Comment faire en sorte que votre séjour ressemble à une escapade

Vous voulez vraiment vous évader. Mais les prix élevés de l’essence, l’inflation, l’augmentation des cas de COVID-19 et les vols annulés vous font penser que ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour voyager.

Mais toi vraiment besoin d’une pause.

Vous savez probablement que les vacances sont bonnes pour votre santé physique, votre productivité et votre bien-être mental. Même anticiper et planifier des vacances peut vous aider à gérer votre stress. Donc, si vous pouvez améliorer votre humeur, améliorer votre santé et économiser de l’argent, pourquoi ne pas prendre un séjour à la maison ?

Si vous modifiez vos plans pour des raisons économiques, vous êtes en bonne compagnie. Une enquête Bankrate du printemps 2022 auprès d’adultes américains a révélé que 69% modifient leurs plans de vacances d’été en raison de l’inflation. Au sein de ce groupe, 48 % prévoient de sauter leurs vacances parce qu’ils n’en ont pas les moyens et 20 % restent sur place en raison de problèmes liés au COVID-19. Et le botteur ? Presque aussi populaire que d’aller à la plage, c’est de « rester » à la maison.