Comment faire face à l’épuisement émotionnel et au burnout

Le réservoir est vide.

2020 n’a pas cédé; les débuts de 2021 ont été un cauchemar national; et s’il y a une phrase pour décrire ce que beaucoup d’entre nous ressentent, c’est la suivante: épuisé émotionnellement.

Les événements frustrants, déchirants et imprévisibles des derniers mois en exigeaient beaucoup. Beaucoup d’entre nous ont dû apprendre de nouvelles façons de travailler, de prendre soin de leurs enfants et d’enseigner à leurs enfants, de rester en bonne santé et de rester connectés. Le fardeau de nos responsabilités semblait s’alourdir de jour en jour, et si nous trouvions un moment précieux pour déposer le fardeau, nous allumerions la télévision pour voir des troubles raciaux, des centaines de milliers de morts à cause du COVID ou d’une foule déchaînée à le Capitole américain.

Beaucoup d’entre nous se demandent, « combien pouvons-nous prendre de plus? »

« L’épuisement émotionnel est ce sentiment d’écrasement. Accablé au point où vous vous sentez comme si vous n’avez plus la capacité de faire face », a déclaré Vaile Wright, directeur principal de l’innovation des soins de santé à l’American Psychological Association. « C’est de la fatigue physique. C’est de la fatigue mentale. C’est de la difficulté à se concentrer. Ce sont toutes les choses que nous éprouvons lorsque nous sommes juste à notre capacité. »

Et pourtant, la plupart d’entre nous n’ont pas le luxe de renoncer à nos responsabilités, surtout maintenant. Les appels au travail ou les enfants appellent ou un ami désemparé appelle. En cette ère d’incertitude, nous ne pouvons pas éliminer certains de nos plus grands facteurs de stress et nous ne pouvons pas non plus prédire lequel sera le prochain.

USA TODAY s’est entretenu avec trois experts en santé mentale qui partagent leurs conseils pour naviguer dans ces jours difficiles.

Qu’est-ce que l’épuisement émotionnel?

L’épuisement émotionnel n’est pas un syndrome clinique spécifique, mais les experts en santé mentale affirment qu’il peut entraîner ou s’accompagner d’autres problèmes de santé mentale comme un trouble dépressif majeur. L’expression est généralement utilisée pour parler d’épuisement professionnel, lorsque les sentiments sur les facteurs de stress et les responsabilités augmentent au point que quelqu’un a l’impression qu’il ne lui reste plus d’énergie à dépenser.

Cela se produit souvent lorsque les ressources que nous utilisons pour effectuer les tâches quotidiennes, travailler et prendre soin de nous-mêmes et des autres sont épuisées. Un peu de stress et d’anxiété est toujours présent, mais lorsque nous sommes épuisés émotionnellement, ce stress se prolonge et devient chronique. Les systèmes dans lesquels nous nous appuyons pour fonctionner s’épuisent et nous nous épuisons effectivement.

Toute personne souffrant de stress chronique est susceptible de s’épuiser, mais c’est particulièrement courant dans des domaines tels que les soins de santé et l’application de la loi, où le stress et les responsabilités en matière de soins sont importants.

« Pensez à l’infirmière des urgences qui travaille dans une unité COVID, des quarts de 12 heures, s’occupant d’enfants et d’un parent vieillissant, et qui a peut-être ajouté des facteurs de stress liés à la santé des amis ou aux troubles politiques communautaires », a déclaré Afton Kapuscinski, directeur de la psychologie Centre de services de l’Université de Syracuse.

Comment savoir si vous êtes épuisé émotionnellement

Les experts mentaux affirment qu’il existe un certain nombre de signes et de symptômes associés à l’épuisement émotionnel, notamment:

Irritabilité

Nervosité

Frustration

Difficulté à se concentrer

Perte de motivation

Manque de concentration

Général « brouillard cérébral »

Se sentir déconnecté des autres

Un sentiment que vous n’êtes ni efficace ni compétent (même si vous avez surperformé à la maison ou au travail)

Problèmes réels de performance, y compris faire plus d’erreurs que d’habitude

Il existe également des symptômes physiques, qui peuvent inclure:

Fatigue et tension musculaires

Maux de tête

Problèmes d’estomac

Problèmes de sommeil

L’épuisement émotionnel peut aussi parfois conduire à l’apathie et au désespoir, nous faisant perdre tout intérêt pour des choses que nous aimions autrefois.

« C’est probablement une sorte de tentative inconsciente dans la psyché de ces personnes pour se protéger de cet assaut », a déclaré Kapuscinski. « Ils pensent, ‘si je me retire, je ne peux pas être aussi affecté’, tout comme le serait la dissociation dans le traumatisme. »

Fixer des limites

Pour qu’une personne fonctionne bien, elle a besoin d’une base solide: sommeil, bonne alimentation, activité physique et lien social. Ils ont également besoin de limites. Si vous vous sentez épuisé, il est temps de les affirmer (ou de les réaffirmer).

«Vous devez vous demander où vos limites sont enfreintes et où vous pouvez dire non à certaines choses», a déclaré Wright. « Parce que vous ne pouvez vraiment pas faire toutes les choses. Donc vous devez vous demander où vous n’êtes pas fidèle à vous-même. »

Lynn Bufka, directrice exécutive associée de la recherche sur la pratique et des politiques à l’American Psychological Association, a déclaré que cela faisait partie de l’identification de ce qui peut être changé et de ce qui ne le peut pas.

«Si vous soutenez un ami ou un membre de votre famille, c’est peut-être à notre tour de dire: ‘Hé, je n’ai pas la bande passante pour être votre soutien émotionnel en ce moment. Je prends soin de vous. Je vous aime. Mais je suis vraiment je dois raccrocher le téléphone et prendre soin de moi pendant un moment », dit-elle.

N’essaye pas d’être un super-héros

Si vous êtes trop étiré, disent les experts, demandez-vous: «Qu’est-ce que je fais qui est facultatif ou dont je peux me retirer?» Si votre standard a toujours été un repas à partir de zéro, envisagez peut-être plutôt des légumes surgelés ou en conserve.

Vous pouvez également essayer de demander à un ami ou à un membre de votre famille de vous aider à résoudre des problèmes pour alléger votre fardeau.

« Lorsque nous nous sentons épuisés et désespérés, il est difficile de penser clairement et c’est à ce moment-là que nous pouvons nous appuyer sur d’autres en qui nous avons confiance », a déclaré Kapuscinski.

La psychothérapie est également une option, surtout si vous l’avez remise à plus tard. De nombreux prestataires, a déclaré Kapuscinski, mènent une thérapie par le biais de la télésanté et certaines compagnies d’assurance renoncent aux copay.

Pensez à ce qui vous remplit émotionnellement

Lorsque vous êtes épuisé émotionnellement, cherchez des choses qui vous font vous sentir bien.

« Si vous vous sentez fatigué et renfermé, essayez de remarquer s’il y avait de petites lueurs du temps où vous avez ressenti le contraire … cela peut servir de guide pour ce que vous devez davantage intégrer dans votre vie », a déclaré Kapuscinski.

Demandez-vous: quel genre de musique me nourrit? Quel ami me fait rire?

Lorsque vous êtes débordé, il est difficile de réduire le stress, c’est pourquoi les experts disent que l’approche la plus saine est d’essayer d’éviter l’épuisement en premier lieu.

« La meilleure façon de faire face à l’épuisement professionnel est de l’empêcher », a déclaré Kapuscinski. « C’est beaucoup moins coûteux sur le plan émotionnel. »

