Comment faciliter les conversations difficiles

Si vous êtes un passionné de musique folklorique, vous connaissez peut-être cette phrase : “En parlant strictement pour moi, nous aurions pu tous les deux mourir sur le coup.”

C’est tiré de la chanson de 1975 de l’auteur-compositeur-interprète Joan Baez “Diamants et rouille“, largement considéré comme inspiré par la relation de Baez avec Bob Dylan. Et selon l’auteur à succès Susan Cain, il détient la clé pour rendre les conversations difficiles beaucoup plus faciles.

L’auteur est apparue sur le podcast “A Bit of Optimism” de Simon Sinek le mois dernier pour discuter de son dernier livre, “Douce-amère : comment le chagrin et le désir nous rendent entiers“, qui met l’accent sur la puissance d’un état d’esprit doux-amer et mélancolique.

Les paroles de la chanson sont certainement qualifiées de douces-amères, mais l’aspect le plus utile de la ligne concerne davantage les quatre premiers mots de cette ligne, Cain a déclaré: “Parlant strictement pour moi.”

Sinek l’a soutenue: “Pouvez-vous imaginer si chaque opinion exprimée par quelqu’un, politique ou autre, commençait par” Parler strictement pour moi? Comme c’est désarmant, mais aussi comme c’est ouvert d’esprit.”

Cette simple phrase fait plusieurs choses clés à la fois, selon l’estimation de Cain et Sinek – qui peuvent toutes aider à naviguer dans des conversations difficiles.

Pour commencer, cela reflète les déclarations souvent recommandées “je” plutôt que “tu” dont parlent les conseillers en relations. En général, les déclarations en « je » – comme « je ressens » et « je pense » – sont considérées comme solliciter des réponses plus positives que des déclarations “vous” accusatrices, bien qu’il y ait un débat sur l’efficacité unique du concept.

“Si vous dites” je me sens comme ça “, cela s’entend bien mieux que” tu fais toujours ça “”, a déclaré Cain. “” Parler strictement pour moi “est une autre version … d’une déclaration” je “.”

Pour cette raison, la phrase peut mettre un auditeur à l’aise. “Leurs épaules se détendent dès qu’ils entendent cette phrase”, a déclaré Cain. “Rien n’est exactement exigé de moi en ce moment. Tout ce que j’ai à faire est d’écouter.”

De même, utiliser “parler strictement pour moi” fournit à la personne à qui vous parlez un manuel d’instructions condensé sur la façon dont vous voulez qu’elle réponde, a déclaré Sinek.

“Lorsque nous avons une conversation difficile avec quelqu’un dont nous avons besoin pour conserver de l’espace, on s’attend à ce qu’il ait les compétences nécessaires pour conserver de l’espace”, a-t-il déclaré. “Quand je dis ‘Parler strictement pour moi’, je leur donne des instructions et des indices sur la façon de tenir l’espace.”

Enfin, la phrase peut être utile dans les conversations où les deux personnes ont au moins partiellement « raison ». En clarifiant votre point de vue, en disant “parler strictement pour moi”, vous pouvez aider à englober une partie de cette zone grise.

“Quoi [the phrase] fait est … cela permet une conversation d’amertume, de tristesse, de dureté, cela permet à ces conversations d’être reçues comme elles sont destinées », a déclaré Sinek, plutôt que comme des accusations ou des jugements.

