Comment faire de l’exercice en pleine conscience – The New York Times

Avec un esprit clair et concentré, vous êtes mieux à même de prendre des décisions rapides dans un match de basket-ball ou de réagir à un set de volley-ball de plage. Et les experts disent que l’accent mis par la méditation sur la respiration et le corps déplace l’attention du résultat – qu’il s’agisse de gagner une course, d’augmenter votre temps de course ou de perdre du poids – vers le mouvement pour le plaisir du mouvement, ce qui le rend plus agréable.

Le plus souvent, cette méditation prend la forme de la pleine conscience, que Sara Lazar, professeure agrégée à la Harvard Medical School, a appelé « prêter attention au moment présent d’une manière ouverte, curieuse et sans jugement ». Ses recherches ont montré que seulement huit semaines de méditation de pleine conscience, y compris des formes basées sur le mouvement comme le yoga, produisaient des changements structurels bénéfiques dans le cerveau, en particulier dans les régions cérébrales associées à l’errance mentale et au stress. Elle a dit que l’intégration de la pleine conscience dans vos mouvements est simple et peut apporter des récompenses inattendues.