Comment faire des cartes de Noël personnalisées en ligne

Créer vos propres cartes de Noël personnalisées est simple et rapide grâce aux services de cartes de vœux en ligne tels que Moonpig, Funky Pigeon et Snapfish. De nos jours, il n’est plus nécessaire de s’appuyer sur des conceptions standard lorsque vous pouvez créer quelque chose de vraiment unique en quelques minutes.

Si vous souhaitez un aperçu des services pour vous aider à décider lequel utiliser, consultez notre article expliquant où acheter des cartes de Noël personnalisées.

Les modèles de conception étape par étape facilitent la création de votre carte et vous pouvez choisir parmi une gamme de modèles et de thèmes. Choisissez une carte traditionnelle, quelque chose de drôle – ou une carte adressée à votre maman, papa, grands-parents ou petits-enfants. Ajoutez simplement votre propre texte et une photo si vous le souhaitez, et vous pourrez concevoir une carte beaucoup plus personnelle que celles que vous trouverez dans les magasins.

La meilleure partie est que vous n’avez pas à attendre que les articles finis arrivent à votre porte, seulement à vous occuper des timbres et à vous rendre dans une boîte aux lettres. Les cartes que vous concevez en ligne seront envoyées directement à vos destinataires dès que vous les aurez terminées – bien que vous puissiez choisir de vous les faire envoyer si vous souhaitez les remettre en mains propres. Vous avez également la possibilité d’ajouter des fleurs ou une gamme de cadeaux à votre commande et de transformer une carte en cadeau.

Comment faire des cartes de Noël

Nous allons vous expliquer le processus de création d’une carte de Noël. Nous avons choisi d’utiliser Moonpig comme exemple, mais le processus est similaire sur d’autres sites Web.

1. Allez sur www.moonpig.com Fonderie Rendez-vous sur www.moonpig.com et créez un nouveau compte. Si vous souhaitez vous lancer directement dans la conception de la carte, vous pouvez attendre d’être à la caisse à la fin. Si vous préférez concevoir vos cartes via votre téléphone ou votre tablette, vous pouvez télécharger une application pour Apple ou Android. 2. Cliquez sur une carte Fonderie Cliquez sur une carte pour la sélectionner. Vous pouvez naviguer par occasion dans le menu de gauche et filtrer par Noël – ou des dizaines d’autres options, des anniversaires aux cartes de bonne santé en passant par la bonne chance. 3. Choisissez la taille de votre carte Fonderie Cliquez sur une carte pour la sélectionner. Vous serez ensuite invité à choisir la taille que vous souhaitez : les options sont Standard, Large et Giant. Choisissez ensuite le nombre de cartes de ce design que vous souhaitez commander. 4. Personnalisez votre carte Fonderie Cliquez sur n’importe quel texte qui apparaît sur la carte pour le modifier. Vous pouvez également ajouter votre propre salutation à l’intérieur – sur les deux pages si vous souhaitez envoyer un message plus long. Vous pouvez également modifier le type, la taille, la couleur et l’alignement de la police, mais uniquement sur le texte qui apparaît dans les espaces libres. 5. Ajouter une photo Fonderie De nombreuses cartes ont la possibilité d’ajouter une ou plusieurs photos. Vous commencez par télécharger la ou les images que vous souhaitez utiliser pour la carte. Cliquez sur un contour pour une image, puis sélectionnez pour télécharger une image depuis votre ordinateur ou depuis Facebook ou Instagram. Utilisez les options sous l’image pour redimensionner et déplacer l’image que vous avez téléchargée afin de l’adapter au mieux à l’espace disponible, puis cliquez sur OK et passez à la suivante. Cliquez maintenant sur n’importe quel champ de texte pour remplacer le texte, ou vous pouvez le laisser tel quel. Cliquez sur la flèche à droite pour vous déplacer entre les pages et mettre à jour les éléments comme bon vous semble. 6. Prévisualisez la carte pour vérifier les erreurs Fonderie Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton de prévisualisation sous l’image. Vérifiez bien : il est trop facile de manquer une faute de frappe ou une zone de texte que vous n’avez pas remplie. Si vous êtes satisfait de ce que vous voyez, cliquez sur Ajouter au panier. Moonpig vous offrira la possibilité d’envoyer un cadeau avec votre carte, mais vous pouvez simplement cliquer sur Continuer pour payer. Vous pouvez soit vous faire envoyer les cartes soit directement au destinataire. Faites votre choix, entrez une adresse, puis passez par le processus de paiement pour régler.

Ça y est, vous avez terminé et les cartes sont en route. Si vous souhaitez d’autres options, Funky Pigeon et Snapfish proposent tous deux des services similaires qui fonctionnent de la même manière.