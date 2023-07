Comment éviter la hausse des prix du paon

Peacock est le dernier service de streaming à avoir été touché par des hausses de prix cette année. Si vous voulez continuer à regarder toutes vos émissions NBC préférées sans débourser plus d’argent, il existe un moyen.

Voici tout ce que nous savons sur la hausse des prix de Peacock. Nous avons également un guide sur le plan Netflix qui vous convient et un classement des meilleurs services de streaming TV.

Ces prix viennent d’être confirmés pour les États-Unis. Au Royaume-Uni, le contenu Peacock est disponible via le service de streaming Now. À notre connaissance, les prix de ce service resteront les mêmes.

De combien Peacock augmente-t-il ?

Selon The Hollywood Reporter, les abonnements mensuels à Peacock augmenteront des montants suivants :

Peacock Premium – Augmentation de 4,99 $ par mois à 5,99 $ par mois

Peacock Premium Plus – Augmentation de 9,99 $ par mois à 11,99 $ par mois

Le site Web Peacock a également confirmé que les abonnements annuels seront modifiés comme suit :

Peacock Premium – Augmentation de 49,99 $ par an à 59,99 $ par mois

Peacock Premium Plus – Passant de 99,99 $ par mois à 119,99 $ par mois

Le niveau gratuit de Peacock s’est terminé plus tôt cette année, vous ne pourrez donc pas passer à cela.

Nous ne savons pas encore si l’essai gratuit de sept jours sera toujours disponible – si nous entendons plus d’informations, nous mettrons à jour cet article.

Évitez la hausse des prix de Peacock en achetant un abonnement annuel

Peacock augmentera ses prix sur 17 août 2023. Donc, si vous souhaitez vous assurer des prix plus bas et éviter de payer plus à long terme, assurez-vous d’acheter un abonnement annuel Peacock avant cette date.

Souscrivez à un abonnement annuel Peacock Premium

Si vous vous inscrivez au niveau Peacock Premium, vous économiserez 10 $. Si vous optez pour le niveau Peacock Premium Plus, vous économiserez 20 $.

Si vous optez pour le niveau Premium Plus plus cher, vous bénéficierez d’une visualisation sans publicité, d’un accès aux sports et événements en direct et de l’option de visualisation hors ligne avec téléchargements.

Regroupez Peacock avec un autre abonnement

Si vous recherchez un nouveau fournisseur d’accès Internet, Spectrum propose un abonnement Peacock Premium avec certains de ses forfaits Internet.

Vous pouvez découvrir comment l’activer sur le site Web de Peacock.

Résilier votre abonnement Peacock

Si aucune de ces options ne vous convient, vous pouvez annuler complètement votre abonnement. Voici les étapes dans leur forme la plus simple :