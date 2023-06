Comment faire de l’eau pétillante à la maison

Si vous aimez les boissons gazeuses ou l’eau pétillante, vous saurez que c’est pénible d’en acheter au supermarché. Il est lourd, prend beaucoup de place et laisse le recyclage rempli de bouteilles en plastique.

Il existe un autre moyen : fabriquer le vôtre à la maison. La carbonatation de l’eau à l’aide de CO2 – dioxyde de carbone – est simple et rapide avec une machine de comptoir telle que l’humble SodaStream.

Il vous suffit de remplir une bouteille d’eau du robinet, d’appuyer plusieurs fois sur le bouton du dessus en fonction de votre degré de gazéification, et bingo, vous avez de l’eau pétillante fraîche.

Ajoutez une tranche de citron ou du cordial et vous obtenez une boisson savoureuse qui est considérablement plus saine qu’une boisson gazeuse remplie de sucre ou d’édulcorant. Et, si vous voulez de l’eau pétillante ou d’autres mélangeurs pour un événement, vous pouvez en faire autant que vous en avez besoin le jour même et vous n’aurez pas besoin de trimballer de lourdes bouteilles.

C’est également meilleur pour l’environnement car vous pouvez réutiliser la bouteille en plastique ou en verre fournie avec un SodaStream. Étant donné que chaque cylindre carbonate jusqu’à 60 litres d’eau, cela fait beaucoup de bouteilles en plastique à usage unique que vous n’achetez pas et que vous ne recyclez pas ou, pire, que vous ne jetez pas. Pourtant, il y a les émissions de livraison à prendre en compte : vous devrez commander des bouteilles de gaz et renvoyer les vides pour les réutiliser lorsqu’ils seront terminés.

Avoir de l’eau pétillante disponible sur simple pression d’un bouton est une excellente incitation à rester hydraté, et un SodaStream a une petite empreinte de comptoir, il est donc facile à installer sur le plan de travail de votre cuisine.

Pour faire de l’eau pétillante avec un SodaStream, vous remplissez la bouteille jusqu’à la ligne avec de l’eau du robinet. L’eau froide fonctionne mieux, il est donc préférable d’avoir plus d’une bouteille de gazéification disponible et de les réfrigérer, prêtes à l’emploi.

Insérez-le dans la machine à un angle de sorte que le bec soit juste en dessous du niveau de l’eau et poussez-le jusqu’à ce qu’il soit vertical. Selon le type de machine que vous possédez, le processus de carbonatation est légèrement différent. Les machines traditionnelles exigent que vous appuyiez et mainteniez le bouton sur le dessus pendant deux secondes et que vous le relâchiez. Vous devriez le faire trois fois pour une carbonatation légère et cinq fois si vous préférez plus de pétillant.

Les machines plus récentes peuvent avoir des mécanismes différents. L’Art, par exemple, a un levier sur lequel vous appuyez pour carbonater. L’E-Terra électrique et plug-in a trois boutons, pour plus ou moins de carbonatation. Appuyez simplement sur celui que vous préférez.

L’art SodaStream SodaStream

Si vous voulez faire de la limonade, du cola et d’autres saveurs classiques, vous pouvez acheter des arômes chez SodaStream et les ajouter une fois l’eau gazéifiée.

Quatre nouveaux modèles SodaStream sont disponibles. Tous sont compatibles avec les nouvelles bouteilles de gaz à connexion rapide.

Le Terra est le modèle le plus simple et le plus économique. L’Art a un design classique et un fonctionnement à levier unique. Ensuite, selon l’endroit où vous habitez, vous pourrez acheter l’Aqua Fizz, qui accepte les bouteilles en verre, ou le Duo, qui accepte à la fois les bouteilles en plastique et en verre réutilisables. Enfin, il y a le plug-in E-Terra, qui s’allume en carbonate. Nous venons de tester la E-Terra. Jetez un œil à notre avis pour savoir ce que nous en avons pensé.

Vous pouvez parcourir tous les modèles sur SodaStream.

SodaStream

Meilleures offres SodaStream

Vous envisagez d’acheter un SodaStream ? Voici les meilleures offres que nous pouvons trouver en ce moment.

Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez utiliser le code Memorial20 pour obtenir une remise de 20 % sur l’ensemble du site auprès de SodaStream.

Au Royaume-Uni, SodaStream propose une offre brillante à moitié prix sur le pack de saveurs Terra (notez qu’il s’agit du modèle simple et non lumineux). Il est normalement de 167,92 £, mais l’offre actuelle est de 83,96 £, ce qui vous permet d’économiser 50 %. Obtenez l’offre de SodaStream. Dans le pack, vous obtiendrez la machine Terra, une bouteille de gaz, deux bouteilles en plastique réutilisables et cinq variétés de saveurs, dont Pepsi et 7-Up.

Amazon UK a une offre sur le pack de démarrage Terra. En plus de la machine, vous recevrez une bouteille en plastique réutilisable de deux litres sans BPA et une bouteille de gaz. Ce pack vous coûterait normalement 109,99 £, mais vous pouvez achetez-le sur Amazon maintenant pour seulement 84,02 £ – vous permettant d’économiser près d’un quart du prix.

Amazon propose également une offre sur le pack de démarrage Art – cela coûte un peu plus cher mais c’est encore mieux. Vous obtiendrez la jolie machine Art, une bouteille et un cylindre en plastique pour seulement 89,99 £, contre 139,99 £, vous permettant d’économiser 33 % ou 50 £. Obtenez l’offre d’Amazon.