Comment éviter d’être dupé par les escroqueries de Medicare lors de l’inscription ouverte

Vous savez peut-être que c’est la période d’inscription ouverte pour Medicare.

Les escrocs aussi.

La Federal Trade Commission avertit que les fraudeurs pourraient profiter de cette période annuelle pour se faire passer pour des agents de Medicare. L’inscription ouverte au programme, qui a commencé le 15 octobre et se poursuivra jusqu’au 7 décembre, est le moment où les bénéficiaires de Medicare peuvent apporter des modifications à leur couverture – et les criminels essaient souvent d’en tirer parti avec des appels non sollicités.

“Si quelqu’un vous demande votre numéro d’identification Medicare, les sirènes devraient se déclencher”, a déclaré Ari Parker, conseiller principal chez Chapter, une société de conseil Medicare. “Idem avec votre numéro de sécurité sociale et les informations de compte courant.”

De manière générale, personne n’est autorisé à vous contacter – de manière non sollicitée – au sujet de votre couverture, que ce soit par téléphone ou par e-mail. Bien entendu, cela exclut les agents avec lesquels vous travaillez déjà ou qui vous ont inscrit à votre plan actuel.

Lors de l’inscription ouverte, les bénéficiaires sont encouragés par les Centers for Medicare & Medicaid Services à revoir leur couverture actuelle et à s’assurer qu’elle leur conviendra toujours l’année prochaine. En général, cette période est destinée à apporter des modifications liées à la partie D (couverture des médicaments sur ordonnance) et aux plans Avantage – qui fournissent la partie A (couverture hospitalière) et la partie B (soins ambulatoires) et incluent généralement la partie D.