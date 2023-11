Comment faire des exercices pour les BRAS pourrait soulager la douleur au GENOU

Pouvez-vous améliorer la santé d’une partie du corps en exerçant une autre partie de celle-ci ? Aussi improbable que cela puisse paraître, l’idée gagne du terrain parmi les scientifiques qui cherchent de nouvelles façons de gérer les effets des maladies chroniques, des accidents vasculaires cérébraux et même de la chirurgie du cancer du sein.

Des chercheurs de l’Université du Texas à El Paso, aux États-Unis, sont sur le point de tester une nouvelle théorie remarquable selon laquelle il serait possible pour les personnes souffrant d’arthrose de bannir la douleur dans leurs genoux en faisant travailler leurs bras.

La semaine dernière, les chercheurs ont lancé un nouvel essai clinique dans le cadre duquel 60 hommes et femmes souffrant de douleurs fréquentes dues à l’usure des genoux testeront différents exercices pour voir lequel procure le plus de soulagement.

L’essai, qui doit s’achever en 2025, permettra de déterminer si des séances régulières de 20 minutes d’exercices pour les bras (en utilisant un appareil à « cycle pour les bras » comme ceux que l’on trouve dans les gymnases) sont meilleures que le cyclisme pour les jambes pour soulager la douleur au genou et augmenter la mobilité.

L’objectif est d’essayer de reproduire les résultats de petites études précédentes suggérant que le cyclisme avec les bras est meilleur que la marche sur un tapis roulant pour apaiser la douleur au genou.

L’exercice régulier et modéré est l’un des meilleurs moyens de gérer les douleurs arthritiques du genou, car il renforce les muscles autour de l’articulation et soulage la zone endommagée.

Mais marcher ou faire du jogging peut augmenter la charge sur le genou, il est donc difficile pour certains de bouger. “Il n’existe aucun mécanisme évident par lequel l’exercice des bras est susceptible de cibler la douleur aux genoux”, déclare Uzo Ehiogu, physiothérapeute consultant au Royal Orthopaedic Hospital de Birmingham, en commentant cette approche.

“Ce qui se produit probablement, c’est que les patients se sentent plus en forme, plus confiants et peuvent être plus mobiles après un entraînement des bras de 20 minutes, ce qui peut alors réduire la sensation de douleur dans les genoux.”

Mais, dans certains cas, l’entraînement d’un membre a réellement un impact direct – et fascinant – sur l’autre.

Des preuves récentes en sont venues dans une étude publiée en juillet dans le Journal scandinave de médecine et de science du sport.

Des chercheurs de l’Université normale nationale de Taiwan à Taipei, à Taiwan, ont recruté 30 volontaires qui ont gardé un bras complètement immobile pendant des heures tout en fléchissant les muscles de leur bras libre ; d’autres gardaient les deux bras immobiles.

Après plusieurs semaines, ceux qui contractaient les muscles du bras mobile ne perdaient que 2 % des muscles du bras immobile.

Cependant, dans le groupe sans exercice, la perte musculaire dans le bras statique était de 28 pour cent.

Cet effet est connu sous le nom d’éducation croisée musculaire, où les muscles d’un côté du corps bénéficient de l’activité de ceux de l’autre côté. Il est couramment utilisé en médecine sportive pour réduire la perte musculaire rapide lors d’une blessure.

Des études montrent qu’un bras blessé en écharpe perd jusqu’à 60 pour cent de sa force musculaire au cours des cinq premières semaines. “Mais avec un exercice régulier de l’autre membre – un entraînement ‘controlatéral’ – la fonte musculaire sera considérablement réduite”, explique M. Ehiogu.

On ne sait pas exactement comment fonctionne l’éducation croisée musculaire. Une théorie est qu’il s’agit d’un effet de « retombée », selon lequel le fait de donner au membre sain un entraînement approfondi (en soulevant des poids avec le bras ou en faisant des squats sur une jambe, par exemple) génère également de nouvelles connexions entre le cerveau et le membre blessé.

Mais la clé de son succès, explique M. Ehiogu, porte-parole de la Chartered Society of Physiotherapy, est de faire travailler le membre actif plus fort que d’habitude en augmentant la résistance, c’est-à-dire en soulevant un poids plus lourd.

«Vous devez travailler à 80 à 85 pour cent de votre capacité maximale», dit-il. « Donc, si vous parvenez normalement à dix répétitions en travaillant à 50 % de votre capacité maximale, essayez plutôt de faire cinq répétitions, mais à 80 ou 85 % de votre capacité.

“Si vous n’augmentez pas la résistance, vous n’obtenez pas l’effet croisé.”

L’un des exemples les plus intrigants de ce phénomène est la thérapie par le miroir, utilisée chez les patients victimes d’un accident vasculaire cérébral et paralysés d’un côté.

Leur bras endommagé est placé dans une boîte avec un miroir à l’extérieur ; le patient effectue ensuite une série d’exercices avec le bras valide pour améliorer sa force et sa préhension, tout en regardant le même bras dans le miroir.

Cela « trompe » le cerveau en lui faisant croire qu’il travaille sur le bras endommagé, déclenchant ainsi des connexions avec les nerfs et les fibres musculaires qu’il contient.

Une étude Cochrane de 2018 sur la thérapie miroir dans le traitement de l’AVC (qui examine les preuves des traitements médicaux) a conclu qu’elle améliorait suffisamment les mouvements des membres paralysés pour que les patients puissent effectuer leurs activités quotidiennes telles que le nettoyage.

Et une étude publiée en juin dans le Journal of Cancer Survivorship, réalisée par l’Université Fudan en Chine, a révélé que la thérapie par le miroir aide également les femmes dont la fonction de l’épaule est limitée après une intervention chirurgicale ou une radiothérapie pour un cancer du sein.

Les deux traitements peuvent entraîner une immobilité et des douleurs en raison de l’ablation de tissus, de lésions nerveuses et de cicatrices. Dans l’étude, la moitié des 79 participants ont exercé quotidiennement leur bras non affecté tout en le regardant dans un miroir ; les autres ont fait de même sans miroir.

Après huit semaines, le groupe miroir avait une meilleure amplitude de mouvement dans le bras affecté que ses pairs. Dans un rapport sur les résultats, les chercheurs ont déclaré: “Les survivantes du cancer du sein peuvent essayer la thérapie miroir pour une rééducation efficace de l’épaule.”