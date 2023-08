Comment faire des économies sur les voyages ? Cat-sitting en échange d’un séjour gratuit

J’aime l’Espagne. Alors quand l’amie d’une amie qui habite sur l’île de Majorque m’a demandé si je pouvais garder ses cinq chats en échange d’un séjour de deux semaines chez elle, j’ai sauté sur l’occasion. Je n’avais jamais rien fait de tel, alors j’ai organisé un appel vidéo avec la propriétaire, Daniella, qui m’a parlé depuis son salon dans la petite ville intérieure de Binissalem. Daniella, une coach d’affaires suisse qui a déménagé à Majorque il y a plusieurs années, a déclaré qu’elle partait dans quelques semaines pour suivre un cours de coaching en Arizona et avait besoin de quelqu’un de confiance pour s’occuper Phiro, Jabbo, Nunik, Orion et Yoda, qui avaient tous été sauvés par elle alors qu’ils étaient chatons.

Binissalem, Majorque, est entourée de vignobles datant de l’époque romaine. Markus Lange | Getty Images

Par temps chaud, les chats vivaient principalement à l’extérieur, m’a-t-elle dit, je devais donc les surveiller et les nourrir deux fois par jour. Au lieu de payer, je pouvais rester dans sa chambre d’amis avec salle de bain attenante et même utiliser sa voiture aussi. « Avez-vous de l’expérience avec les chats ? » a demandé Danielle. Je devais être honnête : je ne m’étais pas occupé d’eux depuis mon adolescence, mais j’avais toujours trouvé que les animaux de compagnie de mes amis étaient mignons et de bonne compagnie. J’étais excité, mais un peu nerveux. J’ai l’habitude de voyager en solo, ayant visité le Vietnam, Bali et Las Vegas seul, mais je n’avais jamais séjourné seul chez un étranger lors d’un voyage à l’étranger. J’avais peur de me sentir isolé. Mais mes craintes n’étaient pas fondées. J’ai eu une journée de transfert avec Daniella, qui m’a fait visiter le centre de Binissalem – une grille de rues étroites et attrayantes flanquées de bâtiments en pierre aux murs épais – et où se tenait un marché hebdomadaire sur une place de la ville.

Jabbo, qui demandait souvent des friandises, assis à côté d’une fiche d’information le concernant.

Elle m’a gentiment présenté plusieurs de ses amis — des expatriés anglophones installés de longue date à Majorque — autour d’un repas au Es Pédal, un restaurant sur la place. L’un avait fait sa vie sur l’île en tant que célébrant célébrant des mariages et d’autres cérémonies ; un autre était coach de vie. Daniella m’a ajouté à leur groupe WhatsApp où ils ont partagé les activités à venir. Après avoir déposé Daniella à l’aéroport tôt le lendemain matin, mon aventure en tant que gardienne de chat pour la première fois a commencé. Daniella m’a informé de ses animaux de compagnie, tous mâles et castrés, en imprimant une photo et un résumé de chacun : Phiro, un tabby roux à fourrure douce était le plus jeune ; Yoda, un chat tigré timide aux yeux verts aimait passer ses journées dehors ; Nunik, un chat tigré au ventre blanc adorait manger du thon ; Orion aux cheveux longs était le patron secret de la maison ; et Jabbo noir et blanc mendiait fréquemment de la nourriture.

Playa de Muro près de Port d’Alcudia a de l’eau chaude et peu profonde et du sable blanc. Holger Leue | La banque d’images | Getty Images

Effectivement, après avoir conduit la décapotable blanche de Daniella de l’aéroport à travers les rues à sens unique de Binssalem jusqu’à chez elle, Jabbo s’est frotté contre ma jambe et m’a regardé pour une friandise. Je me suis vite installé dans une routine. Je me réveillais vers huit heures au son des cloches de l’église de la ville, puis je descendais pour nettoyer les restes du repas du soir des chats avant de leur donner le petit déjeuner. Je remplissais la nourriture sèche sur laquelle ils broutent pendant la journée et je m’assurais qu’ils avaient de l’eau fraîche. Ensuite, je vérifiais la météo et si le soleil était prévu, je travaillais sur mon bulletin le matin, puis partez l’après-midi pour explorer. Mes plages préférées incluses Murō sur la côte nord, avec sa mer turquoise et sa longue bande de sable clair et caillouteux Anse S’illotà proximité d’un petit restaurant avec des vues spectaculaires sur la baie de Pollenca. De retour à Binissalem, je vérifiais dans le jardin s’il y avait des chats et leur donnais leur repas du soir, et les soirées plus fraîches, je me pelotonnais sur le canapé avec un ami à fourrure pour compagnie.

Phiro, un tabby roux pâle, l’un des chats dont l’auteur s’est occupé. Lucy Handley