Comment faire du Stand Up Paddleboard : Guide du débutant

Cedric Bryant, président et directeur scientifique de l’American Council on Exercise, a déclaré que le SUP “est ce que j’appellerais un entraînement combiné”. L’équilibre et la stabilité sont particulièrement mis à l’épreuve, et le haut de votre corps renforce également sa force et son endurance. C’est aussi un bon cardio.

Mais cela peut prendre un certain temps avant de transpirer car vous maîtrisez rester sur la planche et pagayer efficacement. Lors d’un récent voyage en SUP, j’ai été surpris de la rapidité avec laquelle mes pieds étaient devenus douloureux à cause de l’équilibre (mon instructeur m’a dit de remuer les orteils pour s’assurer qu’ils ne serrent pas trop, mais les miens me faisaient encore mal). Et M. Bryant a déclaré que les débutants travaillaient très fort leurs jambes pour rester debout. Les paddleboarders expérimentés, qui ont la capacité d’aller plus vite, de pagayer plus longtemps et d’affronter des eaux plus agitées, ont tendance à obtenir plus d’avantages cardiovasculaires.

Se tenir debout sur une planche demande de l’entraînement.

Avant d’entrer dans l’eau, dimensionnez votre pagaie et votre planche de manière appropriée. M. Devoir a recommandé des planches à pagaie d’environ 32 pouces de large pour la plupart des novices et peut-être de 10 à 12 pieds et demi, qui seront faciles à manœuvrer mais toujours stables.

Pour la pagaie, tendez votre bras droit au-dessus de votre épaule et laissez votre main s’effondrer. Ajustez la poignée de manière à ce que la poignée repose sur votre poignet. Inclinez la lame de pagaie inclinée vers l’avant dans l’eau – à l’opposé de la façon dont la plupart des débutants la positionnent intuitivement.