Des partisans de Trump près du Capitole américain à la suite d’un rassemblement «Stop the Steal» le 6 janvier 2021 à Washington, DC. | Selcuk Acar / NurPhoto via Getty Images

Ce que l’Amérique doit faire pour éviter la prochaine crise électorale, selon un nouveau rapport.

L’élection de 2020 a réussi à être à la fois un succès et un échec époustouflant.

La pandémie, la menace d’ingérence étrangère, la désinformation, les changements au sein du US Postal Service, les craintes d’intimidation des électeurs et de violence – tout ou partie de cela aurait pu bouleverser le vote.

Le pire ne s’est pas produit. Les administrateurs électoraux ont ajusté les règles pour protéger la santé et garantir que les gens avaient des options pour exprimer leur vote. L’infrastructure électorale a été sécurisée et les adversaires étrangers n’ont pas réussi à perturber substantiellement le vote. Le taux de participation a atteint des sommets historiques, un nombre record de votes tôt et par correspondance, et environ 160 Américains ont participé au processus démocratique.

La crise, au contraire, est survenue après la fermeture des urnes.

Le président Donald Trump a refusé de céder, fomentant des théories du complot sur la fraude électorale généralisée, montant des dizaines de poursuites frivoles et retardant la transition présidentielle. Il a tenté de faire pression sur les responsables, notamment le secrétaire d’État géorgien, pour qu’ils modifient le vote en sa faveur.

Les alliés républicains de Trump l’ont soutenu, et certains sondages d’opinion ont montré que plus de la moitié des républicains pensaient que Trump était le vainqueur légitime de l’élection. Le 6 janvier, une foule a violé le Capitole américain, interrompant – ne serait-ce que temporairement – la certification des votes électoraux pour la victoire de Joe Biden.

Désormais, des milliers de soldats armés de la Garde nationale sont déployés au Capitole, transformant le siège du gouvernement en forteresse à la veille de l’investiture du président élu Joe Biden.

Cet écran partagé presque insondable de l’élection de 2020 soulève un défi évident: comment éviter que cela ne se reproduise.

Le Groupe de travail national sur les crises électorales, un groupe bipartite d’experts, d’avocats et de défenseurs du droit de vote, a tenté de s’attaquer à cette question au lendemain des élections de 2020. Vendredi, ils ont publié un rapport final sur ce qui a bien fonctionné; ce qui s’est très, très mal passé; et quelles réformes doivent être entreprises pour essayer de rendre les institutions démocratiques plus résilientes à l’avenir.

Ces réformes comprennent l’expansion des options de vote comme le vote par correspondance et le vote anticipé, un meilleur contrôle de la désinformation sur les médias sociaux et des modifications de lois telles que la loi sur le décompte des élections et la loi de transition présidentielle.

Les auteurs du rapport notent que les institutions démocratiques américaines ont tenu en grande partie parce qu’un nombre suffisant de personnes – responsables électoraux, secrétaires d’État, en particulier – ont rempli leurs devoirs constitutionnels et ont résisté aux pressions de Trump et de ses alliés. Les tribunaux, eux aussi, ont lancé des poursuites sans fondement.

Même si les tentatives pour renverser les élections ont finalement échoué, note le rapport, elles «ont probablement causé des dommages durables, non seulement à l’acceptation du résultat des élections de 2020, mais à la légitimité perçue et à la stabilité à long terme des institutions américaines et de notre système. du gouvernement. »

Et les institutions pourraient ne pas tenir la prochaine fois.

«Nous devons structurer toutes les institutions concernées afin qu’elles soient en mesure de tenir en toute crise», m’a dit Adav Noti, membre du groupe de travail et directeur principal du contentieux des procès et chef de cabinet du Campaign Legal Center.

Même avec cet objectif de préparation et de prévention de la prochaine crise, le rapport du groupe de travail reconnaît que le pire peut – et pourrait – se reproduire.

Certaines choses ont fonctionné en 2020, beaucoup n’ont pas fonctionné. Voici ce qui doit être renforcé.

Le rapport se concentre sur trois grands domaines où des réformes sont nécessaires: l’administration électorale, les lois électorales et l’écosystème de l’information – en particulier la façon dont les entreprises de médias sociaux et les entreprises de médias réagissent à la désinformation.

Il propose également des recommandations générales, notamment une commission du Congrès sur la réforme électorale non partisane.

Administration électorale

La pandémie de coronavirus a obligé les États et les électeurs à repenser leur vote. Le groupe de travail recommande que ces méthodes – le vote par correspondance, le vote anticipé, les boîtes de dépôt, même le vote en marge – devraient être rendues plus permanentes.

«Plus les électeurs disposent d’options pour voter en toute sécurité», indique le rapport, «plus il est probable que les crises, allant d’une future pandémie à des cyberattaques à celles que nous ne pouvons envisager, ne submergeront pas nos systèmes électoraux ou ne limiteront pas la capacité des Américains d’exercer leur droit de vote. »

Une autre crise pourrait survenir, et plutôt que de se bousculer pour changer les règles et les lois, les responsables électoraux et les électeurs seront préparés et connaîtront leurs options. Et cela renforce la démocratie américaine en augmentant potentiellement l’accès et la participation des électeurs, attirant ainsi davantage de personnes dans le processus démocratique.

Une autre grande réforme suggérée par les auteurs du rapport consiste à élargir le prétraitement des bulletins de vote.

Lors des élections de 2020, différents États avaient des règles différentes sur le moment où ils pouvaient commencer à ouvrir les bulletins de vote par correspondance et quand ils pouvaient commencer à les compter. Des États comme la Pennsylvanie et le Wisconsin n’ont pas pu commencer à traiter les bulletins de vote avant le jour du scrutin, ce qui a retardé le décompte final. D’autres États comme la Floride ont traité les bulletins de vote au fur et à mesure de leur arrivée.

Cela a conduit à une communication inégale des résultats et à un retard dans l’annonce générale du vainqueur de l’élection présidentielle. Et cela a créé une fenêtre pour que la désinformation entre dans l’overdrive.

Comme le note le groupe de travail, beaucoup de ces choses nécessitent de l’argent. Les auteurs disent que le Congrès doit allouer plus d’argent aux États et aux localités pour gérer et sécuriser les élections. Un financement supplémentaire atténuera également les problèmes persistants de la démocratie américaine, comme les longues files d’attente ou les dysfonctionnements des machines à voter. Le vote est une infrastructure essentielle et doit être traité comme tel.

Lois électorales

Lorsque Trump a refusé de concéder l’élection – et vraiment, avant cela, quand il a essentiellement dit qu’il ne concéderait pas s’il perdait – des journalistes, des groupes de la société civile et des experts essayaient de déterminer ce qu’il pourrait réellement faire, le cas échéant. pour rester au pouvoir.

Essaierait-il d’amener la Cour suprême à décider de l’élection? Pourrait-il réussir à faire pression sur les États pour qu’ils ne certifient pas les votes (ce qu’il a essayé)? Ou faire pression sur les législateurs des États pour nommer des électeurs suppléants? Pourrait-il amener le Congrès à s’opposer au décompte électoral? Pourrait-il demander au vice-président Mike Pence de faire quoi que ce soit?

Le travail habituel de certification des votes et de certification du décompte par le Congrès est passé sous le microscope. Et soudain, tout le monde a voulu savoir ce que la loi sur le décompte électoral de 1887 avait à dire. Le problème est que la loi est dépassée et très ambiguë.

Comme l’a dit Noti, s’il y a un différend électoral majeur à l’avenir – disons, le Congrès ne certifie pas les résultats des élections – il devrait y avoir des réponses claires sur la façon de résoudre ces problèmes.

Le groupe de travail est réaliste que ce n’est pas une tâche simple et suggère que cela pourrait nécessiter une refonte complète de la législation centenaire, et potentiellement même des amendements constitutionnels.

Par exemple, le groupe de travail recommande de clarifier ce qui compte comme une objection légitime – c’est-à-dire pas seulement «Je n’aime pas les résultats» – et de distinguer éventuellement un rôle plus clair pour les tribunaux dans tout différend électoral.

Il recommande également de réformer la législation concernant les suites des élections, en particulier la loi de transition présidentielle, qui régit le transfert de pouvoir d’une administration à une autre.

Cette loi a été mise à jour à plusieurs reprises au fil des ans, mais en 2020, le refus de Trump de concéder a retardé l’administration des services généraux de «déterminer» le vainqueur légitime et d’entamer le processus.

Ici, le groupe de travail recommande que le Congrès clarifie potentiellement un déclencheur pour le début d’une transition, plutôt que de le laisser à la discrétion des fonctionnaires.

Des médias sociaux

À bien des égards, 2020 était une valeur aberrante parce que Trump était le président sortant. Il s’est plaint de fraude électorale avant même que quiconque ait voté, et il a fomenté ce mensonge par la suite dans sa défaite.

Cela a créé une crise dans la démocratie américaine et une déconnexion apparente quant à savoir si l’élection de 2020 était libre et juste.

Les experts du groupe de travail ont reconnu qu’il s’agissait d’un défi majeur, en particulier lorsque la source de la désinformation vient du président lui-même. La profonde polarisation du pays et les écosystèmes médiatiques divisés ne sont pas exclusivement des problèmes électoraux, mais ils ont contribué à la crise cette année.

Dans l’ensemble, le groupe de travail attribue aux entreprises de médias sociaux le mérite d’être plus agressives cette fois-ci, tirant les leçons de 2016, en particulier en ce qui concerne la désinformation étrangère.

Mais il a également remis en question l’efficacité de certains de ces changements. Par exemple, Twitter a étiqueté certains messages comme contenant des informations trompeuses ou contestées, y compris beaucoup appartenant au président.

Cependant, les auteurs du rapport ont vu des limites à l’efficacité de cette approche. D’une part, cela n’a pas toujours été fait très rapidement, laissant le temps aux théories du complot de se répandre sur les réseaux sociaux. Et cela laissait toujours les théories du complot dans le domaine public.

Le groupe de travail recommande de supprimer ces messages comme une tactique plus efficace que l’étiquetage. Cela suggère également de supprimer les métriques d’engagement des publications, l’idée étant que si beaucoup de gens les aiment ou les partagent, une personne sans méfiance pourrait être plus susceptible de la croire légitime. Et cela suggère de supprimer des éléments tels que les listes de tendances, où les algorithmes peuvent parfois élever les théories du complot.

Le groupe de travail, en général, recommande la transparence – de la part des entreprises de médias sociaux ainsi que des entreprises de médias traditionnels, y compris sur la manière dont les médias organisent des élections.

Vue d’ensemble: préparez-vous pour 2022 ou 2024, et chaque élection après

Le rapport du groupe de travail propose quelques recommandations générales, sachant que ce n’est que le début, et non la fin, de l’introspection au sujet de cette élection.

Un grand nombre de recommandations sont assez simples, mais elles ne le seront pas non plus, étant donné la polarisation du pays autour de l’acte même de voter.

Et, comme le soulignent les auteurs, le fait du chaos n’était pas vraiment surprenant, des interruptions pandémiques à un président qui a toujours dit qu’il ne céderait jamais. Certains de ces défis ont été mieux gérés que d’autres.

Les institutions étaient tendues et battues, mais elles ont réussi. Mais l’élection de 2020 devrait nous aider à comprendre que ce n’est pas une garantie.

« [T]L’opportunité et l’issue de ce sursis ne doivent pas être tenues pour acquises. Cette élection était également un avertissement », écrivent les auteurs. «Il n’y a aucune garantie que les structures institutionnelles qui ont tenu cette fois ne s’effondreront pas si elles sont à nouveau exposées au même stress.»