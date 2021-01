PALO ALTO: Les entreprises de médias sociaux sont surveillées de près pour leur gestion de la désinformation et des menaces de violence liées à l’investiture du président élu Joe Biden mercredi, au milieu de signaux contradictoires dans les forums d’extrême droite sur d’éventuelles attaques.

Les entreprises ont cherché à se distancer de la violente prise d’assaut du Capitole américain par les partisans du président américain sortant Donald Trump le 6 janvier, après des semaines de rhétorique toxique et d’organisation en ligne.

Voici ce que chaque entreprise dit faire:

FACEBOOK

La plus grande société de médias sociaux au monde a déclaré qu’elle avait bloqué la création de tout nouvel événement à proximité de lieux stratégiques tels que la Maison Blanche, le Capitole américain et les bâtiments du Capitole de l’État pendant le jour de l’inauguration.

Facebook a également réintroduit une mesure utilisée après l’élection présidentielle qui donne un poids supplémentaire dans son algorithme de fil d’actualité aux éditeurs considérés comme faisant autorité, sur la base d’un système de notation interne de «qualité de l’écosystème de l’actualité».

D’autres modifications temporaires incluent des blocages sur la capacité des personnes qui ont enfreint les politiques à plusieurs reprises à créer des événements, des groupes, des pages et des vidéos en direct, ainsi que des exigences accrues pour les utilisateurs exécutant des groupes pour pré-approuver les publications.

Samedi, Facebook a déclaré qu’il interdirait les publicités pour des accessoires d’armes tels que les étuis et gilets d’armes à feu jusqu’à au moins deux jours après l’inauguration, bien que les chercheurs aient repéré de telles publicités même après l’interdiction.

La société a suspendu Trump au moins jusqu’au jour de l’inauguration, affirmant qu’il avait utilisé Facebook pour «inciter à une insurrection violente» et n’avait pas l’intention de lever l’interdiction même après cela.

TWITTER

Après les troubles au Capitole, Twitter a annoncé des mesures pour limiter l’amplification des tweets violant ses règles de désinformation électorale, bloquant les likes, les réponses et les retweets de ces messages.

Les utilisateurs peuvent toujours citer les tweets, mais doivent ajouter leurs propres commentaires avant de les partager, a-t-il déclaré.

La société a également mis à jour sa politique «d’intégrité civique» pour établir un système d’application de la grève pour les revendications électorales trompeuses et a purgé plus de 70 000 comptes pour le partage de contenu QAnon.

Une porte-parole de Twitter a refusé de dire si la société limitait les recommandations de contenu automatisées, telles que les suggestions à suivre par les utilisateurs, ou de divulguer des termes spécifiques bloqués dans les sujets «tendance».

Le jour de l’inauguration, Twitter transférera le contrôle des comptes officiels de la Maison Blanche tels que @WhiteHouse et @POTUS à l’administration Biden.

La société a suspendu définitivement le compte personnel de Trump @realDonaldTrump, invoquant le risque d’une nouvelle incitation. Ce récit avait été son principal mégaphone tout au long de sa présidence.

YOUTUBE

YouTube, la plate-forme de streaming vidéo d’Alphabet Inc, a déclaré avoir mis en place des «mesures de protection supplémentaires» pour le jour de l’inauguration, sans donner de détails.

La société interdit les vidéos en direct montrant quelqu’un utilisant une arme à feu, mais a refusé de dire si elle imposait d’autres restrictions sur les diffusions en direct ou apportait des modifications temporaires à ses systèmes pour recommander du contenu.

Mardi, YouTube a prolongé une semaine d’interdiction du compte de Trump pendant au moins sept jours supplémentaires, invoquant des «préoccupations concernant le potentiel de violence actuel».

SPEAKING

Parler, qui se définit comme un espace de «liberté d’expression», reste largement hors ligne après avoir été abandonné par la branche d’hébergement d’Amazon et les principaux magasins d’applications après l’attaque du Capitole, ses partenaires citant son piètre bilan en matière d’appels à la violence.

Une version statique de son site Web est revenue le 15 janvier avec l’aide d’une société de technologie appartenant à la Russie et a présenté une poignée de messages de dirigeants et d’autres, y compris l’animateur de Fox News, Mark Levin.

Jeffrey Wernick, directeur de l’exploitation de Parler, a déclaré à Reuters que la société publiait ces commentaires au nom «d’amis qui ont contacté» et n’avait pas encore mis en place de nouvelles directives de contenu.

DLIVE

La plate-forme de diffusion vidéo de niche DLive, sous les projecteurs après que des personnalités d’extrême droite l’aient utilisée pour diffuser en direct pendant le siège du Capitole, a déclaré qu’elle bloquerait tous les flux en direct de Washington, DC le 20 janvier.

La société, populaire auprès des streamers de jeux vidéo, a également commencé à examiner de manière proactive le contenu de la section «X-tag» non-gaming de son site et a interrompu la capacité des streamers là-bas à gagner de l’argent avec leurs vidéos, a-t-il déclaré.

TIC

La plateforme de diffusion en direct d’Amazon a refusé de révéler si elle avait mis en place des mesures spécifiques liées à l’inauguration.

La société a déclaré qu’elle supprimait les contenus incitant ou glorifiant la violence et surveillait les violations de la politique. Il a déjà diffusé en direct des images de violence extrémiste, y compris des fusillades en Allemagne en 2019.

Twitch a désactivé le compte de Trump indéfiniment après l’attaque du Capitole et a déclaré qu’il réévaluerait l’interdiction après son départ.

SNAPCHAT

Snap Inc maintient qu’il est confronté à moins de problèmes d’extrémisme et d’incitation à la violence que les autres plates-formes en raison de la conception de Snapchat: pas de fil d’actualité ouvert, pré-approbation pour le contenu promu et limites de la taille des discussions de groupe.

Une porte-parole a déclaré qu’une équipe interne procédait régulièrement à des balayages proactifs pour les violations des règles autour de l’inauguration, mais que la plate-forme n’apportait aucun autre changement.

Snap a définitivement mis fin au compte de Trump après les troubles au Capitole, «sur la base de ses tentatives de diffuser de la désinformation, des discours de haine et d’inciter à la violence».

REDDIT

Reddit n’a pas répondu à une demande de commentaire sur ses plans pour la semaine d’inauguration.

La société hébergeait depuis longtemps r / The_Donald, une base en ligne populaire pour les fans de Trump, mais a fermé le forum l’année dernière pour avoir enfreint les règles du discours de haine.

Il a interdit un autre forum, r / DonaldTrump, après le siège du Capitole, invoquant des violations de la politique liées à la violence là-bas.