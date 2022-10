Comment éviter de se faire arnaquer en 2022

Les arnaques sont partout. Ils arrivent dans votre boîte de réception, sous forme de messages SMS, de liens envoyés par des “amis”, d’appels téléphoniques et même en personne.

Vous pouvez être confronté à une arnaque à peu près n’importe où, à tout moment. Et notre objectif est de vous donner les connaissances nécessaires sur le fonctionnement des escrocs et sur la manière dont ils obtiennent vos informations de paiement afin que vous puissiez repérer l’arnaque. avant de vous perdez votre argent.

Il existe des escroqueries courantes que vous pouvez lire, telles que le support technique de Microsoft, les faux remboursements d’impôts et les , mais en utilisant les conseils ci-dessous, vous devriez être en mesure de repérer les signes de n’importe quel arnaque et évitez de donner aux fraudeurs des informations personnelles qu’ils peuvent utiliser pour usurper votre identité ou, plus important encore, vider votre compte bancaire.

1. Repérez les faux messages et e-mails

Les escroqueries sont de plus en plus sophistiquées. Ne présumez pas que vous pouvez en repérer un par une mauvaise orthographe et grammaire. Bien sûr, il y a encore beaucoup d’escroqueries qui contiennent des fautes de frappe, un mauvais anglais et une mauvaise ponctuation.

Mais il y en a beaucoup qui sont aussi bonnes que les communications officielles d’entreprises bien connues, et il n’est pas trop difficile de créer un faux site Web qui ressemble exactement au vrai.

Le moyen le plus simple de vérifier si ce que vous avez reçu est une arnaque consiste à consulter l’URL (l’adresse Web) de tous les liens contenus dans le message que vous lisez.

Les escrocs ne peuvent pas utiliser l’adresse authentique, car ils ne contrôlent pas le véritable site Web et ne peuvent pas l’utiliser pour voler vos informations. Au lieu de cela, ils enregistreront un nom à consonance similaire et espèrent que vous ne le remarquerez pas.

Ce message texte, par exemple, pourrait sembler authentique à de nombreuses personnes. Mais une URL authentique commence par https:// et apparaîtra en entier sous https://www.revolut.com.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Les navigateurs Web, en particulier ceux des téléphones, peuvent ne pas afficher l’URL complète, mais vous pouvez toujours cliquer ou appuyer dessus dans la barre d’adresse pour voir le tout.

Jim Martin / Fonderie

Mais dans un message texte, la partie https:// est souvent masquée, de sorte que l’URL complète de ce message frauduleux est en fait https://https-revolut.com. C’est proche de la réalité, mais si vous savez ce qu’il faut rechercher, ce n’est évidemment pas l’article authentique.

Ne soyez pas tenté d’appuyer sur ou de cliquer sur des liens dont vous n’êtes pas sûr. Vous pouvez généralement déterminer s’il est dangereux ou non avant de en cliquant dessus.

De plus, de nos jours, de nombreux bons logiciels et applications de sécurité vous avertissent lorsqu’ils détectent un lien dangereux dans un e-mail ou un SMS. Certains peuvent même le faire dans les flux de médias sociaux.

Sûr les mêmes lignes ne pas ouvrir les pièces jointes des e-mails sauf si vous êtes sûr qu’ils sont en sécurité. Si vous n’êtes pas sûr, ne soyez pas tenté de les ouvrir. Encore une fois, les logiciels de sécurité peuvent analyser les pièces jointes et vous avertir si elles contiennent quelque chose de dangereux. Il existe un bon antivirus gratuit si vous ne pouvez pas vous le permettre.

3. Ne donnez pas de mots de passe ou de détails de paiement

Si vous recevez une demande de coordonnées bancaires, de numéro de carte de crédit ou de débit ou de tout autre type de paiement alors que vous ne l’attendiez pas, méfiez-vous.

Entreprises et organisations légitimes n’appelez pas à l’improviste et demandez des détails de paiement ou mots de passe ou toute autre information personnelle. Une arnaque courante consiste à ce qu’une personne se faisant passer pour votre banque vous dise qu’il y a un problème et que vous devez vérifier (ou re-vérifier) ​​vos coordonnées.

Donc, si cela se produit, que ce soit par téléphone, en personne, par e-mail ou par un autre formulaire, supposez qu’il s’agit d’une arnaque et ne leur dites rien.

Dans le cas peu probable où il s’agirait d’une véritable demande, vous devez dire que vous allez contacter vous-même l’entreprise pour savoir si le message et la demande proviennent vraiment d’elle. Si ça est authentique, ils n’auront pas de problème avec cela.

Le seul moment où l’on devrait vous demander des informations est lorsque vous appelez une entreprise pour parler des spécificités d’un service ou d’un compte (comme votre banque, votre médecin ou votre compagnie d’assurance). Même dans ce cas, ils ne vous demanderont pas vos coordonnées bancaires ni votre mot de passe. Tout au plus, on vous demandera une ou deux lettres d’un mot de passe, mais jamais la totalité.

4. Ne soyez pas obligé d’agir rapidement

Tout récemment, on nous a parlé d’une escroquerie téléphonique au Royaume-Uni où les escrocs téléphonent aux victimes en se faisant passer pour la police. Ils disent qu’ils enquêtent sur une fraude associée à votre compte bancaire et qu’ils doivent confirmer les détails avec vous.

Il s’agit d’une tactique de pression classique utilisée pour semer la panique et vous persuader de vous conformer à votre meilleur jugement.

Les escrocs utilisent de nombreuses autres façons de faire pression sur vous en vous donnant des délais serrés qui vous font penser que vous devez agir immédiatement.

Mais vous ne le faites pas. La première chose à faire est de vérifier si la demande est authentique.

Comme nous l’avons dit, faites-le en contactant l’entreprise ou l’organisation qui est censée demander ces informations et vérifiez si elles proviennent d’eux ou non.

Si on vous dit que votre compte est gelé ou qu’il y a un problème avec votre banque, contactez votre banque (en utilisant des coordonnées officielles et authentiques) et demandez-leur.

5. Si cela semble trop beau pour être vrai…

… c’est probablement le cas. Autant d’escroqueries qui promettent une bonne affaire ou une offre à ne pas manquer.

Certains sont assez évidents. Vous n’avez pas, par exemple, été laissé des millions par un parent inconnu. Et quelqu’un que vous ne connaissez pas avec des millions ne vous a pas contacté au hasard pour utiliser votre compte bancaire pour le transférer à quelqu’un d’autre.

De même, vous n’avez pas gagné un concours ou un tirage au sort auquel vous n’avez pas participé.

Si vous pensez avoir vu une bonne affaire sur un site Web que vous ne connaissez pas, vérifiez s’il est bien noté sur TrustPilot. Les entreprises peuvent publier de faux avis, alors lisez-en autant que possible pour vérifier qu’ils sont authentiques. Il est généralement possible de dire si ce n’est pas le cas.

Si vous ne trouvez aucun avis sur l’entreprise, il est généralement préférable de payer un peu plus et d’acheter le produit ou le service auprès d’une source fiable.

6. Payez avec une carte de crédit

Les achats de plus de 100 £ au Royaume-Uni avec une carte de crédit sont protégés par ce qu’on appelle l’article 75. Si vous ne recevez pas ce que vous avez payé, vous pouvez en informer la société de carte de crédit et vous pourrez peut-être réclamer le remboursement.

Aux États-Unis, les cartes de crédit offrent également plus de protection que les autres moyens de paiement, mais vous pouvez également utiliser Apple Pay, Google Pay ou un autre système qui cache votre carte et vos coordonnées bancaires au commerçant.

7. Renseignez-vous directement auprès de l’entreprise en question

Ne présumez pas que les e-mails, messages ou même documents d’apparence authentique envoyés par la poste sont authentiques.

La façon de vérifier si quelque chose vous a vraiment été envoyé par une entreprise légitime est de la contacter par les voies officielles.

En d’autres termes, n’appelez pas ou n’envoyez pas d’e-mail en utilisant les détails fournis dans les e-mails ou les liens sur lesquels vous avez cliqué. Trouvez les coordonnées authentiques de l’entreprise en cherchant sur Google ou en tapant l’adresse de son site Web directement dans votre navigateur.

Demandez si ce que vous avez reçu a vraiment été envoyé par eux, et vous saurez s’il s’agit d’une arnaque ou non.

8. Salut maman, j’ai un nouveau numéro

L’une des escroqueries les plus récentes consiste à vous envoyer un message qui semble provenir de votre enfant. Ils vous diront qu’ils envoient des messages à partir d’un nouveau numéro et qu’ils utiliseront celui-ci à la place de l’ancien.

Ils feront généralement suivre ce message d’une demande d’argent, y compris des coordonnées bancaires pour que vous puissiez le payer.

Mais l’escroquerie « ami dans le besoin » peut prendre d’autres formes. Vous pourriez recevoir un message d’un ami sur les réseaux sociaux demandant de l’argent.

Quelle que soit la demande, appelez la personne afin que vous puissiez entendre sa voix et demandez-lui de vérifier que les messages proviennent bien d’elle avant de faire quoi que ce soit qu’elle vous a demandé de faire.

9. Remboursements et remises

« Vous êtes dû un remboursement. Veuillez nous indiquer sur quel compte le verser » est une arnaque classique.

Cependant, à l’heure actuelle, les fraudeurs utilisent la crise du coût de la vie pour envoyer de faux e-mails et messages sur les remises énergétiques et autres paiements de prestations.

L’essentiel à savoir est que les gouvernements, les conseils locaux et d’autres organisations ne vous demandera pas vos coordonnées bancaires.

L’une des dernières escroqueries vous demande de cliquer ou d’appuyer sur un lien pour demander des rabais énergétiques. Encore une fois, le gouvernement ne demande pas aux gens leurs coordonnées bancaires.

Les remises sont généralement versées automatiquement sur votre compte et n’ont pas besoin d’être « demandées ».

Si vous n’êtes pas sûr du processus d’obtention d’un remboursement ou d’une remise, recherchez-le d’abord avant de remettre n’importe quel données personnelles ou de paiement.

10. Ne présumez pas que les résultats de recherche sont sûrs

Juste parce que vous avez cherché sur Google ou Microsoft Bing (ok, personne n’utilise Bing), ne cliquez pas aveuglément sur un résultat en pensant que le moteur de recherche le juge sûr à utiliser.

Moteurs de recherche devrait éliminer le pire, mais ils ne garantissent pas que chaque site qu’ils proposent est sûr à utiliser.

Encore une fois, c’est là que les logiciels de sécurité peuvent aider. Norton Safe Web est une extension de navigateur Web gratuite qui vérifie les résultats de recherche et signale ceux qui sont potentiellement dangereux.

Que faire si vous avez été victime d’une arnaque

Parlez à votre banque si vous pensez que votre compte pourrait être à risque ou si vous savez que de l’argent a été prélevé sans votre autorisation.

Si vous êtes inscrit aux services bancaires en ligne ou par téléphone, modifiez votre mot de passe dès que possible.

Comme nous le conseillons toujours, utilisez un mot de passe distinct et fort pour tous vos comptes et n’utilisez jamais le même mot de passe pour plusieurs comptes. Utilisez un gestionnaire de mots de passe pour mémoriser toutes vos connexions.

Un moyen rapide d’entrer en contact avec les banques britanniques est d’appeler le nouveau numéro 159. Toutes les banques ne sont pas encore inscrites, mais vous pouvez composer le 159 depuis votre téléphone pour être connecté à votre vraie banque et vérifier ce qui se passe.

Vous pouvez également signaler une fraude à Action Fraud et contacter le Conseil citoyen pour obtenir de l’aide.