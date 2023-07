Comment éviter de travailler pendant les vacances

Cet été, les travailleurs pourraient ressentir plus de chaleur de leurs ordinateurs portables surutilisés que du soleil à la plage.

L’hiver a entraîné des vagues de licenciements qui ont laissé les entreprises de tous les secteurs avec moins de main-d’œuvre. Pendant ce temps, l’inflation record a pesé sur le porte-monnaie des consommateurs.

Avec des effectifs d’entreprise plus petits, les employés se sont retrouvés avec des charges de travail plus lourdes. Résultat : 68 % des Américains déclarent travailler pendant leurs vacances, selon un Enquête de mai de la plateforme d’apprentissage en ligne Elvtr. L’étude a interrogé 1 800 travailleurs américains et 500 au Canada.

Et c’est s’ils prennent des vacances du tout. Avec un pouvoir d’achat plus faible, les consommateurs ont grevé leur budget pour se permettre de voyager.

Selon un rapport Selon le cabinet d’études de marché Harris Poll et la plateforme logicielle RH Ceridian, 67 % des employés américains qui prévoyaient de prendre des vacances d’été cette année disent que cela pourrait ne plus être possible. Plus d’un tiers disent que c’est parce que les voyages sont devenus trop chers en raison de l’inflation, tandis que 32 % l’attribuent au fait que leur travail est devenu trop chargé ou qu’il n’y a personne pour assumer leurs responsabilités professionnelles pendant leur absence.

Le « travail » – effectuer des tâches professionnelles pendant les vacances – était autrefois un avantage du mouvement croissant vers le travail à distance : alors que de plus en plus d’entreprises donnaient aux employés la possibilité de travailler de n’importe où, certains ont pensé, pourquoi ne pas créer « n’importe où » une côte tropicale sur une excursion d’une semaine à la plage ?

Désormais, le travail semble être devenu une exigence dans certains secteurs.