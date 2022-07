Comment faire face au stress financier

Son mari, qui travaille dans une usine, a décidé de prendre le quart de nuit parce que c’est plus payant à l’heure. Mais sa famille a toujours pris du retard sur ses paiements de logement.

“Je peux reporter l’hypothèque de deux semaines”, a déclaré Mme Alvarado, 38 ans, qui suit le budget de la famille. “Mais ensuite, cela devient deux semaines de plus, et puis tout d’un coup, ils vous appellent.”

L’inflation a maintenant atteint son plus haut niveau en 40 ans, obligeant de nombreuses familles à se contenter de moins. Selon les données publiées ce mois-ci par le Bureau of Labor Statistics, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 9,1% par rapport à il y a un an, avec certaines des plus fortes augmentations de prix dans les produits de première nécessité comme la nourriture, le loyer et l’essence. Le stress financier supplémentaire n’est pas seulement difficile pour les comptes bancaires, mais il peut également entraîner des sentiments de dépression, de honte, de colère ou de peur.

Une étude sur les personnes âgées publiée en 2017 a révélé que la façon dont quelqu’un perçoit et réagit à la pression financière peut avoir des implications sur son bien-être mental. Ceux qui étaient contrariés par leur situation économique étaient plus susceptibles d’avoir des scores de dépression plus élevés que ceux qui étaient également sous pression financière mais qui n’en étaient pas aussi dérangés – même en contrôlant d’autres facteurs, comme la santé et le revenu.