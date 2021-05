Comment faire face et se préparer au changement climatique

La discussion sur l’infrastructure a évolué (ou s’est transformée) en un débat sur la signification de ce mot maladroit de quatre syllabes. Quoi qu’il en soit, «l’effritement» n’est pas la bonne façon de le décrire. Le mot correct est obsolète. L’infrastructure dont nous disposons reflète le climat et les valeurs de 1950. Au lieu d’être reconstruite, elle doit être repensée.

Le plan américain pour l’emploi sur dix ans du président Joe Biden, d’un montant de 2 billions de dollars, promet que chaque dollar dépensé pour la reconstruction «sera utilisé pour prévenir, réduire et résister aux effets de la crise climatique». Le plan promet également «50 milliards de dollars d’investissements dédiés pour améliorer la résilience des infrastructures».

Cet accent sur la résistance aux impacts est passionnant, car la politique climatique des États-Unis est déséquilibrée depuis longtemps, se concentrant sur la prévention des émissions de gaz à effet de serre tout en faisant très peu pour se préparer aux conditions météorologiques extrêmes qui sont à la fois à venir et déjà présentes.

Les effets du changement climatique ont souvent été associés à une planification inadéquate et à courte vue. L’effondrement du réseau électrique du Texas en février – lorsqu’une vague de froid a laissé des millions de personnes sans électricité pendant des semaines, contribuant à au moins 40 décès – n’était pas un problème de changement climatique. C’était un problème d’infrastructure.

Il est facile de construire des structures capables de résister à des températures plus froides, à des tempêtes plus importantes ou à des mers plus élevées. Il est difficile de convaincre les gens de faire les choses différemment, d’arrêter de conduire des voitures ou d’arrêter de manger de la viande. Et, à ce jour, cette dernière approche n’a pas très bien fonctionné.

Il est théoriquement possible d’inverser le changement climatique, si les humains s’engagent de manière monumentale à changer leurs économies. Mais même si la planète entière cessait aujourd’hui d’émettre des gaz piégeant la chaleur, la Terre continuerait à se réchauffer pendant quelques décennies avant que sa température ne se stabilise et finisse par décliner.

En réalité, nous allons connaître beaucoup plus de mauvais temps. Et nous n’y sommes pas préparés.

Au début du printemps 2019, le bassin du fleuve Missouri a été inondé de 60 millions d’acres de pieds d’eau, suffisamment pour couvrir New York, le Connecticut et le New Jersey d’un pied de profondeur.

Les digues ont explosé ou ont été dépassées dans trois États, causant plus de 3 milliards de dollars de dommages. Des villes entières ont été anéanties, plusieurs personnes se sont noyées. Pourtant, une grande partie de cette mort par destruction était évitable.

Le plan original de construction de barrages et de digues dans le Missouri prévoyait des digues beaucoup plus éloignées les unes des autres. Cependant, de nombreux agriculteurs se sont opposés à l’idée de laisser une bande arable aussi large vulnérable aux caprices de la rivière. Le US Army Corps of Engineers, qui gère le fleuve Missouri, avait peu de recours lorsque les agriculteurs construisaient leurs propres digues beaucoup plus près de la rivière que les ingénieurs ne le pensaient. Bien que ce système de méli-mélo ait été débordé à plusieurs reprises, il a été reconstruit encore et encore.

Inscrivez-vous le 24 novembre 2013 à Dallas, au Texas. Louis DeLuca / AP

La plus grande inondation jamais descendue dans le Missouri, à 61 millions d’acres, s’est produite en 2011. Après son retrait, les ingénieurs du district d’Omaha du Corps ont proposé d’élargir le canal de dérivation de la rivière Missouri en déplaçant les digues de la rivière. C’était, après tout, de l’hydrologie de base: plus un chenal de rivière était large, plus il transportait d’eau et plus sa crue serait basse.

C’était le moment idéal pour une nouvelle réflexion, car ce qui était en place venait d’être détruit. Les ingénieurs d’Omaha pensaient que les agriculteurs de la vallée pourraient être persuadés de restituer des terres à la rivière en échange d’une meilleure protection contre ses excès périodiques. Les revers de digue, ont déclaré les ingénieurs, mettraient fin à un cycle coûteux et traumatisant de destruction et de reconstruction.

Pourtant, les habitants ont refusé. Ils ne pouvaient pas se le permettre. En outre, regarder le sol labourable se transformer en forêt et en mauvaises herbes est un affront moral pour un agriculteur. Lorsqu’un écologiste voit la biodiversité, un agriculteur voit le gaspillage et l’opportunité perdue.

Le Corps aurait pu acquérir le terrain en invoquant un domaine éminent, mais comme un ingénieur qui a travaillé sur le plan m’a dit: «Nous n’allons pas y aller. C’est un suicide politique. Nous n’y sommes même pas allés et c’est toujours une sorte de suicide politique. Les digues ont été reconstruites presque exactement là où elles étaient avant l’inondation de 2011, et elles sont en cours de reconstruction.

Le gel profond du Texas n’était pas non plus unique. Il faisait également froid en 1989, 1983, 1951 et 1889. Trois fois en un siècle, ce n’est pas du tout improbable. Les digues de la rivière Missouri sont violées à peu près à la même fréquence. Et c’est sans compter que les conditions météorologiques extrêmes sont plus courantes maintenant qu’il y a un siècle.

Le gel profond du Texas n’était pas non plus unique. Cela s’est produit en 1989, 1930 et 1889. Trois fois en un siècle, ce n’est pas du tout improbable. La probabilité qu’une inondation du Missouri surmonte les nouvelles digues est à peu près la même. Et c’est sans considérer que le gel et les inondations sont plus courants et extrêmes qu’il y a un siècle.

Incendies le 3 décembre 2020 dans le comté d’Orange, en Californie. Noah Berger / AP

Les incendies de forêt dans l’ouest américain sont le résultat d’un autre tragique manque de préparation. Le risque d’incendies importants peut être considérablement réduit grâce à un brûlage contrôlé et à l’élimination des petits arbres et des broussailles. Ce serait coûteux et politiquement collant maintenant, mais à long terme, cela sauverait des vies, des maisons et des forêts, et empêcherait le dioxyde de carbone de pénétrer dans les poumons et l’atmosphère des gens.

Il y a eu 22 événements météorologiques en 2020 qui ont causé plus d’un milliard de dollars de dommages. Quelle que soit la façon dont nous définissons l’infrastructure, les États-Unis continueront de subir des pertes massives et répétées si nous ne nous préparons pas à vivre dans un climat changé.

Lorsque le cycle des nouvelles a avancé et que les détails de ce projet de loi tant attendu sont débattus au Congrès, nous devons rappeler à nos dirigeants que faire ce que nous savons fonctionne pour minimiser les dommages causés par les incendies et les inondations aujourd’hui est tout aussi important que de réduire les émissions à minimiser les incendies et les inondations de demain.

Tyler J. Kelley est un journaliste qui a écrit pour le New York Times, le Wall Street Journal et le New Yorker, entre autres publications. Son premier livre, Holding Back the River, vient de paraître.