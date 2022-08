Comment faire en sorte que la surveillance des patients à distance fonctionne pour les consommateurs

Comme d’autres technologies de santé virtuelles, la surveillance à distance des patients s’est développée au milieu de la pandémie de COVID-19.

Une étude Publié dans JAMA médecine interne plus tôt ce mois-ci a constaté une forte pente dans son utilisation parmi les bénéficiaires traditionnels de Medicare, passant de 91 demandes pour 100 000 inscrits en février 2020 à 594 demandes pour 100 000 inscrits en septembre 2021.

Waqaas Al-Siddiq, PDG d’une société de surveillance à distance des patients Biotricity, a déclaré que les consommateurs sont beaucoup plus conscients de la technologie depuis la pandémie et veulent maintenant comprendre comment ces données sont utilisées pour guider leurs soins.

“Il y a quelques années, ils examinaient des appareils à usage personnel et recueillaient des données. Maintenant, ils étudient des appareils et des technologies précis et intégrés dans leurs programmes de soins”, a-t-il déclaré lors d’une table ronde au Sommet sur la santé connectée. “Comment cette information se traduit-elle? Comment cette information parvient-elle à son médecin? Comment ce médecin l’utilise-t-il? Il y a quelques années, ce dernier élément n’était jamais vraiment au premier plan des préoccupations des consommateurs.”

Il existe de nombreux exemples de la “porte d’entrée numérique”, où les patients initient leurs propres soins ou se connectent au système de santé en ligne, y compris quelque chose d’aussi simple que la recherche de symptômes sur Google, a déclaré Amar Kendale, président du fournisseur de soins hybrides axés sur les zones rurales. Du retour.

Mais certaines populations de patients ne sont pas aussi averties en technologie ou peuvent avoir d’autres priorités. Par exemple, il a déclaré que certaines personnes âgées apprécient les relations avec un fournisseur en qui elles ont déjà confiance.

“Je pense que cette idée d’une porte d’entrée numérique est devenue un peu surchargée”, a-t-il déclaré. “Et la prémisse qu’une personne peut se diriger elle-même vers le bon endroit pour obtenir des soins, cela impose un lourd fardeau au consommateur.”

Brock Winzeler, président de Freeus, de la sécurité de la main-d’œuvre de Becklar et du bien-être connecté de Becklar au sein de la société de technologie de santé et de sécurité Becklar, a déclaré qu’ils avaient du mal à faire entrer des appareils dans les maisons de retraite et à encourager leur utilisation au plus fort de la pandémie.

L’entreprise a donc décidé de se concentrer sur l’engagement et la communication avec les abonnés dans le cadre de son programme de surveillance à distance des patients.

“L’une des choses que nous avons remarquées est au-delà de la simple utilisation des périphériques – fournir le poids, la pression artérielle, l’oxymétrie de pouls, toutes ces choses – comment se sentent-ils ? Comment ont-ils dormi la nuit dernière ? Ont-ils mangé aujourd’hui ? Ces types de questions seraient nous aider à évaluer leur bien-être général », a-t-il déclaré.

En attendant, il doit également y avoir un équilibre entre l’utilisation d’appareils que les gens possèdent déjà, comme un smartphone, et le développement d’un nouvel appareil spécialisé, a déclaré Dan McCaffrey, vice-président de la santé numérique et des logiciels chez Omron Santé.

Tout le monde ne possède pas le smartphone le plus récent, et les personnes ayant les plus grands besoins en matière de santé ne sont peut-être pas les premières à adopter les nouvelles technologies, a noté McCaffrey.

“J’aime toujours commencer par le résultat clinique, puis revenir à la technologie, au lieu de commencer par la technologie et d’essayer de passer à la clinique”, a-t-il déclaré.