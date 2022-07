Comment faire des économies sur les voyages ? Cinq conseils pour des vols et des hôtels moins chers

1. Trouver des vols moins chers

Selon une enquête auprès des voyageurs à petit budget par le site de réservation VacationRenter. Les principales stratégies incluent la réservation avec un transporteur à petit budget (52%), le respect d’un bagage à main (48%), l’utilisation de points ou de récompenses de carte de crédit (39%) et le suivi des prix des billets (28%), a-t-il déclaré. Un répondant sur trois a déclaré utiliser des applications pour économiser de l’argent sur les vols. L’une de ces applications, Skyscanner, permet aux utilisateurs de définir des alertes de prix, de rechercher des dates de vol flexibles et des aéroports à proximité, et de mélanger et assortir les compagnies aériennes pour trouver les meilleurs tarifs, selon son site Web. Moins sont prêts à sacrifier le confort et la commodité en réservant des vols « yeux rouges » (25 %) ou en choisissant un aéroport plus éloigné (16 %).

Des alertes de prix sur des applications comme Skyscanner vérifient les tarifs afin que les voyageurs n’aient pas à le faire, en les avertissant lorsque les tarifs augmentent ou diminuent. La Bonne Brigade | Vision numérique | Getty Images

Avoir des dates de voyage flexibles est l’un des meilleurs moyens de conclure un accord de vol, selon l’application de voyage Hopper, qui a déclaré qu’un départ un mercredi au lieu d’un vendredi permet d’économiser environ 35 $ en moyenne. La même tactique fonctionne pour les séjours à l’hôtel, dit Hopper. L’enregistrement dans un hôtel pour un séjour de deux nuits un jeudi, plutôt qu’un vendredi ou un samedi, peut réduire en moyenne de 60 $ la facture, a-t-il déclaré. Une autre tactique consiste à surveiller les nouvelles routes ou les nouveaux services aériens qui entrent dans les aéroports locaux. Lorsqu’une compagnie aérienne ajoute une nouvelle route, la concurrence entre les transporteurs peut entraîner une baisse des tarifs aériens, selon Hopper. Les compagnies aériennes lancent souvent des promotions pour faire passer le mot également, a-t-il déclaré. C’est ce qui s’est passé lorsque Frontier Airlines a lancé ses services à partir de l’aéroport international de Chicago Midway cet été, a déclaré Hayley Berg, économiste en chef de Hopper. “Les billets d’avion de Chicago à Tampa sont passés d’une moyenne de 278 dollars par billet à un peu plus de 100 dollars par billet pour les départs après le 26 avril, lorsque le service de Frontier a commencé”, a-t-elle déclaré. “Les tarifs pour les dates ultérieures récupérés à [about] Billet à 187 $, soit près de 100 $ de moins qu’avant le lancement de Frontier.” Pour en savoir plus sur les nouveaux tarifs et services, les voyageurs peuvent “s’inscrire aux newsletters de votre aéroport local ou des compagnies aériennes”, a déclaré Berg. En outre, “surveillez les communiqués de presse et les panneaux publicitaires de votre aéroport local annonçant de nouveaux services”.

2. Envisagez une croisière

Les voyageurs ont généralement des sentiments forts à propos de la croisière. Mais les tarifs de croisière fortement réduits peuvent suffire à convaincre les opposants convaincus. Depuis le début de la pandémie, certains frais de voyage ont augmenté de plus de 50 %, selon un rapport sur les voyages de Visa Business and Economic Insights publié en juin. Mais les tarifs des croisières sont restés largement inchangés, selon le rapport.

Des croisières de quatre nuits sur Carnival Cruise Line en août voyageant de Los Angeles au Mexique peuvent être réservées pour 26 $ la nuit, selon le site de réservation Priceline.com. Les tarifs incluent les repas à bord mais excluent les taxes et les frais gouvernementaux. Une fois ces frais ajoutés, le coût pour deux personnes est de 456 $, soit environ 57 $ par personne et par nuit. Offres similaires peut être trouvé sur les croisières aux Bahamas, aux îles Turques et Caïques et aux îles Caïmans. Les croisières d’été sur Norwegian Cruise Line vers l’Alaska commencent à 58 $ sur Priceline, hors frais. En Europe, une croisière de quatre nuits en Croatie et en Israël commence à 70 dollars par nuit, tandis que les voyageurs en Asie peuvent faire une croisière de Singapour à Penang, en Malaisie, pour 80 dollars par nuit, selon Priceline. En plus des tarifs réduits, les compagnies de croisière proposent d’autres offres pour inciter les passagers à retourner en mer. Royal Caribbean permet aux enfants de naviguer gratuitement sur certaines croisières, tandis que Celebrity Cruises propose des crédits à bord et des économies allant jusqu’à 500 $ sur les billets d’avionselon les sites Web des deux sociétés.

3. Réservez dans de nouveaux hôtels

Rechercher des ouvertures d’hôtels est un autre moyen d’économiser de l’argent. Le Standard, Bangkok Mahanakhon, dont l’ouverture est prévue à Bangkok le 29 juillet, offre une réduction de 25 % sur ses meilleurs tarifs disponibles pour ceux qui réservent avant le 31 août via son “Commencez par un coup“promotion. Pour fêter son lancement, le Royal Uno All Inclusive Resort & Spa réduit les tarifs de 25% et offre aux clients 500 $ en crédits de villégiature, selon un représentant de l’entreprise. Le complexe a ouvert ses portes à Cancun, au Mexique, le mois dernier, selon un représentant de l’entreprise.

Les nouveaux hôtels acceptent souvent les réservations avant les dates d’ouverture officielles qui s’accompagnent de tarifs réduits et d’autres économies disponibles pour les réservations anticipées. Pierre Cade | Pierre | Getty Images

Cette stratégie n’est cependant pas sans risques, car les nouveaux hôtels peuvent subir des retards d’ouverture. L’hôtel Royal Uno de Cancun a déclaré à CNBC que deux de ses restaurants, ainsi que le spa et la salle de sport, n’ont pas encore ouvert mais que “la direction a mentionné qu’ils seraient ouverts à la fin de l’été”. C’est ce qui est arrivé à la Néo-Zélandaise Debbie Wong, qui a réservé des vacances dans un hôtel de luxe au Cambodge dont l’ouverture était prévue début 2019. “Nous avions réservé des mois auparavant mais à mesure que nous nous rapprochions des dates, ils ont dit qu’ils n’étaient pas prêts à ouvrir”, a-t-elle déclaré. Parce que le voyage a coïncidé avec le Nouvel An lunaire, d’autres hôtels de la région étaient complets, a déclaré Wong. “Ils ont ensuite accepté de nous laisser séjourner gratuitement, avec des soins de spa gratuits”, a-t-elle déclaré. “C’était 200 employés rien que pour nous, un autre couple et quelques personnes de [the hotel’s] quartier général.” Wong a déclaré qu’elle pensait qu’une partie de la raison pour laquelle l’hôtel avait accepté cet arrangement était qu’elle avait séjourné dans les propriétés sœurs de la marque dans le passé. “C’était le voyage le plus incroyable que nous ayons jamais fait”, a-t-elle ajouté.

4. Obtenez le gaz couvert

Certains hôtels s’attaquent directement aux problèmes de transport des voyageurs en compensant la hausse des tarifs de l’essence. celui de New York Crowne Plaza HY36, celui de San Antonio Hôtel Valencia Riverwalk et le Petite Amérique hôtel à Flagstaff, Arizona, ont des séjours qui incluent une carte d’essence de 50 $, tandis que les clients qui séjournent au Tennessee’s Diplômé de Nashville peuvent obtenir jusqu’à 100 $ de réduction sur leurs factures en présentant leurs reçus d’essence à l’enregistrement.

Les prix exorbitants d’aujourd’hui sont plus qu’improbables une réaction temporaire à une poussée extrême de la demande. Willis Orlando Vols pas chers Scott’s

5. Retarder les plans d’été

Le conseil qui a le plus fait surface dans la recherche de stratégies d’économie par CNBC a été de reporter les plans à la fin de l’été ou au début de l’automne – la soi-disant «saison intermédiaire». Les voyageurs qui réservent des plans d’été au cours des deux dernières semaines d’août peuvent économiser en moyenne 120 $ par vol, selon Hopper. Selon le service d’abonnement par e-mail, ceux qui ont des plans internationaux qui poussent leurs plans à l’automne peuvent économiser encore plus Vols pas chers Scott’s. La société a directement comparé les vols vers l’Europe, les Caraïbes et le Mexique pour montrer combien les voyageurs peuvent économiser en retardant leurs voyages à l’automne.