Comment éviter la hausse des prix Paramount+

Fin juin, Paramount+ augmentera ses prix pour les niveaux Essential et Premium.

La hausse des prix est le résultat de la fusion de la plate-forme avec Showtime, qui est actuellement proposée en tant qu’offre groupée distincte. Showtime comprend des séries telles que Yellowjackets, Billions, Dexter et The Chi.

Si, toutefois, vous êtes abonné à Paramount + pour ses originaux comme les émissions Stark Trek, 1883 et School Spirits, alors cette augmentation des coûts peut être un coup dur. Heureusement, il existe un moyen de bloquer les prix plus bas plus longtemps. Voici ce que vous devez savoir.

Notez que ce n’est que pour les clients américains maintenant. Si nous en entendons plus sur le Royaume-Uni, nous mettrons à jour cet article.

De combien Paramount+ augmente-t-il ?

Paramount a annoncé publiquement les augmentations de prix des abonnements mensuels et a depuis confirmé directement à Tech Advisor le montant des abonnements annuels une fois que les hausses de prix entreront en vigueur. Ce seront :

Abonnement mensuel Paramount+ Essential : passant de 4,99 $ par mois à 5,99 $ par mois

Abonnement mensuel Paramount+ Premium : passe de 9,99 $ par mois à 11,99 $ par mois

Abonnement annuel Paramount+ Essential : passant de 49,99 $ par an à 59,99 $ par an

Abonnement annuel Paramount+ Premium : passe de 99,99 $ par an à 119,99 $ par an

Notez que Paramount + Premium sera renommé Paramount + avec Showtime, qui est au même prix que le nouveau niveau Premium.

Le niveau le plus cher est sans publicité et comprend la programmation en direct des stations locales de CBS.

Paramount n’a pas confirmé si l’essai gratuit de sept jours sera toujours disponible lorsque le changement de marque aura lieu – nous devrions en savoir plus en juin.

Évitez la hausse des prix de Paramount+ en achetant un abonnement annuel

La hausse des prix Paramount + aura lieu le 27 juin 2023 tant pour les nouveaux clients que pour les clients existants.

Cela signifie que vous pouvez bloquer les forfaits annuels les moins chers si vous inscrivez-vous avant. Vous pouvez économiser 10 $ en vous inscrivant au niveau Essentiel et 20 $ en vous inscrivant au niveau annuel.

Vous n’aurez pas besoin de payer les prix les plus élevés jusqu’à la fin de votre abonnement en 2024.

INSCRIVEZ-VOUS À PARAMOUNT+

Bundle dans Paramount + avec un autre abonnement

Vous pouvez également économiser de l’argent sur Paramount + en le regroupant avec autre chose. Au moment de la rédaction, vous pouvez obtenir le niveau Essentiel avec un Abonnement Walmart+qui coûte 12,95 $ par mois.

Walmart + offre aux membres une variété d’avantages, notamment des réductions sur les produits pharmaceutiques, l’essence, l’accès aux ventes flash et la livraison illimitée gratuite.

Annuler votre abonnement

Si aucune de ces options ne vous convient, vous pouvez simplement annuler complètement votre abonnement Paramount+. Voici ce que tu dois faire:

Ouvrez le site Web Paramount+ dans votre navigateur

Cliquez sur votre nom d’utilisateur dans le coin supérieur droit

Faites défiler vers le bas et cliquez sur « annuler votre abonnement »

Si vous vous êtes inscrit via l’Apple Store ou Google Play, cela peut différer – consultez le guide officiel Paramount + pour l’annulation.

Vous pouvez également trouver des options alternatives dans notre liste des meilleurs services de streaming TV.