Comment éviter la hausse des prix d’Amazon Prime

Les utilisateurs d’Amazon Prime au Royaume-Uni vont connaître une hausse de prix la semaine prochaine, avec des coûts qui bondissent de 20% pour son plan annuel.

La société cite plusieurs raisons à ces augmentations, notamment la couverture des coûts du nouveau contenu pour Amazon Prime Video (comme l’investissement dans la diffusion sportive), ainsi que l’inflation au plus haut depuis 40 ans. Il y a également des spéculations selon lesquelles l’augmentation des prix de Netflix pourrait également avoir influencé la hausse.

Les clients d’Amazon aux États-Unis ont reçu une hausse de prix plus tôt cette année, donc cette nouvelle n’est pas une surprise. Les clients d’Amazon Prime bénéficient d’une livraison le lendemain, d’un accès aux ventes flash, de la diffusion de programmes télévisés et de films via Amazon Prime Video, de livres électroniques, de diffusion de musique et d’autres avantages.

Si vous souhaitez savoir quels seront les prix des nouveaux abonnements Amazon Prime au Royaume-Uni et comment éviter de les payer, nous avons tout ce que vous devez savoir.

De combien augmente Amazon Prime ?

Les coûts d’abonnement Amazon UK Prime affecteront les forfaits mensuels et annuels, ainsi que les forfaits étudiants. Voici quels seront les changements de prix :

Abonnement mensuel Amazon Prime : passant de 7,99 £ par mois à 8,99 £ par mois

Abonnement annuel Amazon Prime : passant de 79 £ par an à 95 £ par an

Abonnement mensuel Amazon Prime Student : passant de 3,99 £ par mois à 4,49 £ par mois

Abonnement annuel Amazon Prime Student : passant de 39 £ par an à 47,49 £

Pour autant que nous sachions, Amazon aura toujours son essai gratuit de 30 jours disponible pour les membres standard, ainsi que son essai gratuit de six mois pour les nouveaux clients sur les plans étudiants.

Jusqu’à présent, aucune augmentation pour les abonnements Amazon autonomes (comme Amazon Prime Video ou Amazon Music Unlimited) n’a été confirmée. Si nous entendons quelque chose de plus, nous mettrons à jour cet article.

Acheter un abonnement annuel avant la hausse des prix

La hausse des prix aura lieu le 15 septembre 2022 pour les clients nouveaux et existants.

La meilleure façon de bénéficier des prix les plus bas – et d’économiser 16 £ – est d’acheter ou de renouveler un plan annuel pour 79 £ (ou 39 £ si vous êtes étudiant). Assurez-vous de le faire avant de 15 septembre 2022.

Si vous n’êtes pas encore inscrit à Amazon Prime, vous pouvez le faire sur le site. Les nouveaux utilisateurs peuvent bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours.

Si vous souhaitez renouveler votre forfait, voici ce que vous devez faire :

Rendez-vous sur votre compte, puis cliquez sur “Adhésion principale”

Cliquez sur “Gérer l’abonnement Prime”

Sélectionnez “Modifier l’option de paiement”

Ici, vous pourrez modifier votre date de facturation et passer à un forfait annuel

Regroupez Amazon Prime avec un abonnement mobile

Vous pouvez également économiser de l’argent sur certains services Amazon Prime en les regroupant avec un autre abonnement. O2 propose Prime Video, Amazon Prime Unlimited et Audible avec ses forfaits mobiles.

Annuler votre abonnement

Si aucune de ces options n’est viable, vous pouvez toujours annuler complètement votre abonnement. Vous avez toujours la possibilité de vous réinscrire tous les mois si vous changez d’avis.

Voici comment annuler votre abonnement Amazon Prime :

Rendez-vous sur votre compte, puis cliquez sur “Adhésion principale”

Cliquez sur “Gérer l’abonnement Prime”

Cliquez sur “Terminer l’abonnement Prime”

Confirmez votre choix en sélectionnant ‘Je ne veux pas mes avantages’

Si vous souhaitez plus de détails sur la façon de procéder, comme comment annuler sur mobile, consultez notre guide pour annuler Amazon Prime.