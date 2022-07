Comment éviter une surprise fiscale de la couverture santé du marché

En savoir plus sur les finances personnelles : Les travailleurs pourraient voir des augmentations moyennes de 4,1 % en 2023 Concentrez-vous sur “l’économie personnelle”, pas sur une récession possible Comment les escroqueries amoureuses coûtent des millions aux victimes

“Tu devrais vraiment entrer dans [your account] et prenez les mesures nécessaires pour modifier votre estimation afin qu’ils puissent réviser les subventions dès que possible », a déclaré Kristin Esposito, directrice de la politique fiscale et du plaidoyer à l’American Institute of CPAs.

Esposito a déclaré qu’une baisse de revenu devrait également être signalée, ce qui pourrait vous permettre d’obtenir des subventions mensuelles plus importantes. Assurez-vous que votre compte reflète également d’autres changements dans la vie, y compris le mariage ou un nouveau membre de votre foyer, qui peuvent également avoir un impact sur le montant de l’aide.

“De nombreuses circonstances peuvent changer et affecter votre couverture d’assurance”, a déclaré Cynthia Cox, vice-présidente de la Kaiser Family Foundation et directrice de son programme Affordable Care Act.