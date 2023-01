Comment faire annuler vos prêts étudiants – même si le plan de Biden échoue

Les plans de remboursement populaires mènent au pardon

Après 20 à 25 ans de remboursements, les emprunteurs inscrits dans ce qu’on appelle plans de remboursement axés sur le revenu obtenir l’annulation du reste de leur dette par le gouvernement fédéral. “Les plans de remboursement axés sur le revenu sont également des plans d’annulation de prêt étudiant”, a déclaré Kantrowitz. En attendant, les factures mensuelles des emprunteurs sont plafonnées à une part de leur revenu discrétionnaire, et certains paiements finissent par être aussi peu que 0 $. En conséquence, les experts recommandent aux emprunteurs à faible revenu d’explorer les options.

Beaucoup sont éligibles à l’annulation des prêts de la fonction publique

Promulgué par le président de l’époque, George W. Bush, en 2007, le programme de remise des prêts de la fonction publique permet à certains employés à but non lucratif et gouvernementaux de voir leurs prêts étudiants fédéraux annulés après 10 ans ou 120 paiements. Bien que le programme ait eu sa juste part de problèmes, l’administration Biden a récemment fait un certain nombre d’améliorations à elle.

Il existe généralement trois conditions principales pour être éligible au programme, bien que les changements récents offrent une marge de manœuvre supplémentaire dans certains cas : Votre employeur doit être une organisation gouvernementale à n’importe quel niveau, une organisation à but non lucratif 501(c)(3) ou un autre type d’organisation à but non lucratif qui fournit un service public. Vos prêts doivent être des prêts fédéraux directs. Pour obtenir la remise, vous devez avoir effectué 120 paiements admissibles et ponctuels dans le cadre d’un plan de remboursement axé sur le revenu ou du plan de remboursement standard. La meilleure façon de savoir si votre emploi relève de la fonction publique est de remplir un formulaire d’attestation de l’employeur. En 2013, le Consumer Financial Protection Bureau estimait que 1 travailleur américain sur 4 pourrait être éligible pour le programme.

Options de pardon pour les enseignants, les infirmières et autres

En plus de ces deux programmes principaux, il existe de nombreuses autres opportunités de pardon que de nombreux emprunteurs ratent parce qu’ils ne les connaissent pas, disent les experts. Les enseignants à temps plein qui travaillent pendant cinq années consécutives dans une école à faible revenu peuvent être admissibles à une remise de prêt allant jusqu’à 17 500 $ en vertu de la Programme d’exonération des prêts aux enseignants. Les Programme de remboursement des prêts du corps des infirmières permet à certaines infirmières d’obtenir jusqu’à 85 % de l’annulation de leur dette d’études.

Il existe de nombreuses autres possibilités d’annulation de prêt qui sont souvent inconnues… Marc Kantrowitz spécialiste de l’enseignement supérieur

Les professionnels de la santé qui s’engagent à au moins deux ans de service dans une communauté amérindienne peuvent recevoir jusqu’à 40 000 $ en prêt étudiant par l’intermédiaire du Programme de remboursement des prêts des services de santé indiens. Programme de remboursement des prêts étudiants John R. Justice fournit une aide sous forme de prêt allant jusqu’à 4 000 $ par an, soit jusqu’à 60 000 $ au total, aux défenseurs publics et procureurs d’État et fédéraux qui acceptent de rester employés à ces postes pendant au moins trois ans. Les agences fédérales proposent également des programmes d’aide au remboursement des prêts étudiants, a déclaré Kantrowitz. Les agences peuvent effectuer des paiements à un employé fédéral jusqu’à 10 000 $ par an, pour un total de 60 000 $, selon au Bureau américain de la gestion personnelle. Entre-temps, il existe de nombreux programmes d’exonération de prêt étudiant au niveau de l’État.