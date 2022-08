Comment exploiter votre envie pour de bon

Il y a beaucoup d’émotions humaines dont on nous dit qu’elles sont désagréables. Sept d’entre eux ont même été regroupés et jugés mortels : l’orgueil, la cupidité, la luxure, l’envie, la gourmandise, la colère et la paresse.

Non seulement la société jette ces sentiments sous un jour négatif, mais ils ne sont pas non plus très amusants à vivre. L’envie, en particulier, est un sentiment avec lequel nous n’aimons pas rester assis longtemps. Il est inconfortable de ressentir de la convoitise ou moins que lorsque quelqu’un dans notre cercle a quelque chose que nous voulons, comme un groupe d’amis qui nous soutient ou une carrière enrichissante. Lorsque toutes les personnes que nous connaissons – et beaucoup de personnes que nous ne connaissons pas – diffusent constamment leurs victoires et extravagances en ligne, l’envie peut apparaître plus souvent que nous ne le souhaiterions.

L’envie ne doit pas être confondue avec la jalousie. “L’envie concerne des choses qui sont importantes pour nous”, déclare Yochi Cohen-Charash, professeur de psychologie au Baruch College, “et la cible de l’envie sera toujours quelqu’un qui nous est comparable”.

Les personnes dont nous sommes vraiment envieux seront souvent du même âge et du même sexe que nous, et jamais des personnes très éloignées de notre couche sociale, comme une célébrité ou une mondaine. Les choses spécifiques que nous convoitons sont étroitement liées à notre identité, c’est pourquoi les succès et les relations des autres peuvent nous faire sentir si moche ; nous les voulons aussi. Un statut social plus élevé – le respect et l’admiration des autres – par opposition aux objets matériels est l’un des objets d’envie les plus courants, a découvert un groupe de chercheurs internationaux en 2020. La jalousie, quant à elle, fait référence à l’anxiété de perdre ses réalisations, son statut , ou partenaire d’une autre personne. La jalousie influe sur les sentiments des parties externes ; l’envie est intérieure.

L’envie prend deux formes, explique Gerrod Parrott, professeur de psychologie à l’Université de Georgetown : l’envie malveillante et l’envie non malveillante ou bénigne. L’envie malveillante implique l’hostilité ou le ressentiment envers une autre personne qui l’a mieux que nous. “La motivation est d’essayer de leur enlever ce qu’ils ont ou de saper leur succès ou leur bonheur”, explique Parrott.

L’envie non malveillante se concentre davantage sur les objets de notre désir – une famille nombreuse, la capacité financière d’acheter une maison – et sur la façon dont l’autre personne a atteint ces objectifs. “Le genre malveillant et pécheur vise vraiment à ramener l’autre personne à votre niveau”, dit Parrott. “Alors que [with] la forme la plus bénigne, la motivation est plus d’essayer de s’améliorer et de faire mieux pour atteindre ce que l’autre personne a déjà atteint.

Là où la jalousie peut signifier passer à l’offensive au nom de l’auto-préservation, l’envie permet l’introspection, un processus interne qui peut nous aider à nous concentrer sur les objectifs et à fournir une feuille de route pour les atteindre.

Admettre l’envie

L’aspect le plus difficile de l’utilisation de l’envie comme une force pour le bien est peut-être d’admettre que nous sommes envieux en premier lieu, dit Cohen-Charash. Par exemple, au début, nous pourrions trouver injuste qu’un frère ou une sœur se voit accorder de l’attention pour s’être fiancé alors que nos réalisations sont apparemment négligées. La racine de cette pensée est, en fait, l’envie. Plutôt que d’admettre que nous n’avons pas été à la hauteur d’une certaine manière, il est plus facile pour notre ego de décrire la situation comme une injustice. (La situation qui suscite l’envie peut certainement être injuste aussi, note Cohen-Charash.) Sans reconnaître notre envie, cependant, nous sommes incapables de la gérer de manière productive et pouvons plutôt mijoter dans des sentiments d’envie. ressentiment ou infériorité. “L’admettre vous-même, en fait, vous ancre dans une perspective plus réaliste”, déclare Parrott. “Ensuite, passez peut-être à la réflexion sur les moyens par lesquels vous pouvez faire mieux.”

Parfois, le simple fait de reconnaître l’envie peut nous alerter sur des objectifs ou des jalons que nous n’aurions jamais pensé vouloir, dit Parrott. La pointe d’envie ressentie lors d’une troisième roue avec un ami et son partenaire peut être un indicateur de notre propre désir d’une relation amoureuse ; le sentiment d’infériorité éprouvé après avoir mangé un délicieux repas fait maison préparé par notre cousin chef amateur peut être un signe que nous aimerions améliorer nos propres compétences en cuisine.

Posséder l’envie n’a pas besoin d’être une entreprise honteuse ou même publique. Bien qu’exprimer des sentiments d’envie à un ami ou à un thérapeute puisse être cathartique, les gens s’ouvrent très rarement au sujet de leur envie, dit Cohen-Charash. En fait, cela peut ne pas toujours être utile. “Je demanderais, qu’attendez-vous ou voulez-vous qu’il se passe si vous le faites?” dit la thérapeute conjugale et familiale Emily Simonian. « Est-ce que je pense qu’ils vont dire quelque chose qui va me faire me sentir mieux ? Est-ce que je cherche une consolation ? Ou est-ce que je veux leurs conseils ? »

Plus souvent qu’autrement, Simonian dit de pécher par excès de confidentialité lorsqu’il est confronté à l’envie d’admettre la source. Se confier à une personne extérieure peut fournir une perspective et une validation objectives, vous aidant à vous ancrer dans la réalité, dit Parrott, soit en justifiant l’envie et en nous aidant à avancer de manière constructive, soit en éliminant la piqûre personnelle de l’émotion.

Laissez l’envie servir de motivation

Au lieu de laisser l’envie malveillante nous alimenter et de nous livrer à un peu de schadenfreude lorsque ceux que nous envions trébuchent, utilisez la convoitise comme outil de fixation d’objectifs. Pour déterminer si notre envie nous motive à agir avec méchanceté ou bienveillance, Simonian dit d’essayer de combler le vide : « Je suis envieux et ça me donne envie de… » Pleurer ? Ternir la réputation de quelqu’un ? Mieux vous-même ?

Les émotions désagréables, comme l’anxiété et, oui, l’envie, sont fonctionnelles, dit Cohen-Charash, nous alertant des situations qui doivent changer. L’envie, par exemple, nous avertit d’« une situation dans laquelle nous sommes [performing at] un niveau inférieur dans les choses qui sont importantes pour nous », déclare Cohen-Charash. Cela peut également motiver les gens à s’améliorer et à réussir, selon des études. Si nous sommes envieux de l’ascension rapide d’un collègue dans les rangs de l’entreprise, cela peut être un carburant pour poursuivre notre propre réussite professionnelle.

Considérez ceux que nous envions, dit Parrott, comme une feuille de route ou un modèle pour savoir comment atteindre les objectifs. « Comment ont-ils obtenu cela ? Que font-ils que je ne fasse pas ? » il dit. “Ensuite, vous pouvez imiter ou imiter les méthodes, les techniques, les idées, les mouvements de cette autre personne et tout ce qui vous permet, en fait, de vous améliorer d’une manière ou d’une autre.” Il peut être utile d’écrire une liste d’étapes ou de repères pour rendre un objectif ambitieux moins intimidant, dit Simonian.

Cependant, aucune quantité de travail acharné ou de manifestation ne peut nous apporter une richesse générationnelle, des talents inhérents ou un salaire colossal du jour au lendemain. L’envie que nous avons de la belle nouvelle voiture d’un ami riche fournit peu d’indications sur la façon d’en atteindre une nous-mêmes si nous avons du mal à joindre les deux bouts. Pour atténuer le coup, Cohen-Charash dit qu’il est utile de nous comparer avec le sujet de notre envie dans les domaines où nous excellons sur l’autre personne. La personne avec la belle voiture peut être mauvaise en conduite et recevoir constamment des contraventions de stationnement.

“Si vous pouvez vous rappeler que tout le monde a son histoire et que tout le monde a ses problèmes et ses défis”, dit Cohen-Charash, “et nous pouvons trouver une situation dans laquelle nous faisons mieux qu’eux, cela peut déjà nous aider à nous sentir moins frustrés, moins envieux, parce qu’on voit tout de suite que ce n’est pas tout.

Recadrer l’envie

Dans le cas où l’envie est devenue malveillante, il existe des moyens d’atténuer la piqûre. Simonian dit de considérer que deux faits apparemment opposés peuvent tous deux être vrais. Nous pouvons être conscients de notre désir d’un nouvel emploi tout en acceptant le rôle que nous avons actuellement.

Le ressentiment se produit lorsque l’envie persiste sans aucune action, dit Simonian, nous devons donc creuser plus profondément pour éliminer les causes de l’envie constante. Elle conseille de réfléchir à la question : “Y a-t-il des choses que je n’ai pas traitées qui me retiennent ou m’empêchent de laisser ces sentiments envieux normaux me rouler sur le dos ?” Nous pourrions mijoter dans des sentiments continus d’inadéquation basés sur des expériences passées. « J’ai peut-être déjà été renvoyée d’un emploi et c’est un point sensible pour moi », dit-elle. “Donc, la promotion dont je suis envieux atteint vraiment un point sensible.”

Apprendre à simplement apprécier les réalisations des autres peut être une récompense suffisante, dit Parrott, même si les autres en question ne sont pas exactement vos pairs. “Je ne serai jamais une gymnaste olympique, et je peux regarder les gymnastes olympiques et dire:” Wow, c’est formidable et je suis content que ce soit là dans le monde “, a déclaré Parrott. “Et je n’ai pas l’impression d’avoir immédiatement besoin de commencer à m’entraîner sur le cheval d’arçons.”

Encore mieux est là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis pour vous aider à vivre une vie meilleure. Avez-vous une question sur l’argent et le travail; amis, famille et communauté; ou la croissance personnelle et la santé? Envoyez-nous votre question en remplissant ce formulaire. Nous pourrions en faire une histoire.