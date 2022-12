Comment éviter la hausse des prix de Disney +

Si vous êtes basé aux États-Unis, les prix de Disney+ changent ce jeudi (8 décembre 2022). Cela est dû à l’ajout d’un nouveau niveau financé par la publicité.

Le niveau standard sans publicité – sur lequel tous les utilisateurs sont actuellement actifs – passera de 7,99 USD par mois et 79,99 USD par an à 10,99 USD par mois et 109,99 USD par an pour les abonnés nouveaux et existants. Le changement aura lieu pour les titulaires de compte courant lorsque le prochain cycle de facturation aura lieu après le 8 décembre 2022.

Le nouveau niveau financé par la publicité coûtera 7,99 $ par mois et 79,99 $ par an. Le Royaume-Uni et d’autres pays n’obtiendront pas l’augmentation des prix pour le moment, mais elle devrait arriver à un moment donné l’année prochaine.

Avec le coût de la vie qui grimpe, cette augmentation de prix ne sera pas une joie pour beaucoup. Cependant, n’ayez crainte, vous avez encore du temps pour l’esquiver. Nous avons rassemblé toutes les options que vous pouvez essayer pour réduire les coûts.

Acheter un abonnement annuel

La première chose que vous pouvez faire est d’acheter ou de renouveler votre compte avec un abonnement annuel avant le 8 décembre.

Un abonnement annuel coûte 79,99 $. Si vous êtes un nouvel abonné, vous pouvez vous inscrire sur le site Web de Disney+.

Si vous devez renouveler, suivez les étapes suivantes avant le 8 décembre 2022 :

Ouvrez le site Web de Disney+ dans votre navigateur

Cliquez sur l’icône de profil sur le côté droit et appuyez sur “Compte” dans le menu déroulant

Suivez les étapes pour gérer votre compte et modifier votre abonnement – ​​cela sera différent selon la façon dont vous payez pour Disney+

Si, toutefois, vous êtes à mi-chemin de votre abonnement annuel, cela peut être pénible. Heureusement, il y a autre chose que vous pouvez faire.

Achetez un abonnement cadeau Disney+ de 12 mois

Une autre façon d’économiser de l’argent avant la hausse des prix de Disney + consiste à acheter un abonnement cadeau de 12 mois pour vous-même.

Les abonnements cadeaux peuvent être activés à tout moment. Par conséquent, vous pouvez d’abord vous abonner à un abonnement annuel, puis l’activer lorsque vos 12 mois sont écoulés pour conserver les prix les plus bas plus longtemps. Il n’y a actuellement aucune date d’expiration sur les abonnements cadeaux, nous ne voyons donc pas pourquoi cela ne serait pas possible.

Disney

Voici ce que vous devrez faire avant le 8 décembre 2022 si vous êtes aux États-Unis:

Rendez-vous sur la page d’abonnement aux cadeaux Disney+

Entrez le nom et l’adresse e-mail du destinataire – assurez-vous qu’il s’agit d’une adresse qui n’est pas déjà enregistrée sur le site car elle ne s’applique qu’aux nouveaux clients

Achetez l’abonnement de 12 mois pour 79,99 $

Une fois la carte-cadeau arrivée dans votre boîte de réception, ne l’activez que lorsque vous le souhaitez.

Lorsque vous souhaitez utiliser la carte-cadeau, créez un tout nouveau compte Disney+ en utilisant la carte-cadeau comme option de paiement

Bundle dans Disney + avec un contrat haut débit

Une autre façon de réduire les coûts avec votre abonnement au streaming consiste à regrouper Disney + avec un contrat haut débit. L’offre Disney + la plus longue que nous ayons vue jusqu’à présent est de six mois de service avec l’un des forfaits de données illimités de Verizon aux États-Unis.

Vous pouvez en savoir plus sur cette offre dans notre article sur la façon d’obtenir une réduction sur Disney +.

Résiliez complètement votre abonnement

Si aucune de ces options ne vous convient, vous pouvez annuler complètement votre compte avec Disney+. Vous pouvez toujours rejoindre plus loin si une émission / un film que vous cherchez désespérément à regarder devient disponible sur la plate-forme.

Voici ce que vous devez faire pour annuler un abonnement :

Ouvrez le site Web de Disney+ dans votre navigateur

Cliquez sur l’icône de profil sur le côté droit et appuyez sur “Compte” dans le menu déroulant

Suivez les étapes pour gérer votre compte et résilier votre abonnement

Vous pouvez trouver des instructions plus détaillées – y compris comment annuler depuis un téléphone ou un téléviseur – dans notre guide pour annuler Disney+.