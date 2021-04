Je cherchais un moyen d’embellir un autre projet sur lequel je travaillais, et j’ai pensé que pour célébrer l’été, j’ajouterais peut-être de jolies fleurs – mais où allais-je les trouver? Et puis j’ai pensé qu’il y avait peut-être un moyen simple de créer des fleurs à partir de matériaux de tous les jours, ce qui serait parfait pour embellir des tenues, des pinces à cheveux, etc.

C’est ce qui m’a amené à décider de faire des fleurs en tissu plat. J’adore vraiment le résultat que j’ai obtenu, et c’était un projet tellement simple que j’ai décidé de faire un rapide tutoriel vidéo pour vous montrer comment cela se faisait.

Comment faire des fleurs en tissu

Une fois que vous êtes habile à fabriquer ces fleurs, vous pouvez en créer beaucoup rapidement.

Matériaux pour faire des fleurs à partir de tissu

Alors, de quoi avez-vous besoin pour créer des fleurs en tissu à la main? Dans le département des outils, vous aurez besoin d’une paire de ciseaux, d’un stylo, de colle chaude et d’un pistolet à colle et d’une aiguille à coudre.

Pour les matériaux, vous aurez besoin d’un tissu décoratif, d’un fil et d’un type de perle pour le placer au centre de la fleur en tissu fini. De plus, vous aurez besoin d’un type d’objet rond pour tracer comme le couvercle d’un pot.

Chacun des pétales de fleur commencera comme un cercle de tissu que vous pliez en deux plusieurs fois. Gardez cela à l’esprit lorsque vous décidez de la taille de l’objet rond à utiliser.

Il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec des fleurs en tissu faites à la main

Ce qui est fantastique à propos de ces fleurs en tissu fabriquées à la main, c’est à quel point elles sont polyvalentes une fois qu’elles sont terminées. Vous pouvez les transformer en épingles ou accessoires pour cheveux, les ajouter à des bijoux ou des vêtements, ou les utiliser comme embellissements pour d’autres types d’artisanat. Vous trouverez probablement une tonne d’idées une fois que vous aurez démarré ce projet.

Comment faire des fleurs en tissu Tutoriel vidéo et photo étape par étape:

Êtes-vous prêt à créer vos propres fleurs en tissu? Trouvez la liste rapide des matériaux et des outils ci-dessous, ainsi que des instructions écrites pour accompagner la vidéo.

Que faire ensuite après avoir créé de belles fleurs en tissu

