Comment faire en sorte que votre CV se démarque alors que l’embauche basée sur les compétences est en plein essor

L’embauche basée sur les compétences devient de plus en plus populaire parmi les entreprises, tandis que les qualifications formelles telles que les diplômes deviennent moins importantes, d’autant plus que les marchés du travail restent tendus.

De nombreuses entreprises ont encore du mal à pourvoir des postes, et la façon dont elles abordent actuellement le recrutement pourrait rendre cela encore plus difficile, a déclaré Sue Duke, vice-présidente et responsable des politiques publiques mondiales chez LinkedIn, à CNBC Make It.

« Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés alors que nous luttons pour pourvoir des postes, faire face aux changements économiques et créer une main-d’œuvre diversifiée et résiliente ne feront que croître à moins que nous ne changions notre approche pour trouver et nourrir les talents », a déclaré Duke.

Les entreprises modifient leur approche en se concentrant davantage sur les compétences plutôt que sur des qualifications telles que des diplômes universitaires ou une expérience de travail antérieure. Selon les données de LinkedIn partagées avec CNBC Make It, 45 % des entreprises utilisent désormais explicitement des mesures liées aux compétences pour trouver des candidats, soit 12 % de plus qu’il y a un an.

Daniel Pell, vice-président et directeur national pour le Royaume-Uni et l’Irlande chez l’outil RH Workday, a également remarqué un changement.

« Les RH sont passées à une économie basée sur les compétences », a déclaré Pell à CNBC Make It.