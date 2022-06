Comment faire avancer les choses lorsque vous ne voulez rien faire

Ayez de l’auto-compassion

Quand il s’agit d’écrire, cependant, la concurrence me stresse. Mon monologue intérieur devient un instructeur d’aérobic mesquin qui dit des choses comme : « Tu es paresseux et ingrat ! » et « Terminez cette histoire, ou vous ne travaillerez plus jamais !

Cela n’aide pas. Se traiter avec compassion fonctionne beaucoup plus efficacement que de se battre, a déclaré Kristin Neff, professeure agrégée de psychologie de l’éducation à l’Université du Texas à Austin. « Les gens pensent qu’ils vont se faire honte », mais l’auto-compassion aide les gens à rester concentrés sur leurs objectifs, réduit la peur de l’échec et améliore la confiance en soi, ce qui peut également améliorer la motivation, a-t-elle déclaré.

Pour commencer, le Dr Neff a suggéré de faire une pause pour vous demander ce dont vous avez besoin. Vous trouverez peut-être qu’il est temps de vous recentrer sur votre objectif ou vous remarquerez que vous êtes prêt à demander un soutien extérieur. Parfois, il suffit de reconnaître que vous traversez une période difficile et que cela fait partie de la vie normale.

L’auto-compassion ne signifie pas que vous deviendrez mou ou que vous perdrez votre motivation, a déclaré le Dr Neff. Son nouveau livre, « Fierce Self-Compassion: How Women Can Harness Kindness to Speak Up, Claim Their Power, and Thrive », met en lumière une étude d’étudiants universitaires qui ont mal réussi un test de vocabulaire difficile. Les étudiants qui ont été encouragés à faire preuve de compassion envers eux-mêmes après le test ont étudié plus longtemps et ont obtenu de meilleurs résultats lors d’un test de suivi, par rapport aux étudiants ayant reçu soit de simples commentaires renforçant l’estime de soi, soit aucune instruction.

« La clé de l’auto-compassion et de la motivation est qu’elles vous permettent d’apprendre de vos échecs », a déclaré le Dr Neff.

Tu n’es pas seul

Et j’ai beaucoup d’échecs à apprendre, alors lors d’une course matinale, j’ai essayé l’auto-compassion. De quoi avais-je besoin ? Tout d’abord, faites de l’exercice et dormez davantage. Je pourrais envisager de nouvelles approches de cette histoire et demander conseil à quelques collègues. Puis j’ai réalisé ce que je devais vraiment faire : faire attention.

J’ai regardé autour. Même à l’aube, je n’étais pas seul : j’ai vu des promeneurs de chiens et des préposés à l’entretien, des gens se rendant au travail, des gens tirant leur masque. J’imaginais des gens dans des hôpitaux et des maisons, commençant une nouvelle journée, qu’ils en aient envie ou non. L’idée de nous tous, essayant et échouant et réessayant, m’a porté à la fin de la course et à la fin de cette histoire. Et si vous lisez encore, vous avez également trouvé suffisamment de motivation pour arriver ici.