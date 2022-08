Comment évolue l’attaque du Bayern Munich sans le talismanique n°9

Le trio de Muller, Gnabry et Mane devra intensifier, mais devrait avoir peu de mal à le faire, afin de rattraper les buts marqués par Lewandowski lors de son séjour au Bayern Munich. Markus Gilliar – GES Sportfoto/Getty Images

Robert Lewandowski, le n ° 9 qui a battu tant de records de buts au Bayern Munich et en Bundesliga tout au long de sa carrière de huit ans à l’Allianz Arena, est parti pour Barcelone le mois dernier. Son départ marque la fin d’une époque pour le club.

Les Bavarois étant privés de leur meilleur buteur des huit dernières saisons, une grande question s’est posée : comment l’entraîneur Julian Nagelsmann va-t-il organiser son équipe en 2022-23 sans leur attaquant superstar ? Maintenant que nous avons eu la Super Coupe d’Allemagne (une victoire 5-3 sur le RB Leipzig) et que nous avons assisté à la victoire 6-1 du Bayern contre l’Eintracht Francfort, nous pouvons analyser ce qui pourrait arriver.

Le rôle de Lewandowski au fil des ans

Il est important de reconnaître que la façon dont Lewandowski a été utilisé sous Nagelsmann était différente par rapport aux années précédentes.

Depuis que le Bayern a amené Lewandowski de ses rivaux du Borussia Dortmund en 2014, les managers de Pep Guardiola à Hansi Flick ont ​​préféré jouer un système à un attaquant avec lui comme point central de leur attaque. Dans la majorité de ces matchs au cours de huit saisons, le positionnement principal de Lewandowski était basé sur les zones centrales du terrain, pas seulement au centre du dernier tiers.

L’une de ses tâches était d’occuper l’espace des deux défenseurs centraux, obligeant ces défenseurs à le couvrir (également connu sous le nom d’épinglage), ce qui rendait plus difficile la défense en ligne avec le reste de la défense. De là, Lewandowski pourrait passer entre les lignes pour participer au jeu de liaison du Bayern ou attaquer l’espace derrière les défenseurs. Cette tâche était idéale pour lui car il a commencé dans les zones centrales, ce qui en a fait un cauchemar pour ces défenseurs car il pouvait utiliser tous les itinéraires et angles possibles. Il avait plus d’options pour attaquer que son adversaire ne pouvait en couvrir.

Autrefois le point focal de l’attaque du Bayern, Robert Lewandowski avait la capacité de terroriser les défenseurs en exploitant tous les espaces potentiels. Baba Jasmin

Considérant qu’il n’y a aucune limitation sur l’endroit où Lewandowski pourrait aller du centre du terrain, il pourrait attaquer des espaces devant un défenseur ou derrière, dans l’espace au-delà de leur champ de vision. Ceci, associé à la capacité technique de classe mondiale de l’attaquant, au dribble provocateur et à l’équilibre des compétences dont chaque attaquant a besoin, explique pourquoi il a pu battre plusieurs records de la légende du Bayern Gerd Muller.

En fin de compte, en étant l’homme vedette, Lewandowski a également été aidé par la politique du Bayern Munich. Les joueurs vedettes sont généralement satisfaits sans véritables défis pour leur place. Cela lui a permis d’être à l’avant-plan, avec son remplaçant, Eric Maxim Choupo-Moting, assez heureux pour suivre.

Naglesmann met en œuvre le changement

Lorsque Nagelsmann a été nommé entraîneur-chef du Bayern l’été dernier, cela n’a pas changé le rôle ou la zone de mouvement de Lewandowski en possession, mais le manager a augmenté le nombre d’attaquants dans la surface de réparation, ce qui signifie que l’international polonais n’était toujours pas limité par sa place sur le terrain, mais a plutôt été perturbé par ses propres joueurs. Nous le savons parce que ses buts attendus par tir étaient exactement les mêmes que lors de la saison 2020-21 sous Flick, mais Lewandowski a marqué moins de buts. Nous avons de nombreux exemples de Bayern surpeuplant la surface de réparation adverse, le plus récemment lors de sa défaite contre Villarreal en quarts de finale de la Ligue des champions la saison dernière.

C’était l’idée de Nagelsmann que le fait d’avoir plus de joueurs arrivant dans la surface générerait plus de menace offensive, et donc d’opportunités de but, car il y aurait un avantage numérique pour les joueurs du Bayern pour ramasser des deuxièmes balles ou des défections. Peu importait qui arrivait du moment que l’un d’eux arrivait.

Sous Julian Naglesmann, les efforts pressants de Robert Lewandowski ont commencé dans des domaines plus larges que lors des saisons précédentes. Baba Jasmin

Pourtant, il y a aussi eu un changement dans son rôle de possession. Avant Nagelsmann, Lewandowski dirigerait la presse à partir d’une position centrale, forçant les adversaires à s’écarter et bloquant leurs voies de dépassement vers le centre du terrain. Avec Nagelsmann comme entraîneur-chef, cela a changé car il a utilisé plus de joueurs à l’avant pour faire pression sur leurs adversaires. Ainsi, au lieu que Lewandowski parte du centre, il a été poussé davantage vers le côté. Si le Bayern gagnait le ballon, il était dans une moins bonne position pour mener une contre-attaque.

Mane marque le début d’une nouvelle ère

Avec la signature de Sadio Mane de Liverpool plus tôt cet été, j’avais prédit qu’il serait probablement joué en attaque plutôt que sur l’aile, à moins que Serge Gnabry n’envisage de partir mais il a finalement signé un nouveau contrat. Maintenant que nous avons vu la Super Coupe d’Allemagne et son match d’ouverture à Francfort, nous savons que c’est vrai, mais ce n’est pas un remplacement absolu comme je le pensais à l’origine – et cela a également changé le rôle de Gnabry.

Contre le RB Leipzig et Francfort, Nagelsmann a joué les deux devant dans une formation à 4 boîtes 2, avec Jamal Musiala et Thomas Muller comme demi-ailiers (pas aussi large qu’un ailier typique, mais pas aussi central qu’un n ° 10) derrière leur. Cela donne au Bayern une incroyable flexibilité avec Musiala et Muller coupant à l’intérieur, occupant des zones centrales entre les lignes de leurs adversaires, ce qui libère Mane et Gnabry pour qu’ils se laissent tomber sur les ailes ou attaquent l’espace derrière la dernière ligne défensive de leurs rivaux.

Deux buts pour le Bayern @JamalMusiala la nuit dernière. Lui a parlé avec @arnefriedrich + @1_LPfannenstiel hier soir sur @ESPNFC. Le voici en train de parler de sa position, de la communication impliquée dans l’attaque rotative du Bayern et de la façon dont il a perfectionné son dribble. pic.twitter.com/e51KbDvBrC — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) 6 août 2022

Cette configuration permet aux attaquants de changer fréquemment de position, perturbant la capacité de l’équipe adverse à rester organisée tout en suivant le Bayern. Cela a parfaitement fonctionné grâce aux profils individuels de chaque joueur : la combinaison de vitesse et de finition de Mane lui permet d’attaquer constamment les espaces derrière la défense ; La capacité technique et le rythme de Gnabry l’aident à équilibrer les courses de Mane derrière tout en se laissant tomber entre les lignes.

Pendant ce temps, la finesse de Musiala à dribbler dans des espaces restreints et la capacité de Muller à trouver de l’espace offrent l’équilibre parfait pour que les attaquants quittent leurs positions, car Muller et Musiala sont capables de couper à l’intérieur (détaillé ci-dessus). Dès qu’un joueur occupe une nouvelle zone, un joueur différent reprend son ancienne position et ainsi de suite, c’est pourquoi il est si difficile de se défendre contre.

Avec Leroy Sane et Kingsley Coman, deux ailiers plus traditionnels qui aiment rester plus larges que dans les demi-espaces, Nagelsmann est également capable d’ajouter plus de vitesse, de directivité et, si nécessaire, de largeur à leur jeu.

Avec les attaquants du Bayern qui changent de position sur le terrain, les adversaires ont eu du mal à rester organisés tout en tenant compte du mouvement constant de Sadio Mane, Serge Gnabry, Jamal Musiala et Thomas Muller. Baba Jasmin

Nagelsmann s’appuie toujours sur les mêmes mécanismes de construction que la saison dernière. Cela inclut Benjamin Pavard qui reste plus profond, aidant les défenseurs centraux de son équipe dans leur jeu de construction, et Alphonso Davies poussant plus haut. Le double pivot consiste en un joueur pivot (généralement Joshua Kimmich) restant juste devant les défenseurs centraux et un plus haut pour aider dans cette phase de jeu (généralement Leon Goretzka, mais jusqu’à présent, c’était Marcel Sabitzer).

Le Bayern combinant ses atouts (progression du ballon et fluidité au sein de ses quatre premiers), il a fait un grand pas en avant pour redéfinir son attaque. Au lieu de compter sur un seul joueur, ils sont désormais capables de répartir la menace offensive sur leurs quatre premiers, ce qui leur a permis de marquer 10 buts contre le RB Leipzig et l’Eintracht Francfort.

Cela a été un bon début de vie sans Lewandowski, et nous n’avons pas encore vu comment des joueurs tels que Sane, Coman, Ryan Gravenberch ou le jeune Mathys Tel complèteront la nouvelle attaque du Bayern au cours de la saison.