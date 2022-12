Comment faire du jambalaya – recette | Masterclass de Felicity Cloake

JIl arrive un moment chaque année où même l’amatrice de sandwichs la plus ardente (moi) a fait le plein de fesses farcies à la dinde et au pain et les pensées se tournent vers l’envoi décent du gros oiseau. Ce classique cajun/créole très apprécié, préparé traditionnellement avec n’importe quelle viande, est également facilement adapté aux restes festifs.

Préparation 20 min

Cuisiner 45 minutes

Du repos 10 minutes

Sert 4-6

½ cuillère à café de grains de poivre blanc

½ cuillère à café de grains de poivre noir

1 cuillère à café de paprika fumé

1-2 cuillères à café de poivre de Cayennegoûter

1 cuillère à café de thym séché

2 feuilles de laurier

½ cuillère à café de sel

1 oignon

1 branche de céleri

1 poivron vert

4 oignons nouveaux

3 gousses d’ail

2 cuillères à soupe de graisse d’oie, de saindoux ou d’huile neutre

800 ml de bouillon de dinde ou de poulet

1 cuillère à café de Tabasco ou autre sauce piquanteplus un supplément pour servir

300g de riz long grain

Environ 400 g de dinde ou de poulet cuit

Environ 100 g de restes de jambon ou de saucisses (voir étape 2)

1 Une note sur les ajouts/substitutions…

Notez que, bien qu’il s’agisse d’une recette inspirée de l’école cajun plus sèche et sans tomate de jambalaya, l’ajout de dinde et de jambon est entièrement de moi et ne prétend absolument pas à l’authenticité. N’hésitez pas, avec toutes mes excuses aux Cajuns, à remplacer d’autres restes, des saucisses à base de plantes hachées aux fruits de mer en passant par les légumes rôtis, au besoin, et changez la graisse et le bouillon en conséquence.

2 … et sur les saucisses

Une saveur clé dans de nombreux jambalayas est andouille, une saucisse de porc fumée difficile à trouver au Royaume-Uni. Ceci est une recette conçue pour utiliser les restes, cependant, j’ai donc remplacé cet élément par du paprika fumé, mais si vous n’avez pas assez de viande, des morceaux de kielbasa ou de chorizo ​​fumé sont les meilleurs remplaçants et doivent être ajoutés à l’étape 4.

3 Préparez le mélange d’épices

Faites frire les grains de poivre, le paprika et le poivre de Cayenne dans une petite poêle sèche à feu vif jusqu’à ce que vous commenciez à les sentir griller, puis versez-les dans un mortier ou un moulin à épices pour réduire les grains de poivre en poudre fine. Incorporer le thym, le laurier et le sel, puis réserver.

4 Préparer la base végétale

Épluchez et hachez finement l’oignon, et coupez et hachez finement le céleri et le poivron vert (ceux-ci sont connus comme la sainte trinité de la cuisine cajun et créole, mais si vous n’aimez vraiment pas le dernier, utilisez un poivron rouge à la place). Hacher les oignons de printemps, en utilisant à la fois les parties vertes et blanches, mais en les gardant séparées. Pelez et écrasez l’ail.

5 Commencez à frire

Mettez la graisse dans une large casserole pour laquelle vous avez un couvercle et faites-la chauffer à feu moyen-vif; si vous avez des morceaux gras de jambon ou de peau de dinde, ou si vous utilisez des saucisses cuites, hachez-les et ajoutez-les également à la poêle et faites-les revenir jusqu’à ce que la graisse soit fondue (si vous utilisez des saucisses fraîches, coupez-les en tranches et faire frire jusqu’à ce qu’ils soient bien cuits). Prélevez la viande et mettez-la de côté.

6 Faites frire les légumes, puis ajoutez le bouillon et la sauce piquante

Ajouter l’oignon, le céleri, le poivron vert, les blancs d’oignon de printemps et l’ail dans la poêle et cuire, en remuant régulièrement, jusqu’à ce qu’ils soient ramollis et translucides ; baissez le feu si, à un moment donné, ils menacent de se colorer.

Incorporer le mélange d’épices, cuire encore quelques minutes, puis verser le bouillon et la sauce piquante.

7 Incorporer le riz

Porter à ébullition, ajouter le riz, remuer une fois, puis baisser légèrement le feu. Laisser bouillir doucement pendant environ 10 minutes, puis retourner le riz une fois de plus – il est important de le remuer le moins possible, pour éviter des résultats pâteux – couvrir avec un couvercle hermétique, baisser le feu aussi bas que possible et laisser cuire à la vapeur pendant 15 minutes.

8 Ajouter la viande cuite

Pendant ce temps, déchiquetez la dinde et coupez le jambon en bouchées. Une fois que le riz est prêt et que vous travaillez rapidement pour garder autant de vapeur que possible dans la casserole, ajoutez-les, ainsi que toute saucisse hachée, à la poêle. Retourner une fois pour répartir, puis remettre le couvercle et laisser reposer hors du feu pendant 10 minutes.

9 Assaisonner et servir avec plus de sauce piquante

Goûtez le jambalaya pour l’assaisonnement, ajustez avec plus de sel et de sauce piquante, si nécessaire, puis répartissez les feuilles d’oignon de printemps sur le dessus et servez immédiatement. Fournissez de la sauce piquante supplémentaire sur la table pour ceux qui estiment que Noël leur a laissé du maquillage à faire dans le rayon des épices.