Une enquête menée auprès de 2000 adultes britanniques publiée en mars par Samsung KX a révélé que les employeurs ne prennent généralement que 28,7 secondes pour évaluer un CV, malgré le fait qu’il faut en moyenne près de six ans aux Britanniques pour sentir qu’ils l’ont perfectionné.

L’un des meilleurs moyens d’éviter les erreurs de CV à l’avenir est de savoir où vous risquez le plus de vous tromper, d’autant plus qu’il y aura probablement peu de temps pour faire bonne impression.

L’écrasante majorité des candidats à un emploi commettent ces simples erreurs. Une analyse de 20000 CV au Royaume-Uni en 2019 par le site d’emplois Adzuna, a révélé que plus de 90% d’entre eux avaient des fautes d’orthographe ou de grammaire. La même enquête a révélé que les hommes avaient également tendance à faire plus d’erreurs que les femmes, 8% des femmes à la recherche d’un emploi envoyant un CV impeccable, contre seulement 6% des hommes.

Les fautes d’orthographe font partie des erreurs les plus faciles à faire sur un CV, mais elles peuvent ruiner une première impression auprès d’un employeur potentiel.

Les erreurs sur les mots en majuscules et les fautes de frappe dans les noms de fichiers étaient également des erreurs à surveiller lors de la rédaction d’un CV, a déclaré Arkley.

« Les candidats doivent également toujours vérifier les noms de l’entreprise et des produits lors de la liste de leur expérience professionnelle, en particulier pour les mots qu’un correcteur orthographique ne reconnaîtrait pas », a-t-elle déclaré à CNBC par courrier électronique.

Ellie Green, experte en emplois chez Totaljobs, a souligné que la faute d’orthographe des noms et des titres des personnes était une erreur courante sur les CV.

Une mauvaise utilisation de certains mots était une autre façon dont les fautes d’orthographe se produisaient fréquemment, a déclaré Alkirwi. L’erreur «assurer» par «assurer» était un exemple courant, a-t-elle dit, ainsi que «affecter» et «effet».

Emma Alkirwi, directrice générale du service de rédaction de CV The CV Guru, a déclaré à CNBC par téléphone que les demandeurs d’emploi ne devraient pas se fier à la vérification orthographique pour éviter les erreurs de base « car il ne va pas toujours tout choisir, même si vous pensez qu’il devrait. »

Arkley a déclaré que le premier port d’escale pour lutter contre les fautes d’orthographe était de s’assurer que la langue de votre traitement de texte était correctement définie en fonction de votre région.

Alkirwi a recommandé de faire une pause après avoir rédigé votre CV et de le vérifier avec une nouvelle paire de yeux.

« Bien sûr, cela semble évident, mais ne faites pas les choses à la hâte, car vous n’êtes même pas dans le bon état d’esprit pour … avoir la capacité de revérifier votre travail », a-t-elle déclaré.

Green a également recommandé de demander à des amis ou à de la famille de jeter un œil après avoir vérifié le CV. En outre, elle a déclaré qu’il était important pour les employeurs de prendre en compte la neurodiversité lors de l’évaluation des curriculum vitae des candidats. La neurodiversité fait référence aux variations du fonctionnement du cerveau, y compris avec la pensée et l’apprentissage, et s’applique à des conditions telles que la dyslexie et le TDAH.

«Il est important de se rappeler qu’il existe tout un ensemble de normes qui déterminent la manière dont nous« devrions »rédiger un CV, mais celles-ci ne sont pas nécessairement propices à l’accessibilité et au recrutement équitable, en particulier pour les candidats dyslexiques, par exemple», a-t-elle déclaré.

Ne manquez pas:

Comment réussir un entretien d’embauche avec un recruteur de robots

La première chose à faire si vous démarrez une activité de freelance, de ce groupe de pigistes de 52000 personnes