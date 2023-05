Comment explorer les îles moins connues de Grèce comme un local

Un éternel favori parmi les vacanciers, la Grèce se classe régulièrement parmi les 10 premières destinations de vacances en Europe. Mais maintenant, il veut que les touristes découvrent des endroits moins connus à travers son des milliers d’îles tentaculaires. « Nous allons au-delà de la mer et du soleil. Nous voulons prolonger la saison touristique dans le temps et dans l’espace », a déclaré à CNBC Travel Olympia Anastasopoulou, secrétaire générale pour la politique et le développement du tourisme au ministère grec du Tourisme. Pour cela, le pays investit dans ses régions les plus reculées, notamment Syros, Amorgos et Milos, dans le cadre de sa campagne « Tout ce que vous voulez, c’est la Grèce ». Pour atténuer le surtourisme, les points chauds populaires tels que Mykonos et Santorin sont repositionnés en tant que destinations de la saison intermédiaire. « Notre objectif est que ces îles se développent également davantage en termes de saisonnalité. Nous aimerions que les flux touristiques soient étendus au cours des autres mois », a déclaré Eleni Mitraki, directrice de la promotion du tourisme à l’Organisation nationale grecque du tourisme, notant que la saison pourrait s’étendre de mars à novembre. Les plans coïncident avec l’expansion des vols directs des États-Unis vers la Grèce en mars 2023. Actuellement, l’Allemagne et le Royaume-Uni représentent les plus grands marchés du tourisme récepteur de la Grèce en termes de revenus, suivis des États-Unis, de la France et de l’Italie. Cependant, Anastasopoulou a déclaré qu’une croissance supplémentaire d’autres marchés, notamment le Canada et l’Inde, est attendue. Voici les meilleurs choix de CNBC Travel pour vous sortir des sentiers battus en Grèce.

Kalymnos, Dodécanèse

Le paradis des grimpeurs Située dans la chaîne d’îles grecques du Dodécanèse, dans le sud-est de la mer Égée, Kalymnos est célèbre pour sa plongée aux éponges – plongée sous-marine pour collecter des éponges naturelles dans les fonds marins – qui a apporté une richesse et une reconnaissance considérables à l’île au siècle précédent.

Kalymnos, qui fait partie de la chaîne d’îles grecques du Dodécanèse, est devenue une destination célèbre pour les grimpeurs. Photobac | Istock | Getty Images

Plus récemment, l’île est devenue un lieu de renommée mondiale pour grimpeursavec plus de 3 000 voies d’escalade couvrant les nombreux rochers, grottes et surplombs de son paysage accidenté. La saison touristique de Kalymnos culmine à l’automne avec le festival d’escalade de Kalymnos. Mais les accros de l’aventure peuvent s’amuser toute l’année, avec une foule de d’autres activités y compris la plongée sous-marine, la randonnée et la navigation de plaisance. Comment aller là: Kalymnos est facilement accessible en bateau depuis la ville voisine de Kos, les traversées prenant 45 minutes en ferry et 25 minutes en hors-bord. En haute saison, il est également accessible en avion depuis Athènes.

Ios, Cyclades

Havre pour les passionnés d’histoire Ios, également connue sous le nom d’Io ou Nio, est située entre Santorin et Naxos et était autrefois considérée exclusivement comme une destination de fête. Mais l’île des Cyclades a revu son image ces dernières années pour embrasser son attributs historiques et naturels. Abritant l’une des plus anciennes colonies archéologiques de Grèce, le monument de Skarkos, Ios possède également un lien étroit avec le poète épique grec Homère, qui aurait favorisé l’île et y aurait potentiellement mis fin à ses jours.

Autrefois connue uniquement comme une île de fête, Ios dans les Cyclades embrasse ses autres attributs, y compris de belles plages et d’anciennes colonies archéologiques grecques. Municipalité d’Ios

Outre l’histoire, les visiteurs d’Ios peuvent également explorer ses nombreuses plages et ses sites de randonnée et de plongée, avant de déguster certains des fromages locaux pour lesquels l’île est célèbre. Comment aller là: Il n’y a pas d’aéroport à Ios. L’île est accessible en ferry ou en hors-bord depuis Athènes et les autres îles des Cyclades. Il est également accessible en hélicoptère depuis Santorin.

Skópelos, Sporades

Le plaisir des cinéphiles Skopelos est devenu célèbre en tant que lieu de tournage de la comédie musicale à succès « Mamma Mia », et est depuis devenu une destination populaire pour les mariages, les lunes de miel et les tournées de cinéma. Faisant partie de l’archipel de Skopelos dans le nord-ouest de la mer Égée, l’île combine superbes plages et villages pittoresques avec une multitude d’itinéraires de plongée, de voile et de vélo.

L’île grecque de Skopelos est célèbre pour avoir été le lieu de tournage de la comédie musicale à succès « Mamma Mia », avec l’église au sommet d’une falaise d’Agios Ioannis Kastri jouant un rôle principal. Constantinos-iliopoulos | Istock | Getty Images

La légende raconte que l’île a été fondée par le fils du dieu grec du vin. Et bien que bon nombre de ses vignobles aient été détruits par des ravageurs dans les années 1940, la production nationale à petite échelle se poursuit encore aujourd’hui. Pendant ce temps, les prunes cultivées localement, les amandes, les châtaignes, les figues, les agrumes, les olives ornent la cuisine locale. Comment aller là: Skopelos est accessible en ferry ou en hors-bord depuis la ville portuaire de Volos sur le continent grec. Les services fonctionnent toute l’année, avec des itinéraires supplémentaires depuis d’autres îles ajoutés en haute saison.

Andros, Cyclades

Retraite de randonnée L’une des plus grandes îles des Cyclades et à seulement deux heures du continent grec, la montagneuse d’Andros possède une paysage varié de forêts, de cascades, de plages et de végétation locale, le rendant idéal pour une escapade en plein air.

Andros, l’une des plus grandes îles des Cyclades, possède un paysage diversifié de cascades, de forêts et de plages, ce qui en fait un paradis pour les randonneurs. Photos d’été | Istock | Getty Images

Les visiteurs peuvent explorer l’île via son grand réseau de sentiers de randonnéeou s’essayer à la planche à voile ou à la plongée sous-marine, avant de goûter à la cuisine locale. Les amateurs d’art et de culture peuvent découvrir la collection de monastères, de galeries et de musées d’Andros, notamment le musée archéologique d’Andros et le musée d’art contemporain. Comment aller là: Il n’y a pas d’aéroport à Andros. L’île est accessible en ferry depuis le port de Rafina, à la périphérie d’Athènes.

Astypalée, Dodécanèse

L’île de l’innovation L’une des îles du Dodécanèse, Astypalea a une riche histoire ancienne. Mais il se positionne résolument dans le 21e siècle avec l’ambition de devenir le premier île durable et intelligente de la mer Méditerranée.

L’île d’Astypalea du Dodécanèse a pour ambition de devenir la première île durable et intelligente de la mer Méditerranée. Commune d’Astypalée

Dans le cadre d’un accord avec le gouvernement grec et Volkswagen , Astypalea prévoit de mettre en place une mobilité zéro émission à l’échelle de l’île d’ici 2030, la location de véhicules traditionnels devant être remplacée par des voitures électriques, des scooters électriques et des vélos électriques. Ailleurs, des points de recharge et des sources d’énergie renouvelables seront également ajoutés. Les touristes arrivant sur le soi-disant Île aux papillons pouvez également profiter de son paysage naturel, qui abrite de belles plages, des collines rocheuses et une flore et une faune diversifiées, ainsi que ses villages pittoresques de maisons blanches couvertes de bougainvilliers. Comment aller là: Astypalea est accessible depuis Athènes par ferry et par avion.

Lipsi, Dodécanèse

Île en île Entourée d’un collier de 24 îlots avec des dizaines de plages bleu-vert, Lipsi dans le Dodécanèse est considérée comme la Polynésie de la mer Égée et un éco-paradis.

Un éco-paradis entouré de 24 îlots, Lipsi fait partie de la collection d’îles du Dodécanèse dans le sud-est de la mer Égée. Sanctuaire de la vie marine égéenne

Avec une riche étendue de la faune et la flore protégée par l’Union européenne, l’île abrite une faune diversifiée, notamment des phoques moines de Méditerranée et des tortues marines. Les dauphins sont également fréquents dans la région, et un nouveau Sanctuaire de la vie marine égéenne pour les dauphins devrait bientôt ouvrir sur l’île. Les vacanciers peuvent profiter de journées passées à faire du bateau, de la plongée, de la plage et de la randonnée, avant de savourer des plats de fruits de mer et de participer à des festivals locaux, comme la fête du vin en août. Comment aller là: Lipsi n’est accessible que par ferry ou hors-bord, avec des services réguliers depuis Athènes et Leros.

Alonissos, Sporades

Le plaisir des plongeurs Alonissos, qui fait partie du groupe d’îles Sporades, est le paradis des plongeurs et le site de la Grèce premier musée sous-marin. Présentant le « Parthénon des épaves », l’une des plus grandes épaves de l’époque classique datant de 425 avant JC, le site offre aux plongeurs récréatifs un aperçu unique de l’histoire de la région.

Alonissos, qui fait partie de l’archipel des Sporades au nord-ouest de la mer Égée, est connue pour ses sites de plongée, dont le premier musée sous-marin de Grèce, le « Parthénon des épaves ». Municipalité d’Alonissos