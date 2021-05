Comment extraire de l’éthereum

Le plus grand rival de Bitcoin, l’éther, a dépassé les 4000 dollars lundi pour atteindre un nouveau record. La crypto-monnaie a augmenté de plus de 400% jusqu’à présent cette année.

Quelqu’un remporte cette course à peu près une fois toutes les 13 secondes . Et celui qui gagne reçoit deux éther nouvellement frappés. Ils reçoivent également des frais de transaction.

Comme c’est le cas avec le bitcoin et d’autres crypto-monnaies, les «mineurs» du monde entier apportent leur puissance de calcul à la vérification et à l’ajout de tous les échanges d’éther à un registre public.

Avec une seule carte graphique, la plate-forme que nous avons construite coûte environ 1400 $. Tack sur cinq GPU supplémentaires, et le prix grimpe à 4400 $.

Si la plate-forme fonctionne à pleine capacité avec les six GPU, elle peut gagner environ 0,348 ETH / mois, soit environ 1425 $, aux prix actuels.

Les plates-formes minières nécessitent beaucoup d’énergie, de sorte que le coût de l’électricité est un facteur important pour déterminer si l’exploitation minière peut être une entreprise rentable. L’emplacement compte, car il y a des différences marquées dans les prix de l’électricité d’un État à l’autre.

L’Alaska, Hawaï, la Californie et le Connecticut ont les coûts d’électricité les plus élevés du pays. New York est également l’un des États les plus chers pour les factures d’électricité.

En revanche, l’État de Washington possède certaines des sources d’énergie les moins chères des États-Unis. Et en dehors des États-Unis, les prix baissent encore plus bas.

Une étude publiée en 2018 par Elite Fixtures a montré que des pays comme l’Égypte et le Koweït sont parmi les endroits où il est le moins cher d’extraire de l’argent crypto.