Comment Facebook et le gouvernement américain se sont unis contre les Américains avec les “mauvaises” vues – RT World News

Exposed: Le géant des médias sociaux espionne les utilisateurs conservateurs et dénonce les autorités fédérales

Il a été révélé par des sources au sein du ministère américain de la Justice que les messages directs envoyés via Facebook par les utilisateurs américains, ainsi que les publications publiques, ont été rigoureusement surveillés et signalés au Federal Bureau of Investigation (FBI) s’ils expriment des propos antigouvernementaux, anti -opinions des autorités, ou s’ils remettent en cause la légitimité du résultat de l’élection présidentielle de novembre 2020.

Chasse aux sorcières sur le web

Aux termes d’un accord de collaboration secret avec le FBI, un membre du personnel de Facebook a, au cours des 19 derniers mois, signalé un contenu qu’il considère comme « subversif » et l’a immédiatement transmis à l’unité opérationnelle de lutte contre le terrorisme intérieur du Bureau, sans le FBI. avoir déposé une seule citation à comparaître – en dehors de la procédure judiciaire américaine établie, sans cause probable et en violation du premier amendement, en d’autres termes.















Tout aussi choquant, ces communications interceptées ont ensuite été fournies comme pistes et conseils aux bureaux extérieurs du FBI à travers les États-Unis, qui à leur tour ont obtenu des assignations à comparaître afin d’obtenir officiellement les conversations privées qu’ils possédaient déjà, et ainsi dissimuler le fait que le matériel avait été obtenu de manière extra-légale. Facebook se conformait invariablement à ces assignations à comparaître et renvoyait des “gigaoctets de données et de photos” dans l’heure, suggérant que le contenu recherché était déjà emballé et en attente de confirmation légale avant sa distribution.

On ne sait pas exactement combien d’utilisateurs ont été signalés, mais il est tout à fait clair qu’un type spécifique de personne intéressait le FBI – les conservateurs de droite “au sang rouge”, dont beaucoup soutenaient le droit de porter des armes. Personne lié à Antifa, BLM ou tout autre groupe de gauche n’a jamais été informé.

Il semble qu’aucun utilisateur de Facebook dénoncé pour avoir osé avoir des opinions politiques gênantes n’ait jamais été arrêté ou poursuivi pour ses idées fausses, même si certains auraient fait l’objet d’une surveillance secrète et d’autres formes d’intrusion et de harcèlement. Il a toujours été constaté que leurs opinions ne se traduisaient pas par la criminalité ou la violence – leurs paroles étaient simplement des condamnations brutales de l’élection et de la présidence de Biden, et des appels agressifs à des manifestations.

Cependant, une fois que les informations de ces utilisateurs ont atteint le siège du FBI, elles semblent avoir été modifiées de manière sélective et trompeuse, “les parties les plus flagrantes mises en évidence et sorties de leur contexte” afin d’éveiller l’intérêt des bureaux hors Siège. Une fois que les mêmes données ont été recherchées et consultées par eux via une citation à comparaître, les conversations “ça ne sonnait pas aussi mal” et aucun n’a pointé du doigt « plan ou orchestration pour commettre tout type de violence ». Personne n’a parlé de blesser, encore moins de tuer, qui que ce soit.

L’ensemble de l’opération semble avoir été une gigantesque perte de temps mais, étant donné la rhétorique de l’administration Biden sur «l’insurrection» du Capitole du 6 janvier, il ne serait guère surprenant que le FBI subisse une pression politique intense pour procéder à autant d’arrestations que possible de «droit». -terroristes de l’aile” afin de concrétiser les fantasmes sensationnalistes des responsables de la Maison Blanche.















Pendant la guerre contre le terrorisme, le FBI a en effet été accusé d’avoir créé une menace terroriste intérieure et a livré à grande échelle. Presque tous les cas majeurs liés au terrorisme dans la période qui a suivi le 11 septembre étaient en réalité des pièges, avec des informateurs et des agents d’infiltration encourageant souvent des personnes atteintes de troubles mentaux à commettre des actes de violence, les aidant à esquisser des plans de pertes massives et même à fournir les armes à utiliser dans le complots, que le FBI déjoue héroïquement à la dernière minute.

Heureusement pour les utilisateurs de Facebook signalés au FBI, aucun n’a été victime d’opérations d’infiltration similaires, bien que dans le cas du complot d’enlèvement d’octobre 2020 visant le gouverneur du Michigan Gretchen Whitmer par des membres de la milice, au moins 12 personnes impliquées dans la planification travaillaient pour le Bureau.

Qui contrôle la police ?

Dans deux déclarations distinctes au New York Post, un porte-parole de Facebook a semblé se contredire sur la véracité des affirmations des dénonciateurs du ministère de la Justice. Premièrement, ils ont dit que les allégations étaient “faux parce qu’ils reflètent une incompréhension de la manière dont nos systèmes protègent les personnes contre les préjudices et de la manière dont nous interagissons avec les forces de l’ordre.” Une heure plus tard, ils sont entrés en contact sans y être invités pour dire que les accusations étaient «juste fausses» plutôt que «fausses».

Par coïncidence, ce porte-parole travaillait auparavant pour Planned Parenthood et “Obama for America”. Cette dernière campagne, pour faire réélire le président de l’époque en 2012, a non seulement utilisé exactement les mêmes tactiques que Cambridge Analytica pour récolter les données des utilisateurs sans le savoir ni le consentement, mais a également admis que Facebook l’avait autorisé à “faire des choses qu’ils n’auraient pas permis à quelqu’un d’autre de faire parce qu’ils étaient de notre côté.”

Pour sa part, le FBI n’a ni confirmé ni infirmé les charges incendiaires, bien que le Bureau maintienne une information peu connue “non classifié/sensible à l’application de la loi” La relation avec Facebook est connue depuis longtemps, et un porte-parole a reconnu que cette connexion permet un “échange rapide” d’informations dans un “dialogue continu”.

Encore plus inquiétant, si nous acceptons que le refus de Facebook, il a un accord sans assignation à comparaître pour que le partage sans entrave des données des utilisateurs privés soit véridique, cela pourrait impliquer que le FBI gère un agent -a « source humaine confidentielle », dans le langage du Bureau – au sein du géant des médias sociaux qui a un accès illimité, accordé ou non, à des informations sensibles et privées sur des millions d’utilisateurs.















Bien sûr, le déni de Facebook pourrait n’être qu’un mensonge – ou une déclaration littéralement vraie mais consciemment malhonnête, en ce sens qu’il est conscient qu’un cadre supérieur transmet les informations du FBI et a approuvé l’arrangement, mais ce n’est ni formel ni officiellement admis. Une telle configuration accorderait au monopole des médias sociaux un déni plausible si des questions se posaient sur l’utilisation abusive des données des utilisateurs – comme c’est le cas actuellement.

Il y a de bonnes raisons de croire que, que Facebook soit pleinement conscient de la relation du membre du personnel avec le FBI ou non, il approuverait l’arrangement et ses employés de niveau supérieur aidant les agences de sécurité et de renseignement américaines dans leur travail.

Le Washington Post a récemment révélé comment le Pentagone menait un audit interne approfondi de toutes ses opérations de guerre psychologique en ligne, après que plusieurs faux comptes qu’il gérait aient été identifiés par des chercheurs.

Un passage fascinant de l’article notait qu’à l’été 2020, David Agranovich, directeur de Facebook de Global Threat Disruption, qui a passé six ans au Pentagone puis a été directeur du renseignement au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a pris contact avec ses amis du Pentagone directement, pour les avertir que lui et son équipe avaient identifié un certain nombre de trolls et de robots gérés par l’armée américaine sur son réseau, et “Si Facebook pouvait les détecter, les adversaires américains le pourraient aussi.”

«Son point était:« Les gars, vous vous êtes fait prendre. C’est un problème.'”

La signification évidente de tout cela, que The Post a apparemment manqué, est que les cadres supérieurs de Facebook considèrent que leur plate-forme est militarisée à des fins de guerre de l’information comme acceptable, voire bienvenue, tant que ce sont des agents de l’armée et du renseignement américains qui le font, et ils ne le font pas. ne se “brûlent” – et ils sont prêts à fournir aux espions américains des conseils utiles sur la façon d’opérer en secret plus efficacement.