Longtemps politicien dominant en Europe occidentale, l’ancien chef de la CDU peut prendre une certaine licence artistique pour s’adapter à l’humeur dominante d’aujourd’hui

Les propos de l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel dans une interview au journal Die Zeit ont fait sensation parmi les commentateurs : “Les accords de Minsk de 2014 étaient une tentative de donner du temps à l’Ukraine”, elle a admis. « Et il a utilisé ce temps pour devenir plus fort, comme vous pouvez le voir aujourd’hui. L’Ukraine de 2014/2015 n’est pas l’Ukraine d’aujourd’hui.

Ainsi, Frau Merkel a confirmé les propos des responsables ukrainiens, surtout ceux de l’ex-président Piotr Porochenko, selon lesquels Kiev n’allait jamais mettre en œuvre l’accord de paix, mais ne faisait que jouer à des jeux.

L’ancien chef du gouvernement allemand de longue date n’a pas été contraint de faire une telle déclaration. Nous avons donc tout à fait le droit d’interpréter ses remarques littéralement – c’est-à-dire comme un aveu de tromperie, ou plutôt de tromperie consciente. Cela confirme ce que Moscou dit depuis longtemps – que l’Ukraine faisait juste semblant de s’engager dans le processus de paix mais se préparait en fait à se venger, tandis que les pays occidentaux (l’Allemagne et la France en tant que participants directs et les États-Unis en tant que conservateur indirect) favorisaient cette duplicité.

On se risquerait à deviner qu’il s’agit là d’une interprétation très simplifiée et que la réalité était quelque peu différente. À certains égards, cependant, c’est pire, car le comportement choisi consciemment est plus facile à comprendre que l’alternative plus chaotique. Il est raisonnable de soupçonner que Merkel n’avait aucune arrière-pensée particulière, que ce soit lorsque les accords de paix ont été signés ou lorsqu’ils n’ont pas été mis en œuvre. Dans les deux cas, Berlin et Paris croyaient sincèrement travailler dur pour la paix et la sécurité en Europe.















Les accords de Minsk, qui ont réussi à être mis en œuvre au second essai, étaient le résultat des défaites militaires de l’Ukraine, ce qui signifiait que la tâche de ses bailleurs de fonds occidentaux était donc d’arrêter les combats par tous les moyens nécessaires. Dans certains milieux à l’époque, on disait que Merkel avait en fait conseillé à Porochenko de ne pas signer le document proposé parce qu’elle comprenait que les conditions qui y étaient inscrites étaient bénéfiques pour Moscou. L’idée que les conditions particulières du retour du Donbass à l’Ukraine énoncées à Minsk permettraient à la Russie d’avoir une sorte de «vanne d’arrêt» pour bloquer d’autres mouvements géopolitiques de Kiev convenait à la partie russe.

Le Kremlin a semblé croire que c’était possible, bien qu’il y ait aussi des opposants à cette approche. La partie ukrainienne était guidée par sa culture politique traditionnelle, qui considère qu’il n’existe pas d’accord final. Alors, quelle différence cela fait-il, c’est-à-dire que nous signerons maintenant et ensuite nous verrons.

Y avait-il une sorte de plan astucieux imaginé par Berlin (Paris, alors représenté par François Hollande, ne doit pas être considéré séparément – ​​le président français agissait alors comme un acolyte de Merkel) ? À peine. Au contraire, il y avait deux instincts au travail.

La première était que l’Ukraine avait a priori raison et que la Russie avait tort, alors que les circonstances particulières étaient sans importance. La seconde était de trouver un moyen de tout passer sous le tapis pour qu’il n’y ait pas besoin de s’inquiéter constamment de la façon de résoudre le problème et d’être distrait par un sujet qui était, en général, secondaire par rapport à la politique européenne plus large de la temps.

Cette dernière méthode n’a pas fonctionné, comme nous pouvons le voir maintenant. En réalité, les choses se sont déroulées dans le sens de ce que Merkel dit maintenant : les accords de Minsk ont ​​permis de gagner du temps pour réarmer l’Ukraine et la préparer à la guerre avec la Russie. Mais supposer que telle était l’intention initiale, c’est embellir les talents stratégiques des Européens de l’Ouest.

Bien sûr, si les accords de Minsk avaient été considérés par les participants comme un outil sérieux pour atteindre certains objectifs (bien que différents de ce qu’ils disent maintenant), ils auraient peut-être joué un rôle utile. Cependant, parce que toutes les parties avaient un programme réel en plus de celui proclamé, le processus est vraiment devenu un écran de fumée pour quelque chose de complètement différent.















Paradoxalement, le perdant était celui qui avait le moins d’écart entre ses deux agendas. Les objectifs déclarés et véritables de la Russie différaient moins les uns des autres que ce n’était le cas pour les autres. Et Moscou a fait pression pour que Minsk soit mis en œuvre aussi près que possible de la lettre des accords, alors que les autres – d’après ce qu’a dit Merkel – les voyaient à tout le moins comme rien de plus qu’un moyen de gagner du temps.

Pourquoi Angela Merkel dit maintenant de telles choses est clair. Dans le cadre de référence occidental actuel, la diplomatie avec Poutine, même rétrospectivement et avec des intentions apparemment bonnes, est considérée comme une collusion criminelle. Frank-Walter Steinmeier, qui depuis l’époque de la chancellerie de Gerhard Schröder avait beaucoup investi dans “le rapprochement par la dépendance mutuelle”, s’est simplement excusé : disant qu’il s’était trompé et désolé.

Merkel, cependant, cherche des excuses rationnelles, ou plutôt les invente, en remodelant la situation telle qu’elle était à l’époque pour l’adapter à la situation actuelle. Mais elle le fait d’une manière qui soutient en fait ce que Poutine a souligné : comment pouvons-nous négocier du tout alors ? Mais cela n’intéresse déjà personne.

Les accords de Minsk appartiennent au passé car ils ont mis un terme à une phase du conflit, tandis que maintenant une autre, qualitativement différente, fait rage. Il est très difficile d’imaginer qu’elle se terminera par quelque chose de similaire aux négociations de 2014-2015. En effet, jusqu’à présent, on ne sait pas du tout ce que l’on entend quand on parle de négociations. Négocier quoi ? Toutes les parties à l’impasse l’ont déjà déclarée existentielle – alors quels compromis peut-il y avoir ? Néanmoins, il est utile de rappeler les leçons politiques des accords de Minsk, et pas plus tard, mais maintenant.

Cet article a été publié pour la première fois par Profile.ru