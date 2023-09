Comment éviter les escroqueries à l’assurance-maladie

Selon la Coalition contre la fraude à l’assurance, les escroqueries contre les assureurs publics et privés de soins de santé constituent – ​​et de loin – le type de fraude à l’assurance le plus important. Personne ne sait exactement combien d’argent est perdu à cause de la fraude en matière de soins de santé, mais il s’agit probablement de dizaines de milliards de dollars par an, affirme le groupe. En outre, le vol d’identité médicale est désormais l’une des principales plaintes reçues par la Federal Trade Commission, rapporte CNBC.

Les assurances gouvernementales, y compris Medicare, sont une cible fréquente. En effet, les fraudeurs utilisent les nouvelles cartes d’identité Medicare émises cette année pour voler des identités. Les nouvelles cartes remplacent les numéros de sécurité sociale par des numéros à 11 caractères générés aléatoirement. Des fraudeurs se faisant passer pour des responsables de Medicare demandent aux gens de payer pour les nouvelles cartes, qui sont en fait gratuites. Ou encore, ils appellent les gens pour leur dire qu’ils ont un remboursement à venir et qu’ils ont besoin d’un numéro d’identification et d’un numéro de compte bancaire pour le déposer. Ces escroqueries, ainsi que de nombreuses autres escroqueries Medicare, sont utilisées pour voler de l’argent ou l’identité de la personne et l’utiliser pour ses propres soins médicaux ou le vendre sur le marché noir.

La fraude à la facturation est un autre problème majeur, et il n’est pas toujours facile de distinguer ce qui est légitime de ce qui ne l’est pas. « Il peut y avoir une confusion au sujet des services facturés, et il est difficile de déterminer s’il s’agit d’une fraude ou d’une erreur de facturation », explique Fred Riccardi, vice-président des services clients au Medicare Rights Center. Heureusement, il existe de nombreuses ressources pour vous aider.

Les Centers for Medicare et Medicaid Services répertorient de nombreux conseils pour prévenir la fraude sur son site Internet. Parmi les plus critiques figurent :

Protégez votre Medicare et Numéros de sécurité sociale et traitez votre carte Medicare comme si c’était une carte de crédit. Ne donnez votre carte ou votre numéro Medicare à personne, à l’exception de votre médecin ou des personnes qui, selon vous, devraient l’avoir.

N’oubliez pas que rien n’est jamais « gratuit ». N’acceptez pas d’offres d’argent ou de cadeaux pour des soins médicaux gratuits.

Renseignez-vous sur Medicare. Connaissez vos droits et ce qu’un fournisseur peut et je ne peux pas facturer à Medicare.

Méfiez-vous des prestataires qui vous disent que l’article ou le service n’est généralement pas couvert, mais qu’ils « savent comment facturer Medicare » pour que Medicare paie.

Vérifiez toujours vos pilules avant de quitter la pharmacie pour vous assurer que vous avez reçu le bon médicament, notamment s’il s’agit d’un médicament de marque ou générique, ainsi que la quantité totale. Si vous ne recevez pas votre ordonnance complète, signalez le problème au pharmacien.

Il y a autant de choses à ne pas faire et à faire. Le plus important : ne croyez pas tout ce que vous entendez de sources inconnues. Lors de l’inscription ouverte et tout au long de l’année, « vous serez inondé de nombreuses formes de communication », explique Chris Hakim, vice-président des produits Medicare pour la cybersanté, un marché en ligne pour les régimes d’assurance maladie. « Les consommateurs doivent être très prudents et rechercher des organisations réputées. »

Medicare ne vous appellera jamais au téléphone pour vous demander des informations, et la vente de produits et services Medicare en porte-à-porte est interdite par la loi, explique Hakim. CMS met également en garde contre le fait de se laisser prendre au piège de la publicité dans les médias, car de nombreuses publicités télévisées et radiophoniques « n’ont pas votre intérêt à cœur », explique-t-il.

Les appels automatisés sont un gros problème. « J’en reçois quatre ou cinq par jour », explique Tatiana Fassieux, consultante auprès de California Health Advocates, une organisation de défense de Medicare. « Ne succombez pas à ces offres gratuites d’orthèses de dos et de genou. Vous n’obtiendrez peut-être pas ce dont vous avez vraiment besoin parce que votre médecin n’est pas impliqué, et c’est également une porte ouverte pour que quiconque fait cela continue de soumettre des réclamations selon lesquelles l’individu n’a pas ce n’est pas obtenu ou nécessaire. »

Méfiez-vous également des approches marketing des régimes et des agents d’assurance. « Aucune sollicitation porte-à-porte n’est autorisée pour les plans Medicare », explique Fassieux. Et ne croyez pas lorsqu’un agent ou un courtier prétend qu’il peut vous proposer une meilleure offre. « Tous les tarifs sont fixes et déposés auprès du gouvernement », explique Hakim. « Qu’il s’agisse d’un agent ou d’un transporteur, vous ne pouvez pas obtenir un meilleur tarif avec quelqu’un plutôt qu’avec un autre. »

Chaque fois que vous utilisez vos prestations, assurez-vous d’examiner attentivement vos demandes Medicare pour détecter les erreurs. « Nous disons toujours de lire votre avis récapitulatif Medicare et votre explication des avantages, et d’essayer d’éliminer la possibilité d’une erreur », explique Riccardi. CMS vous recommande d’enregistrer les dates sur un calendrier et de sauvegarder les reçus et les relevés que vous recevez des fournisseurs pour vérifier les erreurs. Comparez les dates et les services sur votre calendrier avec les relevés que vous recevez de Medicare pour vous assurer que vous avez répertorié chaque service et que tous les détails sont corrects. Si vous pensez qu’un montant est incorrect et que vous connaissez le fournisseur, appelez son bureau et renseignez-vous. Le bureau pourra peut-être expliquer la confusion ou se rendre compte qu’il a commis une erreur de facturation. Vérifiez les réclamations le plus tôt possible, car plus tôt vous détecterez et signalerez les erreurs, plus vite elles pourront être corrigées ou arrêtées.

N’oubliez pas qu’il existe des organisations pour vous aider. Le Patrouille senior de l’assurance-maladie est une ressource en ligne dédiée à la lutte contre la fraude et les abus de Medicare. Il existe des programmes nationaux et étatiques pour sensibiliser les consommateurs à la fraude, explique Riccardi. « Nous venons d’aider une bénéficiaire qui n’a pas reçu de nouvelle carte Medicare. Nous avons appelé Medicare et vérifié ses informations, et ils lui envoient une nouvelle carte. C’était une action volontaire de la bénéficiaire, plutôt que de recevoir un appel téléphonique où une entité essayait pour obtenir ses informations », dit-il.

Si vous soupçonnez une fraude, quelle qu’elle soit, signalez-la immédiatement :