ou la plupart de vos œufs dans le panier, a déclaré Orlic de Richardson Wealth.

“Si tous vos actifs sont dans l’immobilier, le problème pourrait être si certains immeubles de placement ne se portent pas bien ou si les gens ne paient pas. Avez-vous les liquidités nécessaires pour les maintenir pendant les périodes difficiles ? Avez-vous les liquidités pour le maintenir si les taux d’intérêt augmentent et les coûts hypothécaires augmentent ? »

Mme Schleif de BMO indique que le bois, les droits miniers, les terres agricoles, le vin et l’art sont des investissements alternatifs à considérer, bien qu’il soit crucial d’obtenir de bons conseils pour sélectionner les bons investissements alternatifs et comprendre leurs implications fiscales, a-t-elle expliqué.

Lorsqu’elle recherche des opportunités d’investissement, Parween Mander, conseillère financière et coach financière, exhorte les gens à ne pas être impulsifs au milieu de tout le bruit qui a vraiment fait rage pendant l’ère de la pandémie de COVID-19.

“Je pense que nous devons vraiment être conscients du rôle des médias sociaux et des conseils en finances personnelles qui encouragent les gens à profiter des marchés immobiliers et boursiers actuels et à investir parce que les choses sont moins chères”, a-t-elle déclaré.

“Des conseils comme acheter un bien immobilier pour passer à Airbnb, à la cryptographie et à la sélection d’actions sont des conseils très dangereux que certaines personnes peuvent penser qu’ils sont bons pour eux car c’est un” bon moment pour investir “.

Il est particulièrement important en période d’incertitude d’être intelligent avec votre argent, a déclaré Mander, et de donner la priorité à la résilience de la dette et, en fin de compte, de vous assurer que votre base financière est sécurisée avant de chercher à la développer.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 3 janvier 2022.