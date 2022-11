Comment faire en sorte que vos efforts d’achat durable comptent vraiment

Acheter de manière durable dans le but de faire votre part pour lutter contre le changement climatique est une ambition admirable. Mais c’est aussi compliqué et, si vous n’êtes pas au courant, cela peut être contre-productif.

Il s’avère que les acheteurs ont tendance à annuler les avantages environnementaux de leurs achats écologiques, ont constaté des experts en développement durable. Par conséquent, les tactiques de réduction des émissions de carbone sur lesquelles de nombreux acheteurs comptent (et dépensent parfois plus) ne se déroulent pas toujours comme vous le pensez.

Pour chaque tactique d’achat durable que les consommateurs adoptent, comme utiliser leur propre sac, il y a souvent une autre habitude qui annule les avantages, généralement en achetant plus de choses. Après tout, les produits durables sont toujours des produits, et ils “comptent” toujours en ce qui concerne votre empreinte carbone. Même ce sac réutilisable, qui réduit la quantité de sacs en plastique jetables utilisés, a pris ressources et émissions pour créer.

Alors, le shopping vert est-il sans espoir ? Non. Pour les acheteurs verts, il est tentant de qualifier nos habitudes d’achat de “bonnes pour l’environnement” et de passer à autre chose. Personne ne veut se sentir mal toute la journée à l’idée d’acheter les choses dont il a besoin et les petits luxes qu’il aimerait. Vous savez, comme exister. Mais associer ces bonnes intentions à une prise de conscience supplémentaire est essentiel pour obtenir le type d’effet que vous visez.

Et il y a de bonnes nouvelles. Si vous êtes déjà sur la voie d’apporter des changements durables en réutilisant des sacs et en achetant d’occasion, vous pouvez avoir un impact plus important si vous gardez quelques éléments à l’esprit.

Le panier débordant

Le marché des biens d’occasion est un excellent point de départ pour essayer de limiter l’empreinte carbone de vos achats, selon les experts en développement durable. Vous pouvez acheter des produits de luxe sur des sites Web comme ThredUp et RealReal. Les appareils électroniques remis à neuf sont disponibles sur eBay et directement auprès des fabricants. Et vous pouvez faire une bonne trouvaille dans votre friperie locale. Ces achats remplacent souvent un nouveau produit qui aurait créé une quantité gargantuesque d’émissions par rapport à son homologue d’occasion.

Mais lorsque vous économisez de l’argent sur quelque chose d’occasion, vous pourriez rapidement commencer à penser à votre prochain achat.

Par exemple, les personnes qui achètent des iPhones remis à neuf sont enclin à faire des achats supplémentaires avec l’argent qu’ils économisent, selon une étude menée en 2018 par une équipe dirigée par Tamar Makov, aujourd’hui chercheuse en développement durable à l’Université Ben Gourion du Néguev. Ces “extras” ont aussi une empreinte carbone.

En moyenne, les chercheurs ont découvert qu’environ un tiers des émissions économisées grâce à l’achat d’un iPhone d’occasion étaient perdues avec des achats supplémentaires pour les consommateurs qu’ils ont étudiés, et parfois toutes les émissions économisées étaient perdues.

“Si vous baissez le volume de nouveaux produits, c’est une victoire assez solide”, a déclaré Sandra Goldmark, auteur du livre, Fixation: How to Have Stuff Without Breaking the Planet. Au lieu d’allonger votre liste de courses à cause de tous les articles d’occasion abordables que vous obtenez, elle a ajouté : “Vous devez modifier cette ligne budgétaire.”

Si vous avez du mal à mettre moins de choses dans votre panier même si vous le souhaitez, vous n’êtes pas seul. Il existe de nombreuses stratégies pour être plus intentionnel dans vos achats, notamment le suivi des dépenses et la limitation de la quantité de marketing ciblé que vous voyez en ligne.

Lire la suite : Vous ne pouvez pas acheter Votre chemin vers le bonheur : Comment éviter le piège de la « thérapie au détail ».

Un avantage secondaire : vous économisez aussi un peu d’argent.

Noyade dans des sacs

Il y a un article durable dont beaucoup de gens ont probablement bien plus que ce dont ils ont besoin, probablement sans jamais en avoir l’intention : le sac fourre-tout en coton.

Pour être clair, les sacs réutilisables sont bons. Ils ont réduit les déchets plastiques et la pollution ainsi que les émissions liées à la fabrication de plus de sacs. Le hic, c’est que le coton nécessite beaucoup de ressources, en particulier de l’eau, pour pousser, et que l’agriculture a sa propre empreinte carbone. Donc, si vous avez suffisamment de sacs réutilisables, vous pouvez arrêter de les collecter maintenant. Si vous n’en avez pas encore, vous pouvez simplement réutiliser les sacs d’épicerie en plastique qui traînent.

D’une manière générale, réutiliser des choses que vous possédez déjà est un geste durable fort. Juste après avoir vérifié si vous avez vraiment besoin de quelque chose, la prochaine étape essentielle pour limiter l’impact de vos achats consiste à vous demander si vous avez déjà quelque chose qui correspond à la facture, a déclaré Goldmark.

Par exemple, continuer à utiliser votre haut-parleur intelligent alimenté par Alexa de deux ans est plus durable que d’en acheter un nouveau marqué « Respectueux de l’engagement climatique” sur le site Web d’Amazon. Amazon le sait, et la société affirme qu’elle construit intentionnellement ses produits Echo, Kindle et Fire pour qu’ils durent des années dans le cadre de ses efforts de développement durable.

Ce n’est pas seulement toi

Ne le considérez pas comme un échec personnel si vous avez rencontré ces pièges du shopping durable dans le passé. C’est un modèle universel, et les experts en développement durable l’appellent l’effet rebond.

La technologie et la science rendent souvent les produits plus durables – ils utilisent l’énergie plus efficacement, nécessitent moins de ressources pour être fabriqués ou peuvent être fabriqués à partir de matériaux à faible intensité de carbone. Mais souvent, les gens iront de l’avant et utiliseront davantage ce produit, comme l’acheteur d’une voiture plus économe en carburant qui commencera alors à conduire davantage.

UN Bilan 2020 de plusieurs études ont constaté que les améliorations technologiques n’ont eu pratiquement aucun effet sur les émissions mondiales depuis 1970, selon un groupe de chercheurs dirigé par Thomas Wiedmann, professeur de recherche sur la durabilité à la School of Civil and Environmental Engineering de l’Université de New South Wales. À mesure que la production et l’utilisation de la technologie devenaient plus efficaces, la consommation mondiale augmentait en flèche.

C’est un problème systémique dont nous ne pouvons pas nous débarrasser simplement en achetant des produits « respectueux de l’environnement ». C’est un changement de style de vie à l’échelle de la culture, a déclaré Justin Bean, qui aide les entreprises à développer des plans d’affaires durables au sein de la division commerciale environnementale d’Hitachi, qui aide à guider les entreprises qui souhaitent devenir plus durables.

Bean, qui a également écrit un livre sur l’entrepreneuriat durable intitulé What Could Go Right? Concevoir notre avenir idéal pour sortir d’une crise continue dans un monde prospère, a ajouté que nous devrons trouver un sentiment d’abondance à travers la communauté plutôt que la consommation pour que cela fonctionne.

“Moins nous consommons, et moins nous consommons de manière non durable, c’est une bonne chose”, a-t-il déclaré. “Et c’est mieux pour notre psychologie.”