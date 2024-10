Comment faire face au véritable problème du brouillard cérébral de la ménopause

Bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, fatigue, douleurs lors des rapports sexuels et sautes d’humeur sont les signes habituellement associés à la ménopause. Mais arrive-t-il que vous ayez oublié où vous avez posé votre téléphone ou que vous ayez oublié de passer un appel important hier. Ou bien, vous ne vous souvenez tout simplement pas de l’endroit où vous étiez censé rencontrer votre ami ? Ce sont des signes de brouillard cérébral – un symptôme qui arrive dans un emballage soigné étiqueté « ménopause ».

Selon le Dr Manju Gupta, consultant principal, obstétricien et gynécologue aux hôpitaux Motherhood, basé à Noida, le brouillard cérébral est bien réel. « Le brouillard cérébral est l’un des symptômes courants de la ménopause et conduit à l’oubli, au manque de concentration, à la distraction et à l’incapacité de se souvenir des informations et de prendre des décisions », dit-elle.

« Pendant la ménopause, de faibles niveaux d’œstrogènes et de progestérone peuvent avoir un impact sur le fonctionnement cérébral », explique Gupta. L’œstrogène est connu pour stimuler le cerveau, tandis que la progestérone est une substance chimique cérébrale qui améliore la réflexion et la mémoire. Lorsqu’il y a un déséquilibre hormonal, cela peut provoquer un brouillard cérébral.

Même si le brouillard cérébral n’est pas un terme médical en soic’est le terme utilisé lorsque des changements cognitifs et mnésiques se produisent. Ces changements peuvent également survenir pendant la périménopause. Alors que certaines femmes présentent des symptômes légers à modérés, d’autres présentent des symptômes extrêmes. Avec la ménopause, les niveaux de progestérone, d’œstrogène et de testostérone changent ou fluctuent. Ce changement peut « perturber les fonctions cérébrales, entraînant des défis cognitifs et une diminution de l’énergie ». Il est essentiel que les femmes ménopausées soient conscientes de ces changements hormonaux et demandent conseil à des professionnels de la santé », explique Gupta.

Le Dr Sapna Bangar, psychiatre pédiatrique et familial basé à Mumbai, déclare : « Un déséquilibre thyroïdien, qui survient parfois également au moment de la ménopause, pourrait affecter les niveaux d’énergie et la fonction cognitive. » La baisse de la qualité du sommeil, peut-être liée aux sueurs nocturnes de la périménopause, pourrait contribuer à ce phénomène. Le stress accru qui accompagne parfois cette étape de la vie peut également amener les femmes à se sentir épuisées et distraites. Ces facteurs peuvent interférer avec la concentration et la mémoire, ajoute-t-elle.

Bangar suggère cette liste de contrôle d’outils quotidiens pour faire face au brouillard cérébral :

Créer des listes : Utilisez des listes de contrôle ou des planificateurs pour suivre les tâches et les rendez-vous afin de réduire le débordement.

Divisez les tâches en étapes plus petites : Abordez une chose à la fois pour éviter de vous sentir dépassé.

Faites des pauses régulières : De courtes pauses pendant les tâches peuvent vous rafraîchir l’esprit et augmenter votre productivité.

Participez à des exercices mentaux : Les puzzles, la lecture ou l’apprentissage de nouvelles compétences peuvent garder votre cerveau actif.

Restez socialement connecté : Des interactions régulières avec les amis ou la famille peuvent améliorer l’humeur et les fonctions cognitives.

« L’exercice quotidien comme la marche ou toute autre activité de leur choix et les techniques de relaxation comme la méditation, le yoga et la respiration profonde peuvent aider à atténuer ces symptômes », explique Gupta.

Bangar affirme qu’une alimentation saine peut également aider à atténuer les symptômes. « Concentrez-vous sur une alimentation équilibrée, riche en acides gras oméga-3, en antioxydants et en grains entiers. Des aliments comme les poissons gras, les noix, les baies et les légumes-feuilles », suggère-t-elle. La déshydratation peut contribuer à la fatigue et aux troubles cognitifs, alors assurez-vous de boire suffisamment d’eau tout au long de la journée. L’absorption nutritionnelle peut également être affectée en raison de la ménopause, ce qui pourrait entraîner des carences en acides aminés, vitamines et minéraux. « Consultez un professionnel de la santé au sujet des suppléments comme les oméga-3, la vitamine D et les vitamines B, qui peuvent aider à soutenir la fonction cognitive », explique Bangar. Réduisez la caféine et le sucre, car ils peuvent entraîner des pannes d’énergie et exacerber le brouillard cérébral, ajoute-t-elle.