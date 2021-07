Les assistants vocaux ont changé notre façon d’interagir avec la technologie. Pourquoi régler une alarme manuellement alors qu’Alexa peut le faire pour vous ? Siri peut saisir vos e-mails.

Vous voulez tirer le meilleur parti de votre Amazon Echo ? Appuyez ou cliquez ici pour découvrir de nouvelles astuces telles que l’utilisation de votre Echo comme haut-parleur pour trouver le bon vin à accompagner d’un plat particulier. Et Siri ? Appuyez ou cliquez ici pour accéder à mes raccourcis Siri préférés.

C’est très bien – jusqu’à la troisième fois consécutive, votre assistant d’intelligence artificielle est confus et vous êtes frustré.

Si vous avez du mal à accéder à votre assistant vocal, voici comment faire en sorte qu’Alexa, Siri et Google Assistant vous comprennent mieux :

1. Surveillez votre ton

Vous avez probablement vu des vidéos virales de personnes criant sur Alexa ou Google Assistant lorsqu’elles ne réussissent pas la première fois. Bien qu’il soit tentant de laisser échapper votre frustration de cette façon, crier sur n’importe quel assistant vocal le rend encore moins susceptible de vous comprendre.

Pour des résultats optimaux, parlez à un volume normal. Parlez à Alexa, Google ou Siri comme si vous parliez à un ami.

2. Ne bloquez pas le micro

Vous posez une question à Siri et vous n’obtenez pas de réponse. Surprise, votre pouce bloque le micro. Si votre assistant vocal ne vous entend pas, assurez-vous que vous n’êtes pas le problème.

Avec Google Assistant et Amazon Alexa, vous avez besoin d’une autorisation appropriée. Amazon suggère au moins huit pouces d’espace autour de votre appareil Echo. Ce n’est pas toujours possible, mais un peu de répit l’aide à saisir vos mots avec plus de précision.

3. Agir au naturel

Faites-vous partie de ces personnes qui parlent à un assistant vocal de manière robotique ? Je comprends. Vous pensez que puisque vous parlez à un robot, vous devriez en avoir l’air aussi. Mais l’IA d’aujourd’hui est conçue pour capter le discours humain normal.

Parlez comme une personne normale et votre assistant vocal répondra mieux. Au lieu de « Alexa, alarme 7! » dites: « Alexa, réglez une alarme pour 7 heures du matin. »

4. Créez des profils pour divers membres de la famille

Vous pouvez entraîner Alexa d’Amazon à reconnaître jusqu’à six personnes différentes. Cette astuce peut être utile si vous avez des membres de votre famille avec des accents étrangers ou des enfants à différents niveaux de développement du langage. C’est un processus simple et vous pouvez laisser Alexa s’adapter lentement à différentes voix.

Voici comment configurer des profils Alexa :

• Ouvrez l’application Alexa.

• Robinet Suite > Paramètres.

• Sélectionnez Votre profil.

• À côté de Voix, sélectionnez Créer.

• Sélectionnez Continuer.

Vous pouvez également entraîner Siri à reconnaître votre voix. Faites cette étape supplémentaire si vous avez un accent ou si vous parlez vite. Vous l’avez probablement fait lorsque vous avez configuré votre téléphone, mais réessayez si vous et Siri ne vous entendez pas.

• Ouvert Paramètres sur votre iPhone.

• Cliquer sur Siri et recherche.

• Activez et désactivez l’interrupteur à côté de Écouter « Hey Siri ».

• Terminez le processus de configuration à l’écran pour apprendre à Siri à reconnaître votre voix.

Vous pouvez également apprendre à Siri à prononcer les noms des personnes de votre vie afin d’appeler la bonne personne. Si Siri dit mal un nom, dites « Vous l’avez mal prononcé » pour régler l’assistant intelligent.

Google Assistant a une fonctionnalité similaire appelée Voice Match. Vous pouvez apprendre à Google Assistant à reconnaître vos commandes avec plus de précision.

• Ouvrez l’application Google Home.

• Appuyez sur votre image de profil ou alors initiales.

• Dirigez-vous vers Aparamètres de l’assistant > Correspondance vocale.

• Cliquez sur Ajouter des appareils.

• Suivez les instructions à l’écran.

Obtenez encore plus de Google Assistant avec ces 5 astuces utiles.

5. Rendez votre assistant intelligent plus intelligent

Souvent, Alexa, Google Assistant ou Siri vous demanderont des éclaircissements sur quelque chose que vous avez dit. Cela peut être ennuyeux, mais répondre aidera l’IA à mieux vous connaître.

Lorsque vous répondez pour clarifier ce que vous demandiez en premier lieu, cela montre à votre assistant intelligent comment faire mieux à l’avenir. Chaque clarification que vous apportez, votre technologie d’IA se souvient et s’y adapte, ce qui vous évite de devoir vous répéter la prochaine fois.

Il y a, cependant, quelques questions et paramètres qui pourraient en valoir la peine. Appuyez ou cliquez pour corriger 5 paramètres d’écho irritants.

Astuce bonus : Comment Jeff Bezos, Elon Musk et Warren Buffett ne paient aucun impôt fédéral et un bonus pour quiconque possède une maison

Découvrez mon podcast « Kim Komando Explains » sur Apple, Google Podcasts ou votre lecteur de podcast préféré.

ProPublica a obtenu des informations de l’IRS montrant comment des milliardaires comme Bezos, Musk et Buffett paient peu d’impôt sur le revenu par rapport à leur énorme richesse – parfois, même rien. Je me suis assis avec un comptable fiscaliste expérimenté qui travaille avec des clients fortunés pour obtenir le scoop. De plus, nous avons parlé de crédits d’impôt spéciaux pour réduire vos impôts.

Appuyez ou cliquez ici pour écouter ce podcast de 30 minutes maintenant.

Découvrez toutes les dernières technologies sur le Kim Komando Show, le plus grand talk-show radio du week-end du pays. Kim prend des appels et dispense des conseils sur le mode de vie numérique d’aujourd’hui, des smartphones et tablettes à la confidentialité en ligne et aux piratages de données. Pour ses conseils quotidiens, ses newsletters gratuites et plus encore, visitez son site Web à Komando.com.

Les points de vue et opinions exprimés dans cette colonne sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de USA TODAY.