Comment éviter les escroqueries courantes du Black Friday et du Cyber ​​​​Monday

“Il est important de rester vigilant et conscient de toute escroquerie potentielle qui pourrait vous arriver”, a déclaré Bago dans un communiqué envoyé par e-mail à CNBC Make It.

Si vous n’êtes pas sûr, recherchez un numéro de téléphone ou une adresse e-mail légitime et “contactez directement l’entreprise ou votre banque pour demander plus d’informations sur le problème”, a déclaré Bago.

“Ne cliquez jamais sur un lien et ne mettez pas votre nom d’utilisateur et votre mot de passe dans quelque chose que vous n’avez pas initié”, expert en cybersécurité Kevin Mitnick a déclaré à CNBC Make It le mois dernier. “C’est un ensemble de règles simples que les gens devraient avoir.”

Si le site Web n’est pas familier et que vous ne pouvez pas vérifier sa légitimité par la recherche – encore une fois, des sites comme TrustPilot peuvent vous aider – jouez en toute sécurité et évitez-le complètement.

L’authentification multifacteur est un moyen relativement simple de rendre plus difficile pour les pirates de pirater vos comptes personnels.

Mais ce n’est pas impénétrable, et les escrocs peuvent le contourner en vous envoyant un message de phishing se faisant passer pour votre banque ou un grand détaillant et vous demandant de confirmer un code de vérification pour finaliser votre achat.

Dans ces cas, l’escroc a probablement déjà vos informations de connexion et votre mot de passe — peut-être d’une fuite de données – et ils ont besoin du code de vérification pour accéder à vos comptes en ligne.

C’est pourquoi les banques et les détaillants vous rappellent généralement de ne partager vos codes d’authentification multifacteur avec personne et qu’ils ne vous appelleront jamais au téléphone pour demander le code.

Entrez uniquement un code de vérification directement dans une page de connexion que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance.

Jouer la sécurité en cette saison de magasinage peut sembler frustrant, mais c’est bien mieux que l’alternative. “Il vaut mieux rater quelques transactions que de se faire escroquer beaucoup d’argent par une fraude bancaire”, a déclaré Bago.

