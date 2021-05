Comment exploiter votre maison pour de l’argent alors que la valeur nette de votre maison atteint un niveau record

« Parce que les taux d’intérêt sont si bas, votre meilleur pari sera le refinancement en espèces », a déclaré Kapfidze. « Les taux sont inférieurs à un taux de prêt hypothécaire et inférieurs à votre taux hypothécaire actuel. »

«En général, plus votre pointage de crédit est élevé, plus il sera facile d’accéder à la valeur nette du logement», a déclaré l’économiste en chef de LendingTree, Tendayi Kapfidze.

Certaines banques offrent toujours cette option, bien que la plupart aient resserré leurs normes, du moins quelque peu. Cela signifie que les propriétaires doivent avoir des cotes de crédit plus élevées et des ratios d’endettement inférieurs.

En savoir plus sur Personal Finance: De nombreux Américains ne peuvent pas se permettre une dépense d’urgence Un Roth IRA pourrait vous aider à acheter une maison. Voici ce qu’il faut savoir L’école de votre enfant imposera-t-elle la vaccination Covid?

La flambée des prix des maisons a abouti à une quantité record de valeur nette du logement en main. À la fin de l’année dernière, environ 46 millions de propriétaires détenaient un total de 7,3 billions de dollars en capitaux propres à exploiter, le montant le plus élevé jamais enregistré, selon Black Knight, une société de recherche et de technologie hypothécaire.

Qu’il s’agisse d’un remodelage de cuisine ou d’un espace de travail dédié, après un an de séjour, la plupart des propriétaires ont au moins eu l’idée d’un projet de rénovation domiciliaire.

Cela fonctionne bien lorsque les taux hypothécaires baissent, car même si vous refinancez votre prêt hypothécaire actuel et contractez un prêt hypothécaire plus important, vous réduisez votre paiement d’intérêts en même temps.

À l’heure actuelle, les taux hypothécaires sont proches des creux historiques.

« Depuis le plus récent sommet d’avril, les taux hypothécaires ont baissé de près d’un quart de pour cent et sont restés inférieurs à 3% le mois dernier », a déclaré Sam Khater, économiste en chef de Freddie Mac, dans un récent communiqué.

« Les taux bas offrent aux propriétaires la possibilité de réduire leur paiement mensuel en refinançant et nos recherches les plus récentes montrent que de nombreux emprunteurs, en particulier les emprunteurs noirs et hispaniques, qui pourraient bénéficier d’un refinancement ne poursuivent toujours pas l’option », a déclaré Khater.

En fait, le gouvernement fédéral lance un nouveau programme de refinancement destiné spécifiquement aux propriétaires qui n’ont pas profité des faibles taux d’intérêt pour réinitialiser leur prêt hypothécaire.

« Si vous n’avez pas examiné les taux d’intérêt au cours de l’année dernière, ce serait le moment idéal pour vérifier cela », a déclaré le planificateur financier agréé Douglas Boneparth, président de Bone Fide Wealth à New York.

Sur une hypothèque de 30 ans, les taux inférieurs à 3% sont encore largement disponibles. « Même ceux qui ont reçu des taux assez bas se retrouvent aujourd’hui à se refinancer à des taux plus bas », a déclaré Boneparth.