Si vous n’avez pas envoyé une partie de vos revenus à l’IRS ces derniers mois, cette semaine est la dernière chance d’éviter une pénalité fiscale.

“C’est un système par répartition”, a déclaré le planificateur financier agréé John Loyd, propriétaire de The Wealth Planner à Fort Worth, au Texas. “Beaucoup de gens ne le savent pas avant de produire leur déclaration de revenus et ils ont une très mauvaise surprise.”

Alors que de nombreux travailleurs retiennent des impôts sur chaque chèque de paie, d’autres doivent effectuer des paiements quatre fois par an. La pénalité de retard est de 0,5 % de votre solde dû, pour chaque mois après la date limite, jusqu’à 25 %.

Vous pouvez effectuer des paiements d’impôt trimestriels estimés via Paiement direct de l’IRSenvoyer de l’argent via votre Compte en ligne de l’IRS ou une autre option répertoriée sur le Site Web de paiement IRS. Mais les experts exhortent les contribuables à payer en ligne.

“Je préférerais de loin payer par voie électronique et en avoir une trace”, a déclaré JoAnn May, CFP et CPA qui a fondé Forest Asset Management à Berwyn, dans l’Illinois. Elle a noté que certains déclarants peuvent également avoir des paiements d’impôt estimés au niveau de l’État.