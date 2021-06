Comment éviter de se faire brûler par votre partenaire commercial

L’un des carrefours les plus importants sur la voie du succès des petites entreprises – et celui que presque tous les entrepreneurs rencontreront à un moment donné – est incroyablement perfide : décider de prendre ou non un partenaire. La façon dont vous y naviguez peut faire la différence entre le succès et un désastre total.

Bien fait, un partenariat peut propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets, en ajoutant non seulement quelqu’un pour partager le travail, mais aussi une nouvelle perspective, une nouvelle expertise et, potentiellement, un nouveau soutien financier.

« Un partenariat pourrait signifier que votre entreprise aura accès à de nouveaux produits, atteindra un nouveau marché, bloquera un concurrent par le biais d’un contrat exclusif ou augmentera la fidélité de la clientèle », a déclaré la Fédération nationale des entreprises indépendantes, un groupe de défense des petites entreprises, dans un communiqué. article de blog.

Mais les partenariats commerciaux peuvent aussi être désastreux. Dans l’un des exemples les plus extrêmes, Chris Smith de Californie s’est retrouvé mort après un différend avec son partenaire commercial, Edward Shin. Les deux avaient cofondé 800XChange, spécialisé dans la génération de prospects pour les clients du secteur de la consolidation de dettes.

Shin, maintenant âgé de 43 ans, purge une peine d’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle après qu’un jury du comté d’Orange, en Californie, l’a reconnu coupable en 2018 de meurtre au premier degré. Les procureurs ont allégué que Shin avait commis le meurtre après que Smith eut découvert son stratagème consistant à prendre des centaines de milliers de dollars sur 800XChange pour rembourser une condamnation pour crime antérieure. Shin a ensuite couvert le crime pendant des mois en se faisant passer pour Smith dans des courriels aux membres de sa famille, affirmant qu’il naviguait autour du monde sur un yacht.

« Vous devez vraiment vous mettre dans cette situation. Comment me sentirais-je en pensant que je parle à mon fils et que c’est la personne même qui l’a tué ? » L’enquêteur privé Joe Dalu, qui a aidé à résoudre l’affaire, a déclaré à « American Greed » de CNBC. « Les mener, garder cet espoir, c’est vraiment diabolique. »

Shin a même utilisé la ruse des e-mails pour négocier un « accord » pour dissoudre 800XChange à des conditions qui lui sont favorables.

Smith avait 33 ans lorsqu’il a été vu pour la dernière fois en 2010. Son corps n’a jamais été retrouvé.