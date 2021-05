Comment faire face à la claustrophobie d’auto-isolement, l’insomnie induite par Covid-19

Un an après que la pandémie de coronavirus a détruit nos vies collectives, notre société est aux prises avec la peur et l’insécurité. En conséquence, nous avons vu la désinformation se répandre comme une traînée de poudre, et beaucoup ont recours à des méthodes bizarres et incorrectes pour lutter contre le virus. Avec cette chronique, qui sera publiée tous les dimanches, nous visons à répondre à toute question de santé ou de vaccin que nos lecteurs pourraient avoir sur la pandémie de coronavirus.

Dans la chronique de cette semaine, le Dr Dinakaran, D MBBS, MD Professeur adjoint de psychiatrie à l’Institut national de la santé mentale et des neurosciences (NIMHANS), a répondu aux questions. Il a répondu aux questions sur l’anxiété et les problèmes de santé mentale dans cette chronique.

Que peut faire une personne si elle trouve que l’auto-isolement est claustrophobe et anxiogène?

Tout le monde a besoin de soutien pendant ces moments difficiles. Il est malheureux mais obligatoire que pendant cette pandémie infectieuse, nous devions suivre des mesures spécifiques telles que l’isolement et la distance physique. Se sentir claustrophobe à l’intérieur de la même pièce et des quatre murs est assez courant pendant un tel isolement. Pendant ces périodes, il est important de se connecter régulièrement avec vos proches, même si la connexion n’est que virtuelle. Une bonne alimentation, boire 2 à 3 litres d’eau et dormir suffisamment aident également. La surveillance de la fièvre et des niveaux d’oxygène est cruciale, et bien sûr, le repos est votre priorité. Cependant, si la santé le permet, essayez de suivre au moins une partie de votre routine quotidienne précédente, car un semblant de normalité est bon pour la santé mentale pendant ces périodes difficiles. Essayez des activités à domicile ou des passe-temps qui peuvent vous détendre. Pensez-y de cette façon: en vous isolant et en réduisant ainsi la propagation, vous contribuez en fait à la société et en protégeant votre famille. Vous ne le faites pas seulement pour vous-même, c’est un acte d’amour actif.

Que devrait faire une personne si le COVID-19 induit de l’insomnie ou si la peur de perdre nos proches nous empêche de dormir?

Se sentir stressé, anxieux et avoir un mauvais sommeil est compréhensible lorsque vous avez des soucis aussi pénibles. Un mauvais sommeil est également fréquemment observé chez les personnes qui se remettent d’un COVID. Vous pensez peut-être à vos proches atteints de COVID, vous vous inquiétez de leur état d’oxygène et de la façon dont ils gèrent les choses seuls à l’hôpital, sans personne à leurs côtés.

Les conseils suivants peuvent vous aider à vous endormir. Essayez d’écrire ou d’enregistrer vos peurs et vos inquiétudes, que vous pourrez plus tard transmettre à votre proche lorsqu’il rentrera chez lui après le rétablissement. Essayez d’éviter les médias sociaux et les actualités au moins une heure avant de vous coucher. Buvez un verre de lait chaud. Veuillez éviter de manger et de regarder la télévision depuis votre lit et de ne l’utiliser que pour dormir. Si vous ne vous endormez pas après 45 à 60 minutes d’allongement, quittez le lit. Écoutez de la musique ou lisez un livre et retournez vous coucher lorsque vous vous sentez somnolent. Vous pourrez bientôt reprendre votre routine de sommeil avec de la pratique.

Beaucoup ont cessé de communiquer avec leurs proches après avoir survécu au COVID-19, ils ne parlent pas beaucoup et ne sont pas eux-mêmes habituels. Comment en prendre soin? Ont-ils besoin d’une aide psychologique?

Se sentir triste est l’une des réactions de santé mentale courantes lorsqu’une personne se remet d’une maladie virale grave. Cependant, la question de savoir si elle nécessite des soins spécialisés doit être évaluée sur une base individuelle. Parlez à vos proches et demandez-leur s’ils sont prêts à partager leurs sentiments avec un professionnel. Surveillez leur apport alimentaire, leur routine quotidienne et leur rythme de sommeil. Veuillez ne pas forcer ces personnes à demander de l’aide. Soutenez-les pendant cette phase difficile. Votre soutien peut leur permettre de gérer légèrement mieux leurs problèmes de santé mentale. Si vous avez un doute et que les signes que vos proches montrent sont persistants et vous inquiètent, contactez un professionnel à proximité pour obtenir de plus amples informations.

La peur de contracter le COVID-19 rend beaucoup de gens nerveux, inquiets et irritables. Comment peuvent-ils mieux gérer leur santé mentale en ces temps incertains?

Les craintes d’attraper cette maladie virale et de la transmettre à ses proches sont courantes au cours de cette deuxième vague. Incertitude quant à la fin de cette pandémie? quand retournerons-nous à notre vie normale? sont les questions dans l’esprit de chacun. De tels événements imprévisibles conduisent généralement à la frustration et à l’épuisement mental. Quelques personnes essaient d’exprimer leurs émotions en criant sur leurs proches. Essayez de limiter le temps passé à écouter les nouvelles liées à la pandémie. Partagez avec vos proches les préoccupations et les problèmes qui vous dérangent. Gardez un créneau horaire particulier dans une journée pour vous-même. Passez ce temps à des activités qui donnent réellement du bonheur ou du plaisir. Contactez un professionnel à proximité pour obtenir de l’aide.

Les enfants voient leurs amis perdre leurs parents et cela affecte gravement leur santé mentale. Comment peuvent-ils faire face à la peur de perdre leurs parents?

En effet, la peur de perdre un être cher peut avoir un impact important sur la santé mentale d’un enfant. Par conséquent, les parents devraient essayer de passer plus de temps avec les enfants, ce qui ne se passe pas beaucoup de nos jours, même si nous travaillons tous à domicile parce que nous ne bloquons pas le temps en famille. Il est également important de communiquer régulièrement avec eux et d’écouter leurs préoccupations. Faites savoir à l’enfant que vous avez compris ses préoccupations et que ces préoccupations sont bien réelles.

Demandez à l’enfant de parler de ce qu’il pense de la perte de son ami et apprenez à l’enfant à être là pour son ami endeuillé. Il est crucial de cultiver la compassion chez les jeunes, leur apprendre la nécessité de pleurer. En fonction de l’âge et du développement de l’enfant, vous voudrez peut-être également discuter avec lui des comportements appropriés au COVID que vous suivez tous, ce qui pourrait aider à dissuader ses craintes. Clarifiez les doutes et les mythes qu’il / elle peut avoir au sujet de l’infection. Si sa peur le pousse à agir ou à se comporter de manière agressive, dites-lui gentiment qu’il est interdit de se comporter de manière agressive même lorsque ses préoccupations sont réelles et compréhensibles. Impliquez-les dans votre prise de décision concernant les vaccins et les autres précautions qui vous assureraient votre sécurité et apaisent ainsi leurs craintes.

Quel est le protocole de récupération post-COVID? Un patient devrait-il changer ses articles personnels comme un rasoir, une brosse à dents, etc.?

Les données de recherche suggèrent que la toux persistante, la fatigue, les courbatures, l’anxiété, la dépression, les problèmes de sommeil, une mauvaise concentration au travail et un oubli mineur sont fréquents pendant la phase précoce de la récupération du COVID. Ces symptômes peuvent être surveillés et traités de manière appropriée pour améliorer le bien-être d’une personne. Cependant, cela n’évolue que rapidement maintenant et doit être mis à jour davantage. Il n’y a pas de protocole universel Post-COVID «taille unique».

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé que le risque de transmission du virus par les fomites ou les surfaces est très faible. Il n’y a pas de nécessité absolue de retirer ou de remplacer ses effets personnels après s’être rétablis du COVID.

Comment les gens peuvent-ils se protéger des centres de vaccination surpeuplés? Les centres de vaccination peuvent-ils trouver des moyens de contrôler la surpopulation maintenant que le vaccin est disponible pour tous les plus de 18 ans, dans plusieurs États?

La plupart des centres de vaccination à travers le pays suivent déjà le système de pré-enregistrement. Seules les personnes enregistrées doivent se rendre au centre de vaccination pendant les créneaux qui leur sont attribués pour éviter la surpopulation. Le port de masques, les désinfectations fréquentes et les normes de distanciation sociale appropriées doivent être respectés pendant et après la vaccination. Les jeunes vaccinés peuvent se porter volontaires sur ces sites de vaccination et collaborer avec les agents de santé et la communauté pour mieux organiser le programme.

