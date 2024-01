Les smartphones Pixel de Google ont toujours été parmi les meilleurs que le monde Android ait à offrir, tant en termes de matériel que de logiciels. La dernière série Pixel 8 ne fait pas exception, avec des appareils photo haut de gamme, une première promesse de sept ans de mises à jour logicielles, et bien plus encore. Mais aussi géniaux soient-ils, les téléphones Pixel sont tout aussi susceptibles de rencontrer des problèmes au cours de leur utilisation quotidienne que tout autre gadget moderne.

Heureusement, Google inclut un utilitaire logiciel pratique avec chaque téléphone Pixel qui vous permet de dépanner l’appareil sans effort. Voici comment exécuter des diagnostics sur votre Pixel et voir si toutes ses fonctions matérielles et logicielles fonctionnent ou non.

Comment exécuter des diagnostics sur votre Pixel

Google vous permet de vérifier les fonctionnalités de votre smartphone Pixel via un utilitaire caché appelé Pixel Diagnostic. Cette application est intégrée à chaque smartphone Pixel et comprend une variété de vérifications qui peuvent être effectuées automatiquement ou manuellement.

Note: Pour l’instant, cet outil de diagnostic ne peut être utilisé que dans certaines régions.

1. Lancez l’application téléphonique sur votre téléphone Pixel et entrez le code *#*#7287#*#* pour lancer l’application Pixel Diagnose.

2. Vous avez besoin d’une connexion Wi-Fi fiable pour cela, l’application vous demandera donc de confirmer la même chose avant de vous laisser continuer. Robinet Confirmer après vous être assuré que votre téléphone est connecté à Internet.

3. Ensuite, vous verrez l’interface principale de l’application Pixel Diagnostics. Cela consiste en plusieurs tests classés en plusieurs groupesen fonction du type de fonctionnalité pour laquelle ils sont conçus.

4. Il y a un total de 33 épreuves (par exemple, dommages physiques, défauts de la caméra, haut-parleur) qui sont classés en 8 groupes (par exemple, visuel, audio). Vous pouvez faire défiler pour consulter la liste complète.

5. Appuyez sur le Démarrer le test bouton en haut, à côté du Diagnostic complet option. L’application exécutera désormais tous les tests selon une séquence prédéfinie. Suivez les invites à l’écran et attendez la fin de la procédure.

6. Une fois terminé, le l’application affichera les résultats. Vous pouvez également choisir de réexécuter les tests ayant échoué ou ignorés.

C’est tout ce qu’il y a à faire ! Vous pouvez utiliser ces tests (et leurs résultats) pour déterminer si votre Pixel a besoin d’une réparation. Il convient également de noter ici que Google s’est associé à iFixit pour vendre des pièces de rechange d’origine pour presque tous ses téléphones (en remontant au Pixel 2 de 2017), donc si vous avez confiance en vos compétences, vous pouvez même réparer votre Pixel vous-même. .

Vérifier les fonctionnalités de votre Pixel est un jeu d’enfant

Les Pixel de Google se sont toujours classés parmi les meilleurs téléphones Android disponibles, offrant tout, des appareils photo haut de gamme à une expérience logicielle claire mais riche en fonctionnalités. Cela ne pourrait pas être plus vrai pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, qui bénéficient désormais de l’engagement de Google sur sept ans de mises à jour logicielles majeures. Combinez cela avec des avantages tels que la possibilité de diagnostiquer sans effort les problèmes et la réparabilité facile, et il n’est pas étonnant qu’ils soient parmi les téléphones les plus faciles à recommander à presque tout le monde.