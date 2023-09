Comment exactement Barcelone achète-t-il de nouveaux joueurs ?

Avec une autre fenêtre de transfert fermée, beaucoup se demandent encore comment exactement Barcelone continue de recruter des joueurs vedettes même si le club aurait plus d’un milliard d’euros (1,08 milliard de dollars) de dettes.

Parier sur l’avenir

Le club y est parvenu en obtenant des prêts en utilisant les flux de revenus futurs comme garantie. Plus précisément, Barcelone a tiré parti des futures ventes de billets, des accords de droits médiatiques et d’actifs tels que sa société de production Barça Studios pour obtenir un financement.

Par exemple, Barcelone a vendu 25 % de ses droits TV de LaLiga pour les 25 prochaines années à Sixth Street pour 267 millions d’euros (317 millions de dollars). Cela a fourni des fonds immédiats pour des transferts comme celui de Robert Lewandowski en hypothéquant essentiellement les futurs revenus de diffusion. De plus, le club a vendu 24,5 % des parts de Barça Studios, qui produit du contenu médiatique, pour lever désormais environ 200 millions d’euros (207 millions de dollars) en espèces.

Barcelone parie que ces actifs médiatiques prendront de la valeur, ce qui leur permettra de rembourser leurs prêts à l’avenir. Cette stratégie de financement créative donne actuellement à Barcelone un afflux d’argent pour dépenser gros en transferts et en salaires. Mais les prêts doivent finalement être remboursés sur une période de plusieurs années en générant des revenus provenant de sources telles que la vente de billets, les droits de diffusion et la croissance des studios du Barça. Pour l’essentiel, Barcelone a troqué sa flexibilité financière à long terme contre un pouvoir d’achat à court terme.

Barcelone achète de nouveaux joueurs ? Comment nous sommes arrivés ici

Barcelone s’est retrouvée dans cette situation financière difficile principalement parce qu’elle a dépensé plus d’argent qu’elle n’en a rapporté ces dernières années. La COVID-19 a également nui à leurs finances. La dette est passée de 217 millions d’euros en 2014 à plus d’un milliard d’euros en 2021. Les revenus ont également chuté de plus de 840 millions d’euros en 2019 à 631 millions d’euros en 2021 lorsque la pandémie a frappé.

Pour s’adapter aux réglementations du fair-play financier limitant les dépenses à 70 % des revenus, Barcelone s’est tournée vers de nouveaux dispositifs de financement. Le club a dans un premier temps réduit sa masse salariale en renégociant les contrats de vétérans comme Gerard Pique et Jordi Alba. Plus important encore, Barcelone a convaincu les nouvelles recrues d’accepter des salaires inférieurs à ceux qu’ils gagnaient dans les clubs précédents. Par exemple, Lewandowski gagnerait moins de 10 millions d’euros (10,8 millions de dollars) à Barcelone contre 20 millions d’euros (21,7 millions de dollars) au Bayern Munich. D’autres nouveaux arrivants comme Raphinha ont également subi des réductions de salaire.

Pas de place à l’erreur à court terme

Cette stratégie de financement à haut risque a donné à Barcelone une certaine flexibilité en matière de masse salariale, mais a considérablement réduit son pouvoir d’achat à long terme. Les paris que Barcelone a placés sur la hausse de la valeur de ses actifs médiatiques pourraient ne pas porter leurs fruits lorsque les dettes arriveront à échéance. Même si un financement créatif a permis aux joueurs d’acheter malgré les règles du fair-play financier, des années d’austérité les attendent probablement. Les remboursements de la dette limiteront le budget de Barcelone au moment même où ces signatures vedettes sortiront de leur apogée. Le club doit essentiellement obtenir un succès immédiat sur le terrain et une croissance de ses revenus pour justifier d’hypothéquer son avenir. Les faux pas de transfert passés suggèrent que Barcelone pourrait être aux prises avec des dettes sans revenus suffisants si les signatures échouent ou si les finances stagnent. Avec peu de marge d’erreur, Barcelone parie que les gains à court terme justifient les douleurs à long terme. Les années à venir révéleront si vendre l’avenir pour améliorer le présent représente un coup de maître ou une erreur inconsidérée.

Mauvaise affaire ou futur projet pour d’autres clubs ?

Même si les manœuvres financières de Barcelone sont clairement risquées, elles représentent un modèle innovant sur la manière dont d’autres clubs de football pourraient exploiter leurs actifs futurs pour lever des capitaux pour répondre à leurs besoins actuels. Si le pari de Barcelone est payant et que les signatures de stars catalysent une augmentation des revenus permettant le remboursement de la dette, ce financement créatif pourrait être un modèle pour les clubs en quête de flexibilité malgré les contraintes financières. Le succès potentiel de l’hypothèque sur les bénéfices futurs pour financer les transferts actuels pourrait inciter d’autres équipes à emboîter le pas. Ainsi, l’approche aux enjeux élevés de Barcelone pourrait façonner le financement du football pour les années à venir en fournissant un modèle, en cas de succès, aux clubs pour recruter les meilleurs talents en empruntant essentiellement sur demain.

