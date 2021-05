Comment éviter les foules qui visitent la Toscane, la Sicile, les Marches

Qu’est-ce qu’un voyage en Italie sans explorer les passages voûtés du Colisée, sauter les marches espagnoles et regarder avec ravissement merveilleux la chapelle Sixtine du Vatican? « Absolument relaxant », a déclaré Margherita Migliorini de Villa di Capannole, un hébergement de luxe dans la campagne toscane. Sa famille est propriétaire de la villa – qui était autrefois une ferme en activité – depuis des générations. L’Italie est l’un des endroits les plus populaires au monde pour voyager. Le pays a accueilli plus de 95 millions d’arrivées de touristes en 2019, le troisième en Europe après la France et l’Espagne, et le sixième au monde après les États-Unis, la Chine et le Mexique, selon la Banque mondiale.

Avec 55 en tout, l’Italie est à égalité avec la Chine pour avoir le plus de sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, bien que tous ne grouillent pas de touristes, comme le paysage rural du Val d’Orcia en Toscane. Frank Bienewald | LightRocket | Getty Images

Maintenant, l’Italie laisse entrer des touristes internationaux. L’Union européenne a accepté cette semaine de rouvrir ses frontières à les voyageurs qui ont été immunisés avec des vaccins approuvés, ainsi que ceux provenant d’une liste de pays à faible taux d’infection par Covid-19. La liste pourrait être finalisée dès cette semaine, selon Reuters. L’Italie avait déjà annoncé que les résidents de l’UE, de l’espace Schengen européen, du Royaume-Uni et d’Israël peut éviter la mise en quarantaine s’ils sont testés négatifs pour Covid dans les 48 heures suivant leur arrivée. Les voyageurs en provenance des États-Unis, du Canada, du Japon et des Émirats arabes unis peuvent contourner les exigences de quarantaine s’ils arrivent en Italie via « Vols testés par Covid»À Rome, Milan, Venise ou Naples. Ces vols exigent que les passagers aient un test négatif avant et après leur arrivée en Italie. Ces villes font partie des destinations touristiques les plus fréquentées d’Italie, qui laissent des régions moins connues du pays calmes et paisibles, même pendant l’été.

Voyages en voiture à travers la Sicile

En 2019, un peu moins de la moitié (près de 42 millions) de tous les voyageurs en Italie sont arrivés pour des vacances, selon l’enquête 2020 de la Banque d’Italie sur le tourisme international. Plus de 9 millions de ces arrivants ont acheté des voyages à forfait, selon le rapport. Si le terme «voyage à forfait» peut évoquer une caravane en bus de touristes sous la tutelle d’un guide agitant le drapeau, il existe des entreprises qui conçoivent des voyages accompagnés ou autonomes pour les vacanciers en quête de solitude.

Mondello, un arrondissement de la capitale sicilienne de Palerme. Michele Ponte / EyeEm | EyeEm | Getty Images

Le voyagiste milanais Find Your Italy est spécialisé dans «hors des sentiers battus»Visites du pays. Des visites en petits groupes sont disponibles vers des destinations comme les Abruzzes et les Pouilles, tout comme des itinéraires autonomes, qui commencent à partir de 645 euros (780 $) vers des endroits tels que les Langhe, le Piémont et la Sicile. « Je pense que cette année pourrait être une bonne chance pour les voyageurs individuels de visiter également les villes d’art, car elles ne seront pas aussi bondées que d’habitude, en raison du manque de grands groupes programmés », a déclaré à CNBC Roberta Leverone, directrice de l’entreprise. De mars à novembre, Find Your Italy organise des circuits autonomes de 11 jours à travers la Sicile orientale, qui comprennent des excursions dirigées par des archéologues, des historiens de l’art, des chefs et des producteurs de vin, selon le site Web de l’entreprise. « Nous proposons cette tournée avec [a] l’option d’auto-conduite, mais il est possible de l’avoir avec un chauffeur privé », a déclaré Leverone. La Sicile est populaire en juillet et août, alors Leverone suggère une visite de Milan et du lac Cuomo pour éviter les foules ou un visite gastronomique, œnologique et nature à travers la Sardaigne, qui, dit-elle, est calme toute l’année, sauf en août.

Plongée sous-marine dans la ville engloutie de Baia

Les aristocrates affluaient autrefois vers les thermes de l’ancienne station balnéaire romaine de Baia, près de la côte de Naples. La même activité volcanique qui attirait autrefois les riches Romains dans la région est la raison pour laquelle une partie de la ville se trouve maintenant à 15 mètres sous la mer.

Baia était autrefois une retraite hédoniste pour les riches; maintenant la plus grande partie, y compris des parties du nymphée montrées ici, se trouve au fond de la mer. © Francesco Pacienza | Moment ouvert | Getty Images

Sept sites archéologiques sous-marins avec des vestiges d’anciennes villas, des colonnes renversées et des mosaïques colorées peuvent être explorés par les plongeurs sous-marins et, dans une moindre mesure, les plongeurs en apnée. L’un des sites submergés les plus importants est le Nymphée de Claudio, qui faisait autrefois partie d’un palais impérial. Bien que la majeure partie du site contienne des ruines romaines originales, des statues sous-marines ont été reproduites, les originaux étant transférés au Museo Archeologico dei Campi Flegrei, un musée voisin qui a rouvert ses portes en avril.

Spéléologie dans les Marches

Dans la région des Marches – située le long du «mollet» central de la botte italienne – se trouve la Grotte di Frasassi, ou grottes de Frasassi. Des visites guidées emmènent les visiteurs le long d’un sentier pour voir des caractéristiques telles que le lac cristallisé et la salle sans fin. Les voyageurs peuvent avoir un aperçu des grottes à travers une vidéo d’une performance acapella en direct de «Silent Night» par Andrea Bocelli en décembre dernier.

Comme la Grotte di Frasassi, le temple de Valadier est également situé près du petit village de Genga, qui abrite moins de 1700 habitants, dans une partie reculée de la province d’Ancône des Marches. Luca Lorenzelli / EyeEm | EyeEm | Getty Images

La grotte peut être explorée en moins de deux heures, laissant suffisamment de temps pour visiter le temple de Valadier, une église octogonale construite à l’entrée d’une grotte voisine. Fonctionnalités du site Web de Grotte di Frasassi itinéraires d’un à trois jours pour les visiteurs, qui comprennent des arrêts pour voir les fresques du 13ème siècle dans la ville médiévale de Fabriano, les ruelles étroites de l’ancienne ville de Jesi et des dégustations de Verdicchio, le célèbre vin blanc de la région, et un salami à tartiner appelé ciausculo. « Les Marches sont l’une des meilleures régions pour les voyageurs à la recherche d’une expérience plus immersive et authentique en Italie », a déclaré Juliana de Brito, fondatrice du Site web de Wonderful Marche. «Dans les Marches, il est encore possible de retrouver le patrimoine des métiers anciens transmis au fil du temps et [which are] risque de disparaître. « Cela inclut les traditions de fabrication du papier datant du 12ème siècle et les artisans qui fabriquent des chaussures à la main, ce qui, selon Brito, se trouve dans le sud des Marches, où se trouvent certaines des usines de chaussures italiennes les plus célèbres. Elle recommande également les parcs naturels de la région, qui comprennent les nombreux sentiers du Monte Conero côtier qui peuvent être explorés à pied, à vélo ou à cheval. Elle appelle la Marche « un paradis de la gastronomie et du vin ». « C’est une mosaïque incroyable qui mélange la géographie, le climat et l’histoire », a déclaré de Brito.

Randonnée sur les volcans actifs d’Italie

L’Italie contient les seuls volcans actifs d’Europe continentale, et un circuit de 15 jours amène les voyageurs à les parcourir tous – le Vésuve, l’Etna et le Stromboli, ainsi que Vulcano (qui est en sommeil, mais pas éteint).

La caldeira sommitale du Vésuve, près de la baie de Naples. Atlantide Phototravel | Documentaire Corbis | Getty Images

Le « Volcans d’Italie – le Grand Tour”De Volcano Discovery, une agence de voyage spécialisée dans le tourisme volcanique, se concentre sur la nature, la culture et l’archéologie. C’est un voyage à pied et d’étude, ce dernier décrivant un voyage qui combine l’apprentissage et le voyage. Le niveau de difficulté est décrit comme «facile à difficile», et il est effectué en petits groupes de six à 12 voyageurs, selon le site Web. La prochaine tournée devrait partir en octobre de cette année, bien que des dates personnalisées soient disponibles sur demande.

Au-dessus des couleurs de Castelluccio

Bien que le petit village ombrien de Castelluccio situé en haut de la chaîne de montagnes des Apennins en Italie centrale a été gravement endommagé lors d’un tremblement de terre en 2016, les gens viennent encore pour les activités de plein air naturellement socialement éloignées de la région, telles que le rafting, le vélo et «La Fioritura», ou «La floraison» qui a lieu chaque année de fin mai à début juillet.

La floraison des fleurs sous Castelluccio di Norcia, avant le tremblement de terre de 2016 qui a endommagé une grande partie du village. Antonio Masiello | Actualités Getty Images | Getty Images

Pendant ce temps, jonquilles vibrantes, coquelicots, violettes et trèfles remplissent le plateau où se trouve la ville, un spectacle remarquable lorsqu’il est combiné avec le deltaplane ou le parapente. Les vols en tandem sont disponibles pour les débutants à partir de 100 euros (122 $), selon le site Web de Prodelta, une école de vol à voile locale.

Retraite bien-être en Toscane

La Toscane figure en bonne place sur la liste de nombreux voyageurs, mais ceux qui peuvent éviter l’attrait de Florence, des Cinque Terre et de San Gimignano peuvent trouver un réconfort à distance dans des villas de luxe, telles que Villa di Capannole, près de la ville de Bucine. La villa est une propriété de campagne toscane par excellence et comprend une piscine, un cottage séparé (pour les grands groupes) et une vue imprenable sur le paysage bucolique. Vous pourrez vous rendre dans les petites villes qui parsèment la région pendant la journée et vous détendre avec de somptueux dîners italiens faits maison, préparés par les propriétaires qui vivent à proximité, la nuit. Les tarifs varient de 3 500 à 5 920 euros (4 285 $ à 7 250 $) par semaine. Les voyageurs qui préfèrent les hôtels peuvent envisager la station balnéaire européenne de Côme, Como Castello Del Nero, qui rouvrira le 11 juin avec un centre de bien-être rénové. L’hôtel peut organiser des activités de plein air telles que la chasse aux truffes – le domaine abrite trois types de truffes noires – ainsi que l’expérience ultime à distance – des promenades en montgolfière au lever du soleil. Ceux qui planifient cet été peuvent se pencher sur Monteverdi Toscane, un hôtel de charme de luxe dans le village de Castiglioncello del Trinoro. Après une rénovation de 18 mois, l’hôtel rouvrira ses portes aux clients avec une clinique régénératrice, des installations de spa rénovées et de nouvelles suites d’hôtel en janvier 2022.

Comme le Colisée, mais sans la foule

Les visiteurs privés de sauter le Colisée de Rome cet été devraient savoir qu’ils ont d’autres options. Les critiques de TripAdvisor sont sans équivoque sur l’une des meilleures raisons de visiter l’amphithéâtre Flavian de Pozzuoli: «calme», «pratiquement pour vous-même» et «nous étions les seuls touristes là-bas».

Les passages souterrains de l’amphithéâtre Flavien de Pozzuoli, Italie. DEA / A. VERGANI | De Agostini | Getty Images