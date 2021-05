Comment faire du Chapati dans un autocuiseur, Cooking Hack devient viral

Chapati est une cuisine commune préparée dans la plupart des foyers indiens. Pour faire des chapati, il faut un rouleau à pâtisserie, une planche à rouler et une plaque chauffante. Mais récemment, une femme a montré comment un chapati parfait peut être cuisiné même si l’on n’a pas de plaque chauffante. Dans une vidéo qui a fait le tour des médias sociaux, une femme montre un style unique de cuisson des chapatis à l’aide d’un autocuiseur.

Dans le clip viral, on peut voir une femme allumer une cuisinière dans sa cuisine et y mettre un autocuiseur vide. Elle met la cuisinière à feu vif. La femme déroule ensuite trois chapatis sur une planche à roulettes à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. Elle met les trois chapatis déroulés l’un après l’autre dans l’autocuiseur. Plus loin dans la vidéo, les téléspectateurs peuvent voir la femme mettre le couvercle de l’autocuiseur avec la soupape de pesée et le joint d’étanchéité. Elle ferme hermétiquement le couvercle et indique aux téléspectateurs d’attendre trois minutes.

Après un certain temps, la femme ouvre le couvercle de l’autocuiseur. Elle sort ensuite les chapatis parfaitement cuits de l’ustensile à l’aide d’une écumoire, les uns après les autres et les met sur une assiette propre. La femme tient ensuite l’assiette avec les chapatis pour montrer aux téléspectateurs à quel point ils ont été parfaitement cuisinés.

En effet, il ne semble y avoir aucune différence entre les chapatis cuits sur une plaque chauffante et ceux cuits à l’autocuiseur par la femme. Ce hack est en effet une bouée de sauvetage pour tous ces célibataires qui ne préfèrent pas faire le plein de nombreux ustensiles alors qu’ils ne cessent de passer d’un endroit à l’autre.

Ce hack a été apprécié par de nombreux utilisateurs de médias sociaux et il semble qu’ils vont certainement l’essayer.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici